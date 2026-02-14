Regidora de MC en Jalisco presentó su renuncia tras polémica por exhibirse con mono en peligro de extinción

Silvia Villarruel, exregidora de Ocotlán, Jalisco, anunció su renuncia este viernes 13 de febrero de 2026 luego de la polémica que generó un video donde se puede ver cargando a un mono araña, especie protegida por las leyes mexicanas.

Exregidora asegura que “asume las consecuencias”

Silvia Villarruel, exregidora de Ocotlán, emitió un comunicado a través de su cuenta de Facebook en el que abordó la situación ocurrida el pasado domingo. Villarruel manifestó comprensión ante la indignación y enojo generados por el hecho, por lo que anunció su decisión de separarse de manera inmediata del cargo de Regidora. “Cuando se comete un error, debe haber consecuencias claras”, afirmó en su declaración pública.

La exfuncionaria reconoció su responsabilidad al interactuar con un ejemplar de fauna silvestre que no le pertenecía. Calificó la acción como un error, subrayando que no minimiza ni justifica lo sucedido y expresó su “profundo lamento” por los hechos.

Villarruel informó que ha estado en contacto con las autoridades federales competentes, ha rendido declaración y colabora de manera total, proporcionando toda la información solicitada para el esclarecimiento del caso. Confirmó la existencia de un proceso en curso y expresó su confianza en que este se resolverá conforme a derecho.

En su mensaje, Villarruel se dirigió a quienes se han sentido molestos o decepcionados, reconociendo la legitimidad de sus exigencias de responsabilidad:

“A quienes se han sentido molestos o decepcionados, les hablo con honestidad: tienen razón en exigir responsabilidad. Hoy mi prioridad es que se haga lo correcto, que la autoridad actúe y que una situación como esta no vuelva a repetirse”.

Silvia Villarruel renunció a su cargo como regidora en Ocotlán, Jalisco, tras polémica con mono araña. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué pasó el domingo con la exregidora de Ocotlán?

Un video difundido en redes sociales sobre un evento en la Casa de la Cultura de Ocotlán generó cuestionamientos hacia Silvia Villarruel, exregidora de ese municipio. En las imágenes, la funcionaria aparece con una cría de mono araña vestida con suéter, arnés y correa. El animal muestra signos de inquietud mientras Villarruel lo sostiene y lo manipula de forma enérgica.

El episodio llamó la atención en redes sociales debido a que Villarruel ha encabezado campañas municipales sobre bienestar animal y adopción responsable. Tras la circulación del video, la exregidora publicó un mensaje en redes sociales en el que admitió que su conducta no fue adecuada y señaló que el mono pertenecía a un asistente del evento.

Usuarios identificaron publicaciones anteriores en el perfil de Villarruel donde aparece con el mismo primate, las cuales después quedaron restringidas.

Silvia Villarruel podría enfrentar estas sanciones

Sanciones que incluyen prisión, con condenas que varían entre uno y nueve años.

Imposición de multas económicas que pueden llegar a 3 mil días de salario mínimo.

Retiro del animal por parte de las autoridades competentes.

Impacto negativo en las poblaciones silvestres, ya que la captura de crías implica la muerte de ejemplares adultos.

Problemas de salud y bienestar para los animales, quienes necesitan entornos selváticos y pueden experimentar altos niveles de estrés en cautiverio.