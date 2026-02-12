México

CTM renovará dirigencia por voto sindical: Alfonso Godínez Pichardo entra a la contienda

La Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) se prepara para una elección histórica

Guardar
La Confederación de Trabajadores Mexicanos
La Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) se prepara para una elección histórica

La Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) se encuentra ante uno de los momentos más relevantes de su historia reciente. Los próximos 23 y 24 de febrero, la central obrera más grande del país renovará su dirigencia nacional a través de un proceso de votación sindical, un mecanismo que, por primera vez, permitirá que el relevo se defina mediante el sufragio de los representantes de los sindicatos afiliados.

En este contexto, Alfonso Godínez Pichardo, actual líder de la CTM en la Ciudad de México, confirmó su participación en la contienda, con el objetivo de fortalecer a la organización y responder a las nuevas exigencias del mundo laboral.

Un proceso inédito en la historia de la CTM

La renovación de la dirigencia ocurre luego de que Carlos Aceves del Olmo decidiera no buscar la reelección, lo que abrió paso a un proceso interno sin precedentes. A diferencia de elecciones anteriores, el nuevo dirigente nacional será electo mediante el voto de los líderes sindicales que conforman el Congreso de la CTM, en apego a los estatutos de la organización.

Este relevo se da en un escenario marcado por reformas laborales, mayor escrutinio público y una creciente demanda de democracia sindical, elementos que han presionado a las organizaciones obreras a modernizar sus mecanismos de representación y legitimidad.

La propuesta de Alfonso Godínez Pichardo

En declaraciones realizadas en las oficinas de la CTM en la capital del país, Godínez Pichardo explicó que su proyecto busca construir una planilla de unidad, en la que se tome en cuenta a las bases y se fortalezca la participación de mujeres y jóvenes, como parte de un relevo generacional necesario para la central obrera.

El aspirante destacó que su cercanía con los trabajadores y el respaldo de diversas federaciones y liderazgos estatales lo colocan como uno de los perfiles con mayor presencia al interior de la organización. A su juicio, la elección no debe entenderse como una competencia individual, sino como una oportunidad para consolidar un sindicalismo más representativo y democrático.

Retos económicos y relación con el sector empresarial

Godínez Pichardo subrayó que uno de los principales desafíos para la CTM será enfrentar los efectos de la crisis económica, que impacta con mayor fuerza a los trabajadores. En ese sentido, consideró indispensable que trabajadores y empresarios caminen de la mano, buscando un equilibrio que permita proteger el empleo y las condiciones laborales sin frenar la actividad productiva.

Asimismo, señaló que la CTM deberá adaptarse a los cambios derivados de la renegociación del T-MEC, ya que cualquier modificación en el acuerdo puede influir directamente en las dinámicas internas de las empresas y en los derechos laborales.

Una central obrera en transformación

Con alrededor de 2.5 millones de afiliados, la CTM se mantiene como la organización sindical más importante del país. Para Godínez Pichardo, su fortaleza futura dependerá de combinar la experiencia de sus cuadros históricos con el impulso de nuevas generaciones, capaces de responder a los retos actuales del mercado laboral.

Para el proceso se espera la participación de alrededor de mil 200 sindicatos, con el objetivo de garantizar la legitimidad y transparencia del resultado. La renovación de la dirigencia no solo definirá al próximo líder de la CTM, sino que marcará el rumbo de la central obrera en una etapa clave para el sindicalismo mexicano.

Temas Relacionados

CTMConfederación de Trabajadores MexicanosElecciones en la CTMDirigencia nacional de la CTMAlfonso Godínez Pichardomexico-noticias

Más Noticias

Presidente de Cruz Azul anuncia la recuperación de la Planta de Hidalgo: “Estuvo secuestrada durante más de 5 años

Víctor Velázquez mostró su compromiso de no fallar a la comunidad y reiteró la importancia de la unidad para el futuro de la empresa

Presidente de Cruz Azul anuncia

Nicolás Larcamón confía en el plantel de Cruz Azul para pelear en Liga MX y Concachampions

El técnico celeste destacó el trabajo de la directiva y las incorporaciones realizadas durante el mercado de fichajes

Nicolás Larcamón confía en el

La combinación perfecta de frutos secos para prevenir la pérdida de masa muscular a partir de los 30

Cambios sencillos en la alimentación pueden contribuir a “frenar” la sarcopenia

La combinación perfecta de frutos

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de febrero: Línea 3 del MB presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Qué es el bromance y qué opciones de regalos no románticos hay para este Día del Amor y la Amistad

Estos vínculos aportan beneficios al bienestar psicológico, ya que permiten a los hombres compartir emociones y experiencias de vida

Qué es el bromance y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Minera evita hablar sobre posible

Minera evita hablar sobre posible extorsión a sus trabajadores y cancela operaciones presenciales en Concordia, Sinaloa

Gobierno de Veracruz confirma hallazgo de una fosa con al menos cinco cuerpos en el municipio de Jáltipan

México lidera ranking de ciudades más violentas en 2025 con 17 urbes en la lista

De vehículos “monstruo” a drones: así ha evolucionado la tecnología usada por los cárteles mexicanos

Bajo la mira, presunto extorsionador de delegados y comerciantes en Toluca

ENTRETENIMIENTO

Hilary Duff en México: fecha,

Hilary Duff en México: fecha, preventa, sede y lo que debes saber sobre su concierto

Yolanda Andrade confiesa que regresar a trabajar le ha causado estragos en su salud: “Es muy cansado”

Mural de My Chemical Romance en CDMX: dónde está y cómo visitarlo gratis

Roxana Castellanos se conmueve al hablar sobre la inesperada cancelación “Enrollados”

Hospitalizan a Shiky y él revela la insólita complicación que padeció tras su cirugía de muela: “De nuevo en urgencias”

DEPORTES

Presidente de Cruz Azul anuncia

Presidente de Cruz Azul anuncia la recuperación de la Planta de cemento en Hidalgo: “Estuvo secuestrada durante más de 5 años

Nicolás Larcamón confía en el plantel de Cruz Azul para pelear en Liga MX y Concachampions

Sin retrasos y a tiempo: Ciro Gómez Leyva muestra nuevas imágenes del Estadio Azteca rumbo al Mundial de 2026

Christian Martinoli reaparece: aclara qué le pasó y hace una demoledora crítica a Bad Bunny

Sarah Schleper admite en exclusiva que no quedó satisfecha en su competencia pese a logro histórico en Milano-Cortina 2026