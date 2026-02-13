Cuánto cuestan los boletos para Bunbury y su “Nuevas Mutaciones Tour” en CDMX, Puebla y Guadalajara

Bunbury anunció una nueva etapa de su gira Nuevas Mutaciones Tour con presentaciones programadas para octubre de 2026 en México.
El primer concierto se realizará el sábado 10 de octubre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla, Puebla. Posteriormente, la gira continuará en la Ciudad de México, con dos fechas confirmadas: el 12 y el 15 de octubre en el Auditorio Nacional. El recorrido concluirá el miércoles 21 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.
La preventa exclusiva para clientes Banamex estará disponible el 16 de febrero a las 11:00 AM, mientras que la venta general iniciará el 17 de febrero a las 11:00 AM.
Para los conciertos de Bunbury en Ciudad de México y Guadalajara, la boletería estará a cargo de Ticketmaster, mientras que para Puebla la venta de entradas será realizada a través de Eticket.
¿Y cuánto cuestan los boletos?
CDMX:
VIP: $5,356.80
PREFERENTE B: $4,216
PREFERENTE C: $3,968
PREFERENTE D: $3,596
LUNETA A: $3,273
LUNETA B: $2,480
BALCÓN A: $2,604
BALCÓN B: $2,356
BALCÓN C: $1,860
PISO 1A: $2,046
PISO 1B: $1,612
PISO 1C: $1,178
PISO 1D: $930
PISO 2A: $954
PISO 2B: $806
PISO 2C: $620
PISO 2D: $558
*con cargos*
Puebla:
VIVIR ES INCREÍBLE: $2,950
RUEDO VIP: $2,360
1ER NIVEL: $1,890
2DO NIVEL: $1,300
3ER NIVEL: $825
*con cargos*
Guadalajara
VIP: $5,524.20
ROJO: $4,092
ZONA AZUL 1: $2,852
ZONA AZUL 2: $2,604
ZONA VERDE: $2,108
ZONA BLANCA: $1,364
ZONA LILA: $1,240
ZONA NARANJA: $992
ZONA AMARILLA: $744
*con cargos*
Las 10 canciones de Bunbury que queremos escuchar en sus conciertos en México
Durante la visita de Bunbury a México, la expectativa por el repertorio crece entre los asistentes. Muchos seguidores esperan escuchar en vivo al menos diez de sus canciones más emblemáticas.
Estas piezas han marcado diferentes etapas de su carrera, desde sus inicios en Héroes del Silencio hasta su consolidación como solista.
1. Lady Blue
2. Infinito
3. Frente a frente
4. El extranjero
5. Cuna de Caín
6. Sí
7. Aunque no sea conmigo
8. Entre dos tierras
9. Alicia (expulsada al país de las maravillas)
10. De todo el mundo
Estos temas figuran entre los más solicitados por el público mexicano.
La presencia de clásicos como Entre dos tierras y Lady Blue suele generar los momentos más intensos en cada concierto. Además, canciones como Frente a frente y Aunque no sea conmigo han alcanzado nuevos públicos tras su reinterpretación por Bunbury en colaboración con artistas latinoamericanos.
La expectativa se mantiene alta ante cada show, donde el repertorio puede variar, aunque estas piezas suelen ocupar un lugar central en la lista de deseos de los asistentes.