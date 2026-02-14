México

Movimiento Ciudadano propone acompañamiento de la FGCDMX en temas de derechos humanos

Royfid Torres afirmó que la política de cero rechazo implementada por la Fiscalía local es adecuada, aunque subrayó la necesidad de darle seguimiento y hacerla más eficiente

Guardar
Royfid Torres González. (especial)
Royfid Torres González. (especial)

El coordinador de la Bancada Naranja en el Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González, planteó a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, que el Poder Legislativo acompañe el proceso de reestructuración y planeación que se lleva a cabo al interior del organismo.

Indicó que este respaldo podría enfocarse en rubros como justicia alternativa, apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas y derechos humanos.

Al participar en la presentación del Plan de Política Criminal y Programa de Persecución 2026, el legislador reconoció los cambios y acciones emprendidas por la titular de la institución de justicia capitalina. Señaló que resulta pertinente fortalecer con reformas legales las transformaciones que se impulsan, con el objetivo de beneficiar a las y los chilangos.

“Durante su presentación veo una ruta que compartimos en buscar soluciones que no sean cárcel y es un cambio cultural, tenemos que hacer un ejercicio pedagógico y explicar cómo estos mecanismos alternativos son una forma de justicia y no llevar procesos largos que desgastan a todos los involucrados. Dentro de ello, cómo acompañamos estos para aumentar la incidencia ya que sólo se están presentes en 4 de los 23 fenómenos criminales y debemos irla creciendo para ampliar este universo”, sostuvo el funcionario.

Movimiento Ciudadano. (Foto: Facebook/Movimiento Ciudadano)
Movimiento Ciudadano. (Foto: Facebook/Movimiento Ciudadano)

Política de cero rechazo y desapariciones

En otro momento, el diputado se refirió a la política de “cero rechazo” implementada por la Fiscalía local, la cual calificó como adecuada, aunque subrayó la necesidad de darle seguimiento y hacerla más eficiente. Ofreció el trabajo del Legislativo para fortalecer este esquema y, de manera paralela, atender el fenómeno de las desapariciones, particularmente en acciones relacionadas con la identificación de personas.

“Es un mecanismo necesario para dar respuesta a un problema que ha ido creciendo en la ciudad. El cambio de visión es importante, pero debe tener sustento jurídico. De igual forma, el plan de exhumaciones es relevante; sin embargo, estos esfuerzos institucionales deben ser acompañados desde el ámbito legislativo”, apuntó.

Rezago en derechos humanos

Finalmente, Royfid Torres felicitó el plan técnico presentado por la Fiscalía como parte de su proceso de actualización y reestructuración administrativa. Destacó de manera especial el apartado orientado a reducir el rezago en las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con el objetivo de atenderlas de forma oportuna y prevenir su reincidencia.

El legislador consideró que el acompañamiento del Congreso será clave para consolidar una política criminal más eficiente, con enfoque en derechos humanos y soluciones alternativas, que responda a las necesidades actuales de las y los habitantes de la capital del país.

<br>

Temas Relacionados

Movimiento CiudadanoRoyfid Torres GonzálezFiscalía CDMXCongreso CDMXPolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Hoy No Circula 14 de febrero: estos carros están permitidos durante la contingencia ambiental

Se aplica en las alcaldías de la CDMX y Edomex por los altos índices de contaminación

Hoy No Circula 14 de

Incolora, inolora, insípida y contaminada

Existe un universo de contaminantes invisibles que circulan por ríos, acuíferos y redes de distribución conocidos como “químicos eternos”

Incolora, inolora, insípida y contaminada

Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena y líder de comerciantes, explica la razón de la agresión de Rojo de la Vega

La morensita compartió un comunicado en sus redes sociales explicando el origen del enfrentamiento ocurrido el pasado viernes en la colonia San Cosme

Diana Sánchez Barrios, diputada de

Efraín Juárez destaca la resiliencia de Pumas tras remontar ante Puebla

El entrenador reiteró su vínculo con Pumas y aseguró que su trabajo responde al amor que le tiene a la institución y a su afición

Efraín Juárez destaca la resiliencia

Temblor en México hoy sabado 14 de febrero: sismo de magnitud 3.0 en Pichucalco, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy sabado
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mini Lic será deportado

El Mini Lic será deportado a México... dentro de 10 años

Doble homicidio sacude Mazatlán en arranque de carnaval

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”, solicita amparo contra detención: lo ligan a red de huachicol fiscal

Detienen a dos implicados en el asesinato de un agente ministerial que participaba en un rescate en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Asaltan al equipo de El

Asaltan al equipo de El Costeño en la colonia Narvarte de CDMX: “Queremos pensar que fue casualidad”

Gomita actualiza su estado de salud tras el episodio que puso en riesgo su vida: “Dejé cosas del mundo”

Alana Flores vs Samadhi Zendejas: la influencer expone mensajes tras cancelación de su pelea en Supernova Génesis 2026

Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban en el rancho el Soyate cuando se registró un ataque, sugieren testigos

Ninel Conde reacciona al escándalo de Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa: “Ya le escribí a Maribel”

DEPORTES

Efraín Juárez destaca la resiliencia

Efraín Juárez destaca la resiliencia de Pumas tras remontar ante Puebla

Lasse Gaxiola celebra su debut en Milano-Cortina 2026: “Gracias México por ver mi carrera”

Debut histórico para México: Lasse Gaxiola compite en Milano-Cortina 2026 junto a su madre Sarah Schleper

Previo al Clásico Nacional, América ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Brian Rodríguez

La afición del América se hace presente en Guadalajara y calienta el Clásico Nacional con serenata