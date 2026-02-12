Profepa presenta denuncia penal tras difundirse imágenes de regidora de Movimiento Ciudadano en Ocotlán con un mono araña

La regidora de Movimiento Ciudadano en Ocotlán protagoniza polémica por sostener a un mono araña en un evento oficial.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por la posesión ilegal de un ejemplar de mono araña (Ateles geoffroyi) en el municipio de Ocotlán, Jalisco, luego de que se difundieran imágenes de una regidora cargando al primate durante un evento oficial.

De acuerdo con el comunicado emitido el 12 de febrero de 2026, la acción legal se fundamenta en el artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, que sanciona la captura, posesión, transporte o comercio ilegal de especies protegidas. El mono araña está catalogado como especie en peligro de extinción en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y su aprovechamiento está prohibido por la Ley General de Vida Silvestre.

La acción legal busca identificar al responsable de tener un ejemplar de especie en peligro de extinción sin permisos.

La dependencia informó que, tras una denuncia ciudadana, el 10 de febrero personal de inspección acudió a la presidencia municipal de Ocotlán para recabar información. Durante la diligencia se entrevistó a la funcionaria que aparece en el video, quien declaró que el ejemplar no era de su propiedad y que únicamente lo habría cargado de manera momentánea.

Profepa solicitó datos que permitan identificar a la persona que mantiene al primate en posesión, al tiempo que reiteró que la extracción y comercialización ilegal de fauna silvestre constituye un delito federal y una amenaza directa a la conservación de las especies.

La polémica: lo que ocurrió en la Casa de la Cultura

La controversia comenzó cuando se viralizaron videos de un evento en la Casa de la Cultura de Ocotlán, donde la regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez fue captada sosteniendo a una cría de mono araña, vestido con suéter y sujeto con arnés y correa.

En las imágenes se observa al primate inquieto mientras la funcionaria intenta controlarlo con movimientos bruscos. La escena provocó críticas en redes sociales, particularmente porque la edil ha promovido campañas municipales sobre bienestar animal y adopción responsable.

Tras la difusión del video, Villarruel publicó un mensaje en redes sociales en el que reconoció que no fue apropiado interactuar con el animal en un evento público y sostuvo que el ejemplar pertenecía a un asistente. Sin embargo, usuarios señalaron que en su perfil existían publicaciones previas donde aparecía con el mismo mono meses atrás, las cuales posteriormente fueron restringidas.

¿Quién es Silvia Iliana Villarruel? Regidora de Movimiento Ciudadano en Jalisco

Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez es regidora por Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Ocotlán para el periodo 2024-2027. Dentro del Cabildo preside comisiones como Asistencia Social, Hacienda y Recaudación, y Participación Ciudadana, además de integrar órganos relacionados con Educación y Fiestas Cívicas.

En sesiones ha participado en debates sobre transparencia presupuestaria y revisión de sueldos municipales. También es conocida en el ámbito local por su trayectoria como maestra de danza polinesia.

Regidora de Ocotlán por Movimiento Ciudadano, Villarruel se encuentra en el centro de la polémica por un mono araña.

Hasta el momento, no se ha difundido información pública detallada sobre su formación académica en el portal de transparencia municipal.

El mono araña: especie en peligro y sin permisos para particulares

El caso generó indignación debido a que en México no existen permisos especiales ni criaderos autorizados para tener monos araña como mascotas. La sola posesión de un ejemplar puede implicar sanciones penales.

Entre las consecuencias legales y ambientales destacan:

• Penas de uno a nueve años de prisión.

• Multas que pueden alcanzar hasta 3 mil días de salario mínimo.

• Aseguramiento del ejemplar por parte de la autoridad.

• Daño irreversible a poblaciones silvestres, ya que para capturar crías los traficantes suelen matar a la madre.

• Riesgo sanitario y de bienestar, pues son animales que requieren hábitats selváticos complejos y pueden desarrollar estrés severo en cautiverio.

Además del marco legal, especialistas advierten que normalizar la presencia de fauna silvestre en actos públicos envía un mensaje equivocado sobre la tenencia responsable de animales.

Servidores públicos en Jalisco bajo la lupa por excentricidades y presuntos excesos

El caso ocurrido en Ocotlán se da en un contexto de creciente escrutinio sobre funcionarios municipales en Jalisco, donde en los últimos años han salido a la luz investigaciones por presuntos excesos, ostentación de bienes de alto valor y posibles actos de corrupción.

Uno de los antecedentes más recientes es el del exalcalde de Tequila, Diego N, quien fue detenido por autoridades federales y vinculado a proceso por su presunta participación en delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada, además de supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El exfuncionario permanece bajo prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Diego "N" fue capturado por elementos de seguridad (Especial)

Previamente, Rivera Navarro ya había sido objeto de polémica por la exhibición de artículos de lujo y por señalamientos relacionados con el uso de instalaciones públicas, lo que había generado cuestionamientos sobre la conducta de autoridades municipales en la entidad.

De manera paralela, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ha informado sobre decenas de carpetas de investigación abiertas contra servidores públicos por presuntas irregularidades administrativas y posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.

En ese escenario, la controversia por la presencia de un mono araña —especie en peligro de extinción— en un acto oficial en Ocotlán se suma a una serie de episodios que han intensificado el debate sobre la ética en el servicio público, la legalidad y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de representación popular.

Mientras Profepa continúa con las diligencias para esclarecer la situación del ejemplar y determinar responsabilidades, el caso vuelve a colocar bajo observación el comportamiento de autoridades municipales en Jalisco.