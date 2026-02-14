¿Cuál es el porcentaje de gastos médicos que se pueden deducir en la declaración anual? Esto dice el SAT

Honorarios médicos, dentales, psicológicos y de nutrición son deducibles

Los gastos médicos son aquellos que puedes incluir en tu declaración anual y que están vinculados con la atención de la salud. Esto abarca desde consultas y medicamentos hasta cirugías y estancias hospitalarias, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre ellos se consideran honorarios de médicos, estudios de laboratorio, pruebas de imagen, medicamentos recetados durante la hospitalización, así como costos relacionados con la hospitalización, como el uso de quirófano, anestesia y cuidados de recuperación, entre otros. A continuación, se detallan los tipos de gastos que pueden ser deducibles.

Tratamientos y consultas dentales

Servicios de psicología y nutrición

Gastos médicos por incapacidad o discapacidad

Gastos hospitalarios

Medicinas incluidas en facturas por hospitalización (incluidas en comprobantes de hospitales, no de farmacias)

Análisis clínicos, estudios de laboratorio o prótesis

Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación

Honorarios a personal de enfermería

Lentes ópticos graduados

SAT. (especial)

¿Cuánto se puede deducir de los gastos médicos?

Tus deducciones personales no pueden superar el monto menor entre cinco veces el valor anual de la UMA o el 15 por ciento de tus ingresos anuales.

Si cuentas con una incapacidad o discapacidad igual o superior al 50 por ciento de la capacidad normal, podrás deducir el 100 por ciento de los gastos relacionados.

Los lentes ópticos graduados también son deducibles, hasta un máximo de 2 mil 500 pesos por ejercicio, siempre que el comprobante detalle sus características o cuentes con un diagnóstico de un oftalmólogo u optometrista.

Gastos deducibles

Todos estos gastos pueden aplicarse también cuando sean para tu cónyuge o pareja en concubinato, padres, abuelos, hijos o nietos, siempre y cuando no tengan ingresos iguales o superiores a 41 mil 274 pesos durante el ejercicio 2025.

Consideraciones importantes

Las facturas de honorarios médicos, dentales y de servicios profesionales en psicología o nutrición deben ser emitidas por profesionales con título legalmente registrado ante las autoridades educativas correspondientes.

Las deducciones deben corresponder al mismo ejercicio fiscal de tu declaración; no se pueden incluir gastos de años anteriores.

Los pagos deben haberse realizado mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito, de servicio o cheque nominativo, y la cuenta desde la que se haga el pago debe estar a tu nombre.

En casos de incapacidad o discapacidad, debes contar con el certificado o constancia expedida por instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, que indique tu nivel de discapacidad.

Las facturas solicitadas se cargan automáticamente al sistema y aparecerán en tu listado al hacer tu declaración anual. Si no aparecen, deberás ingresarlas manualmente siguiendo el tutorial correspondiente.