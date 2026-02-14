Movimiento Ciudadano propone acompañamiento de la FGCDMX en temas de derechos humanos

Royfid Torres González. (especial)

El coordinador de la Bancada Naranja en el Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González, planteó a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, que el Poder Legislativo acompañe el proceso de reestructuración y planeación que se lleva a cabo al interior del organismo.

Indicó que este respaldo podría enfocarse en rubros como justicia alternativa, apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas y derechos humanos.

Al participar en la presentación del Plan de Política Criminal y Programa de Persecución 2026, el legislador reconoció los cambios y acciones emprendidas por la titular de la institución de justicia capitalina. Señaló que resulta pertinente fortalecer con reformas legales las transformaciones que se impulsan, con el objetivo de beneficiar a las y los chilangos.

“Durante su presentación veo una ruta que compartimos en buscar soluciones que no sean cárcel y es un cambio cultural, tenemos que hacer un ejercicio pedagógico y explicar cómo estos mecanismos alternativos son una forma de justicia y no llevar procesos largos que desgastan a todos los involucrados. Dentro de ello, cómo acompañamos estos para aumentar la incidencia ya que sólo se están presentes en 4 de los 23 fenómenos criminales y debemos irla creciendo para ampliar este universo”, sostuvo el funcionario.

Política de cero rechazo y desapariciones

En otro momento, el diputado se refirió a la política de “cero rechazo” implementada por la Fiscalía local, la cual calificó como adecuada, aunque subrayó la necesidad de darle seguimiento y hacerla más eficiente. Ofreció el trabajo del Legislativo para fortalecer este esquema y, de manera paralela, atender el fenómeno de las desapariciones, particularmente en acciones relacionadas con la identificación de personas.

“Es un mecanismo necesario para dar respuesta a un problema que ha ido creciendo en la ciudad. El cambio de visión es importante, pero debe tener sustento jurídico. De igual forma, el plan de exhumaciones es relevante; sin embargo, estos esfuerzos institucionales deben ser acompañados desde el ámbito legislativo”, apuntó.

Rezago en derechos humanos

Finalmente, Royfid Torres felicitó el plan técnico presentado por la Fiscalía como parte de su proceso de actualización y reestructuración administrativa. Destacó de manera especial el apartado orientado a reducir el rezago en las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con el objetivo de atenderlas de forma oportuna y prevenir su reincidencia.

El legislador consideró que el acompañamiento del Congreso será clave para consolidar una política criminal más eficiente, con enfoque en derechos humanos y soluciones alternativas, que responda a las necesidades actuales de las y los habitantes de la capital del país.

