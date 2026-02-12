México

Conavi 2026: ¿cuánto dinero necesito para comprar una Vivienda del Bienestar este año?

Los inmuebles incluyen dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y patio de servicio, con posibilidad de ampliación futura

Cada casa del Bienestar tiene
Cada casa del Bienestar tiene un precio máximo de 630 mil pesos y un esquema de pago flexible según el ingreso familiar.

El Programa Vivienda para el Bienestar 2026 mantiene como objetivo facilitar el acceso a una vivienda adecuada para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

La estrategia contempla la construcción y financiamiento de más de un millón de acciones durante el sexenio, con énfasis en sectores en situación de vulnerabilidad.

El aspecto central del programa Vivienda del Bienestar en 2026 es el monto que debe cubrir una familia para acceder a una casa.

El precio máximo oficial establecido por el gobierno federal es de 630 mil pesos, una cifra fijada para trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos mensuales.

Las unidades cuentan con dos
Las unidades cuentan con dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y patio de servicio, con posibilidad de ampliación futura. Crédito: Claudia Sheinbaum

Este costo fue determinado con base en el salario mínimo vigente y puede ajustarse si existen modificaciones regionales. La intención es que el valor de la vivienda sea acorde con la capacidad de pago del sector al que está dirigido el programa.

¿Cuánto dinero necesitas para comprar una casa del Bienestar?

El precio tope es de 630,000 pesos, pero no significa que el beneficiario deba pagar esa cantidad de contado.

El esquema financiero establece que:

  • El ingreso familiar no debe superar dos salarios mínimos, equivalentes en 2026 a aproximadamente 18,900 pesos mensuales en la zona general.
  • La mensualidad no puede rebasar el 30% del ingreso familiar.
  • El pago se adapta a la situación económica del solicitante.
  • No opera como un crédito bancario tradicional.
El precio máximo de cada
El precio máximo de cada casa del programa es de 630 mil pesos, adaptado a la capacidad de pago de familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

En términos prácticos, una familia con ingresos cercanos al límite permitido podría destinar alrededor de 5,600 pesos mensuales como máximo, dependiendo del esquema asignado.

Las autoridades han señalado que todos los trámites son gratuitos y se realizan únicamente a través de canales oficiales.

Precio frente al mercado inmobiliario

El monto de 630 mil pesos se ubica por debajo del promedio nacional de vivienda adquirida mediante crédito hipotecario, que supera 1.8 millones de pesos, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal.

El precio considera costos de terreno, urbanización, construcción y administración, bajo principios de asequibilidad y recuperación financiera.

Requisitos para acceder al programa

Las condiciones varían según el perfil del solicitante:

Derechohabientes de Infonavit:

  • Tener empleo formal vigente.
  • Contar con al menos 1,080 puntos.
  • No haber recibido subsidio federal previo.
  • No tener vivienda propia.
  • Percibir entre uno y dos salarios mínimos.
Los derechohabientes de FOVISSSTE deben
Los derechohabientes de FOVISSSTE deben ser trabajadores activos del Estado y haber cotizado al menos 18 meses para acceder al programa. CRÉDITO: FOVISSSTE

Derechohabientes de Fovissste:

  • Ser trabajador del Estado en activo.
  • Haber cotizado al menos 18 meses.
  • No tener crédito vigente.

No derechohabientes (Conavi):

  • Ser mayor de edad con dependientes económicos.
  • Comprobar ingresos de hasta dos salarios mínimos.
  • No haber recibido subsidio federal.
  • Pertenecer a grupo prioritario.

Características de las viviendas

Las casas tienen una superficie aproximada de 60 metros cuadrados e incluyen:

  • Dos recámaras
  • Sala y comedor
  • Cocina
  • Baño completo
  • Patio de servicio

El diseño permite ampliaciones futuras.

Para acceder al programa, los
Para acceder al programa, los solicitantes deben demostrar ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Otros apoyos disponibles

El programa también contempla:

  • Créditos para mejoramiento de vivienda.
  • Financiamiento adicional a través de la Sociedad Hipotecaria Federal.
  • Regularización de terrenos mediante el Insus para obtener escrituras.

Con un precio máximo de 630 mil pesos y un esquema de pago ligado al ingreso familiar, la Vivienda del Bienestar 2026 busca ofrecer una alternativa de acceso a casa propia para trabajadores de bajos ingresos.

