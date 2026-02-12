BTS llega a cines en México: qué día ver sus conciertos en vivo

Los siete miembros de BTS volverán con su gira y estreno del álbum ARIRANG (Instagram/@uarmyhope)

El regreso de BTS a los escenarios tras una larga pausa por el servicio militar obligatorio, despierta una ola de entusiasmo entre el ARMY mexicano.

La banda surcoreana anuncia la transmisión global de dos conciertos de su nueva gira, BTS WORLD TOUR ARIRANG, que podrán verse en tiempo real en cines de México y otros países.

Esta iniciativa busca acercar la experiencia de un show en vivo a miles de seguidores que no pueden viajar a Asia, mientras el grupo presenta ARIRANG.

Fechas clave de los conciertos de BTS en cines

El concierto 'BTS World Tour ARIRANG' se transmitirá en vivo desde Goyang y Tokio a cines globalmente, permitiendo a los fans del ARMY disfrutar de la experiencia en la gran pantalla (BIGHIT)

Sábado 11 de abril: Transmisión en vivo desde Goyang, Corea del Sur.

Sábado 18 de abril: Transmisión en vivo desde Tokio, Japón.

Jueves 9, sábado 11 y domingo 12 de abril: Transmisiones online en diferentes horarios para público global.

Martes 24 de febrero, 19:00 (hora centro de México): Inicio de la venta de boletos para funciones internacionales.

Miércoles 19 de marzo: Estreno del álbum ARIRANG .

Viernes 21 de marzo, 5:00 a.m. (hora México): Presentación especial en Plaza Gwanghwamun, Seúl, transmitida por Netflix.

Jueves 27 de marzo: Lanzamiento del documental exclusivo BTS: EL REGRESO en Netflix.

¿Todos los conciertos de BTS se transmitirán en vivo en México?

No todos los conciertos de la gira estarán disponibles en tiempo real para el público mexicano.

Así será el escenario para el regreso de BTS (Captura de pantalla weverse)

Solo los segundos días de los shows en Goyang y Tokio serán proyectados en cines, y algunas regiones recibirán funciones en diferido debido a la diferencia de huso horario con Asia.

Las transmisiones en línea también estarán limitadas a ciertos días y plataformas, con detalles específicos pendientes de confirmación por parte de los organizadores.

Cines mexicanos que proyectarán los conciertos de BTS

En México, las cadenas Cinépolis y Cinemex serán las encargadas de llevar la experiencia ARIRANG a la pantalla grande.

Estas son las cintas que han aparecido en anuncios de tres ciudades, fans mexicanos ya esperan vallas en CDMX (Captura de pantalla)

Ambas empresas confirmaron que transmitirán los conciertos en vivo y trabajan en la habilitación de funciones especiales en distintos complejos del país.

Hasta el momento, se desconoce la lista definitiva de sucursales participantes, así como los precios y horarios exactos de las proyecciones.

Horarios y ciudades de los conciertos de BTS transmitidos

Goyang, Corea del Sur: Sábado 11 de abril, transmisión mundial en vivo.

Tokio, Japón: Sábado 18 de abril, transmisión mundial en vivo.

Seúl, Corea del Sur (Plaza Gwanghwamun): Viernes 21 de marzo, 5:00 a.m. (hora México), función exclusiva por Netflix.

Las funciones en cines mexicanos dependerán del huso horario y la logística de cada cadena, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones oficiales en los sitios de cada cadena de cines.

Los dos primeros conciertos de la gira mundial de BTS llegarán a los cines (BIG HIT Entertainment)

¿Dónde se puede registrar ARMY para obtener boletos?

El sitio oficial btsliveviewing.com habilitó un formulario de registro para quienes deseen recibir información detallada sobre la venta de boletos, horarios y complejos participantes.

La venta de boletos fuera de Corea del Sur comenzará el 25 de febrero de 2026 a las 10:00 (KST), lo que equivale a las 19:00 del 24 de febrero en México.

Los interesados pueden inscribirse para recibir notificaciones directas en su correo electrónico.

BTS Comeback en vivo: ¿a qué hora se transmitirá en México?

La primera presentación pública de BTS tras su pausa militar será el viernes 21 de marzo a las 5:00 a.m. (hora del centro de México).

Este evento, titulado BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, se realizará en la emblemática Plaza Gwanghwamun de Seúl y podrá verse en Netflix.

Netflix y BTS revelan las fechas de estreno para el concierto en vivo 'Arirang' el 21 de marzo y el documental 'El Regreso' el 27 de marzo, ambos disponibles exclusivamente en la plataforma (Instagram)

La transmisión promete reunir a fans de todo el mundo en un evento histórico para el grupo y el K-pop.

Cuándo se estrena el álbum ARIRANG en México

El esperado disco ARIRANG llegará a plataformas digitales el miércoles 19 de marzo.

El álbum, que marca el regreso de BTS con 14 canciones inéditas.