Motociclista exhibe a pasajera que pidió simular viaje para engañar a su novio y bajar en motel | Video viral

El conductor compartió la conversación que encendió el debate digital.

Un conductor de aplicación se volvió tendencia en redes sociales luego de difundir el momento en que una pasajera le pidió completar un viaje sin ella para que su novio creyera que había llegado al destino marcado, cuando en realidad descendió antes, presuntamente para ingresar a un motel.

De acuerdo con el video, el servicio fue solicitado por la pareja de la joven. Sin embargo, tras retirarse el novio del lugar, la pasajera planteó una petición inesperada al motociclista: quería bajarse antes de la ubicación registrada en la aplicación, pero que el conductor continuara el trayecto hasta el punto final para que el viaje apareciera como completado.

En la grabación se escucha cuando la joven explica su intención:

“Te iba a hacer un comentario, lo que pasa que él fue el que pidió el servicio y que a ver si me dejabas mientras y terminabas el servicio para que ve que sí llegué al destino”, dice la joven.

a joven quería que su pareja creyera que llegó al destino marcado.

Sorprendido, el conductor confirma lo que está entendiendo: “¿Cómo? ¿O sea, tú te vas a bajar antes?“, a lo que la joven le dice: ”Sí, o sea, si me haces favor. Nomás para que sepa que sí llegué al destino, como él pidió el servicio".

Minutos más tarde, la pasajera pide detener la marcha, pero la cámara del motociclista de aplicación captó que el lugar que quería ir, era un motel y no unos departamentos como marcó en el viaje su novio.

“Aquí yo pensé que eran departamentos, pero ya editando el vídeo, me di cuenta lo que era en realidad, era un motel. Pobre de su novio y ustedes, ¿qué hubieran hecho?“, explicó.

La grabación generó un intenso debate en plataformas digitales, donde usuarios discutieron sobre la exposición pública del caso, la ética del conductor al difundir el video y, principalmente, la presunta infidelidad de la pasajera. El clip acumuló miles de reacciones en cuestión de horas, especialmente por su cercanía con el Día de San Valentín.