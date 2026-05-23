México no pide favores: exige derecho internacional

TALYA ISCAN, Académica de la Escuela de Gobierno y Economia de la Universidad Panamericana y de la Facultad de Empresariales, experta en política internacional y seguridad

La detención de mexicanos que viajaban en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza no debe leerse como un incidente aislado ni como una simple disputa entre activistas e Israel.

Es, ante todo, una prueba de hasta dónde llega el respeto al derecho internacional cuando se invoca la palabra “seguridad”. México tiene razón al exigir integridad física, trato digno, información clara y acceso consular inmediato para sus connacionales. No se trata de un privilegio político ni de una postura ideológica: se trata de obligaciones básicas que cualquier Estado debe cumplir cuando detiene a ciudadanos extranjeros.

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El canciller Roberto Velasco fue claro al exigir a Israel “pleno respeto a los derechos humanos” de los mexicanos detenidos en el marco de la Flotilla Global Sumud, así como garantías de “integridad física, trato digno y acceso consular inmediato”. También afirmó que México mantiene contacto con las familias y con otros países cuyos ciudadanos participaban en la flotilla.

La dimensión del caso es internacional. La flotilla no era una embarcación aislada: reportes señalaron decenas de barcos, cientos de activistas y participantes de numerosos países.

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El rastreador náutico habilitado por la Sumud Global Flotilla, que organiza esta misión humanitaria, muestra a las 11:30 GMT (13.30 horas) del 19 de mayo de 2026 que una de las diez embarcaciones operativas que se dirigían a la Franja había sido interceptada. EFE/ Global Sumud Flotilla - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

Reuters informó que los organizadores hablaron de 54 embarcaciones y 426 personas de 39 países; posteriormente, otro reporte registró alrededor de 430 activistas y 50 barcos interceptados o trasladados por Israel.

El punto central no es si Israel considera legal su bloqueo naval sobre Gaza. Israel sostiene que el bloqueo es legal y que tiene derecho a impedir su ruptura. Pero incluso si un Estado invoca razones de seguridad, esas razones no eliminan las obligaciones mínimas hacia personas civiles detenidas. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce el derecho a la notificación y al acceso consular cuando un extranjero es arrestado o detenido; por eso la exigencia mexicana no es retórica, sino jurídica.

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Tampoco puede ignorarse el contexto humanitario. OCHA, la oficina humanitaria de la ONU para el territorio palestino ocupado, reportó en mayo de 2026 que la situación en Gaza sigue siendo “grave”: familias desplazadas viven en tiendas o edificios dañados, los servicios básicos son pobres, el acceso al agua limpia es inestable y existen riesgos sanitarios crecientes por residuos, insectos y roedores. En ese escenario, criminalizar automáticamente una misión civil de ayuda humanitaria resulta políticamente peligroso y moralmente insostenible.

La postura mexicana también importa para América Latina. La región no puede aceptar que sus ciudadanos sean tratados como piezas menores en conflictos globales. Hoy son mexicanos en una flotilla; mañana pueden ser periodistas, médicos, cooperantes, estudiantes o migrantes latinoamericanos detenidos en cualquier frontera del mundo. Si México calla, debilita la protección consular regional. Si México exige respeto, fortalece una regla que protege a todos.

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Un barco de la armada israelí intercepta la Flotilla Global Sumud en ruta a Gaza, en un intento por entregar ayuda, en alta mar el 18 de mayo de 2026, en esta captura de pantalla tomada de un video distribuido. Flotilla Global Sumud/Distribución vía REUTERS

Además, el caso revela una batalla por el relato. Israel intenta presentar la flotilla como una provocación contra su seguridad nacional. Los organizadores la presentan como una misión humanitaria y no violenta para visibilizar el bloqueo de Gaza. México no necesita resolver por sí solo esa disputa para defender a sus ciudadanos. Basta con afirmar algo elemental: ninguna narrativa de seguridad autoriza malos tratos, incomunicación o falta de asistencia consular.

Las imágenes y denuncias recientes agravaron el caso. Reuters reportó que activistas fueron obligados a arrodillarse con las manos atadas, mientras el ministro israelí Itamar Ben-Gvir difundía videos que provocaron críticas incluso dentro del propio gobierno israelí. Varios países —entre ellos Francia, Canadá, España, Portugal y Países Bajos— convocaron o cuestionaron a diplomáticos israelíes por el trato a los detenidos.

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Por eso México debe sostener una posición firme: ubicación inmediata de los detenidos, verificación de su estado físico, acceso consular, asistencia legal, comunicación con sus familias y repatriación si así lo solicitan. La SRE también pidió la liberación inmediata de connacionales y afirmó que serían trasladados a territorio israelí antes de buscar su regreso a México.

Un buque de la marina israelí llega al puerto de Ashdod, el día en que un grupo de derechos israelí y los organizadores de la Global Sumud Flotilla dijeron que los activistas a bordo de la flotilla con destino a Gaza fueron interceptados por las fuerzas navales israelíes y están detenidos en un puerto israelí, visto desde Ashdod en el sur de Israel. 20 de mayo 2026. REUTERS/Amir Cohen

En términos de derecho marítimo, la discusión tampoco es simple. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce la libertad de navegación en alta mar, aunque esa libertad opera bajo otras normas del derecho internacional. El Manual de San Remo, usado como referencia en conflictos armados en el mar, establece condiciones para los bloqueos y advierte que un bloqueo es prohibido si su propósito es privar a la población civil de bienes esenciales o si el daño civil esperado es excesivo frente a la ventaja militar.

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La importancia de lo dicho por el canciller mexicano está justo ahí: México no está defendiendo una provocación; está defendiendo un principio. La seguridad no puede convertirse en una carta blanca. La lucha contra una organización armada no autoriza tratar a civiles como enemigos sin derechos. La soberanía de un Estado no le permite suspender las garantías básicas de personas extranjeras bajo custodia.

Para América Latina, esta postura tiene una resonancia mayor. Durante décadas, la región ha denunciado dobles estándares en el orden internacional: se exige legalidad a los países débiles, pero se toleran excesos cuando actúan aliados estratégicos o potencias militares. En este caso, México recuerda algo incómodo pero necesario: el derecho internacional no vale solo cuando conviene políticamente. Vale, sobre todo, cuando incomoda al poder.

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La Flotilla Global Sumud quizá no cambie por sí sola el destino de Gaza, pero sí obliga a mirar el bloqueo, la crisis humanitaria y el trato a quienes intentan denunciarla. Cada barco interceptado abre un frente diplomático; cada ciudadano detenido convierte la guerra en un asunto también latinoamericano. Y cada exigencia consular de México reafirma que la dignidad de sus ciudadanos no se negocia en nombre de ninguna razón de Estado.

El mexicano Al Muatasem y otras activustas de la Flotilla Global Sumud fueron liberados y llegaron al país sanos y salvos

México tiene razón: primero los derechos, primero la integridad física, primero el acceso consular. Después podrán discutirse las responsabilidades políticas, las rutas marítimas, el bloqueo y la guerra. Pero ningún debate geopolítico debe empezar aceptando que civiles detenidos puedan quedar sin protección. Ese es el punto de fondo. Y por eso la postura mexicana no solo es correcta: es necesaria.

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* Este viernes 22 de marzo y sábado 23 las activistas mexicanas Sol González, Violeta Núñez y Jimena Hernández arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras participar en la misión humanitaria de la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza. Mientras que este sábado 23 de marzo llegaron más. Los ctivistas mexicanos que permanecían retenidos en una prisión de Israel, tras haber participado en una misión humanitaria con destino a Gaza.