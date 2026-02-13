Cuánto cuestan los boletos para Bunbury y su “Nuevas Mutaciones Tour” en CDMX, Puebla y Guadalajara

Bunbury vuelve a México. REUTERS/Ronda Churchill

Bunbury anunció una nueva etapa de su gira Nuevas Mutaciones Tour con presentaciones programadas para octubre de 2026 en México.

El primer concierto se realizará el sábado 10 de octubre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla, Puebla. Posteriormente, la gira continuará en la Ciudad de México, con dos fechas confirmadas: el 12 y el 15 de octubre en el Auditorio Nacional. El recorrido concluirá el miércoles 21 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.

La preventa exclusiva para clientes Banamex estará disponible el 16 de febrero a las 11:00 AM, mientras que la venta general iniciará el 17 de febrero a las 11:00 AM.

Para los conciertos de Bunbury en Ciudad de México y Guadalajara, la boletería estará a cargo de Ticketmaster, mientras que para Puebla la venta de entradas será realizada a través de Eticket.

¿Y cuánto cuestan los boletos?

CDMX:

VIP: $5,356.80

PREFERENTE B: $4,216

PREFERENTE C: $3,968

PREFERENTE D: $3,596

LUNETA A: $3,273

LUNETA B: $2,480

BALCÓN A: $2,604

BALCÓN B: $2,356

BALCÓN C: $1,860

PISO 1A: $2,046

PISO 1B: $1,612

PISO 1C: $1,178

PISO 1D: $930

PISO 2A: $954

PISO 2B: $806

PISO 2C: $620

PISO 2D: $558

*con cargos*

Puebla:

VIVIR ES INCREÍBLE: $2,950

RUEDO VIP: $2,360

1ER NIVEL: $1,890

2DO NIVEL: $1,300

3ER NIVEL: $825

*con cargos*

Guadalajara

VIP: $5,524.20

ROJO: $4,092

ZONA AZUL 1: $2,852

ZONA AZUL 2: $2,604

ZONA VERDE: $2,108

ZONA BLANCA: $1,364

ZONA LILA: $1,240

ZONA NARANJA: $992

ZONA AMARILLA: $744

*con cargos*

Las 10 canciones de Bunbury que queremos escuchar en sus conciertos en México

La nueva gira de Enrique Bunbury reafirma su vigencia artística y promete una experiencia única para el público mexicano.

Durante la visita de Bunbury a México, la expectativa por el repertorio crece entre los asistentes. Muchos seguidores esperan escuchar en vivo al menos diez de sus canciones más emblemáticas.

Estas piezas han marcado diferentes etapas de su carrera, desde sus inicios en Héroes del Silencio hasta su consolidación como solista.

1. Lady Blue

2. Infinito

3. Frente a frente

4. El extranjero

5. Cuna de Caín

6. Sí

7. Aunque no sea conmigo

8. Entre dos tierras

9. Alicia (expulsada al país de las maravillas)

10. De todo el mundo

Estos temas figuran entre los más solicitados por el público mexicano.

La presencia de clásicos como Entre dos tierras y Lady Blue suele generar los momentos más intensos en cada concierto. Además, canciones como Frente a frente y Aunque no sea conmigo han alcanzado nuevos públicos tras su reinterpretación por Bunbury en colaboración con artistas latinoamericanos.

La expectativa se mantiene alta ante cada show, donde el repertorio puede variar, aunque estas piezas suelen ocupar un lugar central en la lista de deseos de los asistentes.