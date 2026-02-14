Malteada de cereza: una bebida ideal para festejar el Día del Amor y la Amistad

Malteada de cereza. Foto: (Gemini IA)

Con la llegada del 14 de febrero, muchas personas buscan opciones sencillas y vistosas para sorprender en casa. Una alternativa dulce, fresca y fácil de preparar es la malteada de cereza, una bebida cremosa que combina el sabor frutal con la suavidad del helado y que puede convertirse en el complemento ideal para una cena romántica o una tarde especial de este Día de San Valentín.

La malteada de cereza destaca por su color rosado intenso, asociado tradicionalmente con el amor y la celebración. Además, no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir, por lo que es una receta accesible incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina.

La cereza aporta un toque único y especial en este Día del Amor. Foto: (iStock)

Ingredientes (para 2 porciones)

2 tazas de helado de vainilla

1 taza de cerezas naturales deshuesadas (pueden ser frescas o congeladas)

½ taza de leche fría (puede ser entera o vegetal)

2 cucharadas de jarabe de cereza o mermelada (opcional, para intensificar el sabor)

Crema batida al gusto

Cerezas enteras y chispas de chocolate para decorar

Preparación paso a paso

Preparar las cerezas. Si son frescas, lávalas y retira el hueso. Si son congeladas, deja que reposen unos minutos a temperatura ambiente para facilitar el licuado. Licuar los ingredientes. Coloca en la licuadora el helado de vainilla, la leche y las cerezas. Añade el jarabe o la mermelada si deseas un sabor más intenso y un color más vibrante. Mezclar hasta obtener una textura cremosa. Licúa durante 30 a 45 segundos, hasta que la mezcla sea homogénea. Si prefieres una malteada más espesa, agrega más helado; si la deseas más ligera, incorpora un poco más de leche. Servir y decorar. Vierte la malteada en vasos altos previamente enfriados. Añade una capa generosa de crema batida y decora con una cereza entera o ralladura de chocolate. También puedes colocar un popote decorativo o un listón alrededor del vaso para darle un toque especial de San Valentín.

Una bebida para compartir sentimientos en el Día de San Valentín. Foto: (iStock)

Consejos para personalizar tu receta

Una de las ventajas de esta receta es su versatilidad. Se puede agregar un toque de chocolate líquido en las paredes del vaso antes de servir para lograr un efecto visual atractivo. Otra opción es sustituir parte del helado de vainilla por helado de chocolate para una combinación más intensa.

Para una versión más ligera, se puede usar yogur griego natural en lugar de parte del helado, lo que dará una textura cremosa con menos azúcar. También es posible añadir unas gotas de esencia de almendra para realzar el sabor de la cereza.

En fechas como el Día de San Valentín, los detalles hechos en casa suelen tener un valor añadido. Una receta fácil, económica y personalizable como esta puede convertirse en el complemento perfecto para una velada especial.