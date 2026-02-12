Asesinan al director de cultura del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos

Foto: Facebook / Héctor Meza Maldonado

El director de cultura del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, Héctor Meza Maldonado, fue asesinado durante un ataque armado cuando se encontraba a bordo de un vehículo y en compañía de una persona.

De acuerdo con reportes, el ataque a balazos se registró alrededor de las 21:00 horas de este miércoles 11 de febrero cuando el funcionario circulaba en el par vial Cocoyoc-Oaxtepec de dicho municipio.

En el sitio, el vehículo de Meza Maldonado fue atacado a tiros por un grupo de sujetos armados. El funcionario murió en el sitio y su acompañante resultó herido.

Elementos de emergencia y seguridad se desplazaron a la zona de la agresión, donde confirmaron que el director de cultura ya no contaba con signos vitales. En tanto, la persona lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Luego de los hechos, la zona fue acordonada y peritos de la Fiscalía Estatal realizaron las diligencia correspondientes para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y de indicios.

Imagen ilustrativa / Una joven, perito en fotografía, de la Fiscalía del Estado, toma imágenes en una escena de crimen. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que ya inició una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato del Director de Cultura de Yautepec, Héctor Meza Maldonado.

Además, señaló que agotarán todas las líneas de investigación con el fin de determinar el móvil del homicidio.

“La Fiscalía Morelos reitera su compromiso de agotar todas las líneas de investigación en torno a los hechos, al igual que en otros delitos suscitados en las últimas horas, los cuales están siendo abordados por las fiscalías regionales y especializadas correspondientes con plena legalidad, debida diligencia, acuciosidad y empatía con las familias y seres queridos de las víctimas”, detalló.

Lamentan asesinato del funcionario

Durante una sesión realizada en el Congreso de Morelos, la diputada local morenista, Melissa Montes de Oca, lamentó el asesinato de Héctor Meza Maldonado y pidió justicia a la Fiscalía del Estado.

“Acompaño con respeto a su familia y a la comunidad que hoy está de luto, y solicito respetuosamente a la Fiscalía General del Estado que actúe con prontitud y firmeza para dar con los responsables”, dijo desde la Tribuna del Congreso.

Foto: Secretaría de Cultura de Morelos

La Secretaría de Cultura de Morelos también se pronunció sobre el homicidio del funcionario, a quien destacó por su desempeño frente a la gestión cultural.

“Expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amistades y a la comunidad cultural. Fue un gran colaborador y aliado en la gestión cultural, comprometido con el rescate y fortalecimiento de la memoria histórica de Yautepec, donde dejó una huella significativa como pilar fundamental del desarrollo cultural”, detalló en un comunicado.

Por su parte, el diputado Agustín Alonso Gutiérrez de Morena aseguró que el asesinato de Meza Maldonado es un hecho que le quita la paz a todos los habitantes, a quienes llamó a no acostumbrarse a la violencia.

“Ya es momento de actuar. No podemos acostumbrarnos a perder a quienes amamos y hacen grande a Yautepec. Hoy nos corresponde expresar nuestro sentir aunque las represalias están a la orden del día, callar es complicidad, me siento parte del luto que a todos nos une en un mismo dolor. Un dolor al que no debemos acostumbrarnos”, escribió en redes sociales.