Capturan y dictan prisión preventiva a maestro de música en Baja California por pederastia agravada

La investigación judicial se extenderá durante dos meses, mientras padres y autoridades documentan antecedentes y nuevas denuncias en distintos planteles de Tecate y Tijuana. Crédito: Especial

Goldmark Arce, maestro de música en preescolar, permanece bajo prisión preventiva desde el 21 de mayo en Baja California, por pederastia agravada. El proceso judicial avanza con la causa penal 00935/2025, que otorga dos meses para completar la investigación.

El docente fue capturado el 15 de mayo en cumplimiento de una orden de aprehensión. La detención cerró una fuga que se extendió desde noviembre de 2025, cuando los primeros señalamientos de padres de familia lo pusieron en la mira de las autoridades.

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Los testimonios que detonaron el caso

De acuerdo con el portal Zeta, las acusaciones emergieron el 13 de noviembre de 2025 en el preescolar Cámara Junior, sobre la avenida de la Paz en la colonia Ampliación Descanso de Tecate. Los padres de una alumna de cinco años se presentaron en la institución para señalar al maestro de música por tocamientos a su hija durante clases, en presencia de otra compañera.

En audiencia, dos menores de entre cuatro y cinco años declararon que el docente les tocaba distintas partes del cuerpo bajo la apariencia de un juego. Una niña le dijo a su madre: “Aquí hay huesitos, aquí también”, en referencia a sus partes íntimas.

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El acta de hechos de la Secretaría de Educación, delegación Tecate, quedó asentada ese mismo 13 de noviembre a las 12:12 horas. Desde el plantel se activó el protocolo institucional con una llamada al 911, registrada bajo el incidente 90705/2025.

La sentencia de 104 años busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación infantil y la protección de la infancia en El Salvador. (Cortesía: CBS)

Un antecedente ignorado en 2023

El caso no era el primero contra Arce. El director jurídico del sector educativo en Tecate, de apellido Téllez, confirmó que en 2023 una madre ya había advertido sobre conductas inapropiadas del docente hacia su hija. Téllez declaró: “Sí hay un antecedente, y en ese momento en la investigación se concluyó en no responsabilidad entonces”.

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Los nuevos señalamientos llegaron a meses de que el maestro recibiera su jubilación, prevista para marzo de 2026, trámite que ya había iniciado. Los padres denunciaron opacidad por parte de las autoridades educativas y exigieron que los hechos se esclarecieran.

Las denuncias se extendieron a Tijuana

Una semana después del primer señalamiento, surgieron acusaciones en el preescolar David Ausubel, en el fraccionamiento Margaritas de Tijuana, donde Arce también impartía música. Las madres describieron el miedo de sus hijos a entrar al plantel e incluso episodios en que los menores se orinaban ante la sola presencia del docente.

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Una de ellas relató que la directora reunió a su hija con el maestro, quien le preguntó directamente: “¿Por qué me tienes miedo?”. La madre señaló que desconocía entonces lo ocurrido en Tecate y lamentó haber permitido ese encuentro.

Otra madre intentó levantar una denuncia formal, pero las autoridades le indicaron que no procedía porque no contaba con el nombre del docente. El plantel, añadió, tampoco se lo proporcionó.

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Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión. (Imagen Ilustrativa)

El maestro también estaba en la nómina municipal

La investigación reveló que Arce no solo trabajaba en preescolares del sistema estatal. El docente integraba la plantilla del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tecate, dependiente del gobierno de Román Cota Muñoz y bajo la dirección de Alfredo Ochoa Álamos.

Su presencia simultánea en tres instituciones educativas y en el organismo municipal amplió el número de menores potencialmente expuestos. La multiplicidad de vínculos laborales tardó en hacerse pública mientras los padres buscaban respuestas.

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El contexto de abuso en escuelas de Baja California

El caso se enmarca en un patrón documentado en el estado. La secretaria de Educación de Baja California, Irma Martínez Manríquez, informó el 13 de noviembre ante la Comisión de Educación del Congreso del Estado que removió a 30 docentes de educación básica por acoso sexual durante el ciclo escolar 2024-2025.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, María Gabriela Monge Pérez, dio a conocer que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación tiene abiertos 39 expedientes por abuso sexual infantil contra docentes y 66 más por maltrato escolar. Monge Pérez admitió que retirar a un maestro de grupo por prácticas inapropiadas para emitir “recomendaciones” es algo que “sucede seguidamente” en el sector educativo de la entidad.

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