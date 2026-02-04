México

¿Cuándo se estrena “The Drama” en México? La nueva comedia romántica protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson

La película explora temas de amor, vulnerabilidad y algunas complejidades que deben enfrentarse en las relaciones cuando existe un secreto que probablemente debió ser confesado tiempo atrás.

The Drama es una película
The Drama es una película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. (Instagram - @cinemex)

The Drama” o “El Drama” en su traducción al español, confirmó su fecha de estreno en la pantalla grande, causando un gran revuelo entre los fanáticos del cine que esperan con emoción esta nueva comedia romántica.

Con una experiencia cinematográfica que promete ofrecer a los espectadores momentos de diversión, amor y drama, esta cinta llega a las salas de cine de Estados Unidos el próximo 3 de abril.

A pesar de que no se tiene una confirmación oficial de lanzamiento en el país, uno de los complejos de películas más grandes de México anunció por medio de sus redes sociales su estreno en el cuarto mes del año, pero se espera que en las siguientes semanas informen más detalles.

Revelan el primer avance de “The Drama” la película protagonizada por Zendaya y Pattinson

La productora estadounidense A24 publicó el día de ayer por medio de sus redes sociales un avance del filme protagonizado por Zendaya y Robert Pattinson, y dirigido por Kristoffer Borgli, el cual llegará a las salas de cine en los próximos meses.

Emma Harwood (Zendaya) y Charlie Thompson (Robert) le presentan al público una historia de amor convencional, como una pareja que refleja estabilidad y cariño, pero sobre todo un enamoramiento infinito.

A días de la boda de los personajes principales la trama da un giro inesperado y dramático cuando en un juego entre amigos se revela un secreto vinculado con el pasado de la protagonista dejando en evidencia información que se había mantenido confidencial para su prometido.

Cinemex a través de su
Cinemex a través de su cuenta oficial de Instagram. (Instagram - @cinemex)

Tras estos hechos, el tráiler también revela que esta confesión comienza a poner en duda la confianza que hay entre los dos, y por ende su relación amorosa que parecía ser sacada de un cuento de hadas se comienza a ver afectada.

Conflictos y tensiones emocionales son los principales retos a los que se enfrentarán ambos protagonistas, así como momentos donde la cinta toma caminos distintos a una comedia romántica dándole al espectador algunos instantes de verdadero drama.

La película explora temas de amor, vulnerabilidad y algunas complejidades que deben enfrentarse en las relaciones cuando existe un secreto que probablemente debió ser confesado tiempo atrás.

Emma Harwood, una trabajadora en una librería, y Charlie Thompson, un director reconocido del museo de arte comienzan un nuevo camino en tierras desconocidas donde deben enfrentarse a retos para poder estar juntos o destruir por completo el futuro que habían planeado en pareja.

