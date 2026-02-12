México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 12 de febrero

Cada lunes y jueves el refugio más cómodo está en juego

Ella Bucio compite en un
Ella Bucio compite en un circuito de fuerza sosteniendo discos rojos en circuitos de Exatlón México (FB/@ExatlonMx)

En uno de los momentos más tensos de la temporada, la Villa 360, el premio más codiciado por los atletas de Exatlón México, se convierte en el epicentro de la rivalidad entre los equipos rojo y azul.

El episodio de este jueves 12 de febrero promete redefinir el rumbo de la competencia.

Qué significa la Villa 360 en Exatlón México

La Villa 360 representa mucho más que un simple alojamiento cómodo.

Para los equipos, acceder a esta villa implica asegurar mejor recuperación física, alimentación superior y descanso estratégico.

Los Azules ya descifraron que a Mati le incomoda perder por "culpa" de las novatas

Los atletas que habitan en la villa reciben ventajas sustanciales, como acceso a zonas de relajación, piscina y hasta asesoría táctica a través de videollamadas, lo que puede marcar la diferencia en los duelos de eliminación de cada semana.

La alternativa, las barracas metálicas, expone a los perdedores a condiciones hostiles: calor, insectos y un suelo incómodo.

Esto afecta tanto el rendimiento deportivo como el ánimo colectivo, por lo que la disputa por la Villa 360 suele ser uno de los duelos más intensos de cada semana.

¿Quién se lleva la Villa 360 este jueves 12 de febrero?

El ambiente previo a la competencia está cargado de expectativas y especulaciones.

La información que circula en redes sociales y portales especializados de fans apunta a un duelo extremadamente cerrado y reñido.

Los spoilers publicados por diversas fuentes —incluyendo foros de fans y cuentas especializadas— no coinciden en un veredicto único respecto al ganador.

Así fueron los intensos duelos
Así fueron los intensos duelos entre los participantes de Exatlón México para obtener el Duelo de los Enigmas (FB/@ExatlonMx)

Algunos rumores filtrados durante el día señalan que el equipo azul partiría como favorito para mantener el control de la Villa 360, amparados en su dominio reciente y un mejor ambiente interno.

Sin embargo, otros reportes aseguran que los rojos llegan decididos a revertir la tendencia y arrebatar la ventaja a sus rivales, motivados por la urgencia de salir de una mala racha y recuperar la confianza a pocos días de una nueva eliminación.

Hasta el momento de la emisión, no existe una confirmación definitiva sobre el equipo que se impondrá en el circuito del “fin del mundo”.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Rojo

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Galardo
  • Humberto Noriega
  • César Villaluz
  • Karol Rojas
  • Ella Bucio
  • Benyamin Saracho
  • Emilio Rodríguez
Los viernes son definitorios para
Los viernes son definitorios para la eliminación de cada domingo CRÉDITO: fb/exatlonmexico

Equipo Azul

  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Ernesto Cázares
  • Doris del Moral
  • Alexis Vargas
  • Alejandro Aguilera
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo
  • Danna Castro

¿Qué tan confiables son los spoilers de Exatlón México?

La comunidad de seguidores de Exatlón México se ha acostumbrado a consultar filtraciones y predicciones antes de cada competencia clave.

Pese a que algunos spoilers suelen anticipar el resultado con precisión, las fuentes consultadas advierten que no existe información 100% confirmada hasta la transmisión oficial.

Las versiones sobre el posible triunfo azul predominan en portales de spoilers, pero la naturaleza impredecible del reality y la edición del programa mantienen la incógnita hasta el último instante.

Dónde ver Exatlón México

Cada domingo hay un expulsado
Cada domingo hay un expulsado o expulsada en Exatlón México. CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)
  • Televisión abierta: Canal Azteca UNO, 20:30 h (hora centro de México)
  • Streaming en línea: Sitio oficial de Azteca UNO
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android e iOS
  • YouTube: Canal oficial de Exatlón México

Cómo llegan azules y rojos al capítulo

El equipo rojo afronta la batalla con un entorno interno cargado de tensiones.

Conflictos sobre la convivencia y la distribución de tareas domésticas —como se evidenció entre Humberto y Yasmín— han generado fisuras en la moral del grupo.

Además, su desempeño en los circuitos ha sido intermitente, aunque lograron ganar el Duelo de los Enigmas en el episodio anterior.

Por su parte, el equipo azul llega fortalecido tras varias defensas exitosas de la Villa 360 y con la moral en alto.

Han sabido capitalizar su cohesión y dominio en pruebas grupales, aunque reconocen que los rojos están urgidos de revertir la situación.

Las próximas horas definirán quién se quedará con la ventaja estratégica más importante de la semana.

