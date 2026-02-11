México

Beca Rita Cetina para primaria 2026: quienes no podrán registrarse en la convocatoria de marzo

El programa ampliará su cobertura y sumará a alumnos de primaria

La Beca Rita es un programa social que se puso en marcha desde 2025 con el objetivo de beneficiar a todos los estudiantes de nivel básico

La Beca Rita es un programa social que se puso en marcha desde 2025 con el objetivo de beneficiar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

La iniciativa federal impuesta por Claudia Sheinbaum se enfocó en su primera etapa en ayudar a estudiantes de secundaria a través de un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos. Además, cada padre de familia recibió 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tuvieran inscrito.

Este 2026, la política ampliará su cobertura y abrirá un nuevo periodo de registros para que los alumnos de primaria puedan incorporarse.

Este 2026, la política ampliará su cobertura y abrirá un nuevo periodo de registros para que los alumnos de primaria puedan incorporarse. Crédito: Presidencia

¿Quiénes no podrán registrarse a la Beca Rita Cetina en marzo?

Los alumnos de primaria que no podrán registrarse a la Beca Rita Cetina serán aquellos que cursen en alguna escuela privada del país, pues cabe señalar que el programa se enfoca solamente en estudiantes de instituciones públicas.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales que son la a Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Fases del registro a la beca

El proceso de registro para la Beca Rita Cetina comenzó con las Asambleas Informativas, en las que se detallarán todos los pasos para realizar la solicitud. Después, quienes deseen participar deberán cargar los documentos necesarios en la plataforma oficial www.becaritacetina.gob.mx.

Finalmente, cuando los datos del solicitante sean validados correctamente, podrá recibir su tarjeta del Bienestar donde se cobra el apoyo de la beca.

El proceso de registro para la Beca Rita Cetina comenzó con las Asambleas Informativas, en las que se detallarán todos los pasos para realizar la solicitud.
  1. Asambleas informativas: en febrero, comenzaron las asambleas informativas en las primarias para explicar todo el proceso de inscripción.
  2. Solicitar la beca: el registro se realizará en marzo a través del sitio oficial.
  3. Recibir la tarjeta: tras validar los datos, se les entregará a los nuevos beneficiarios su tarjeta del Bienestar, misma que servirá para que puedan cobrar el apoyo. La escuela será la encargada de establecer las fechas para recoger el plástico.

Documentos para incorporarme al programa

Es indispensable tener a la mano todos los documentos que se solicitan para el registro, tanto de manera digital como física, para los diferentes procesos de la inscripción.

Documentos que se solicitan del estudiante candidato:

  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.
  • Grado y grupo escolar.
  • Edad.
  • Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.
Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

  • CURP.
  • Código postal del domicilio.
  • Credencial para votar (INE) vigente.
  • Número telefónico de contacto.
  • Correo electrónico personal en uso.

El objetivo del programa es contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

