Secretaría de Salud explica el tratamiento adecuado para pacientes con sarampión

El titular de Salud, David Kershenobich. (Gobierno de México)

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich informó sobre el tratamiento que los pacientes deben seguir ante un contagio de sarampión, durante la mañanera del pueblo de este 11 de febrero.

Comunicó que durante los primeros días después de contraer la enfermedad, las personas presentan un cuadro de gripe con fiebre, escurrimiento nasal y malestar general, por lo que es importante acudir al médico para recibir la atención adecuada.

“El tratamiento debe ser únicamente para controlar los síntomas. Por ejemplo, paracetamol si tiene fiebre”, precisó el secretario de salud.

Kershenobich aclaró que es importante no tomar antibióticos, ni automedicarse cuando comiencen los síntomas, antes de que aparezca el sarpullido en la piel, debido a que no es una enfermedad que lo amerite.

“Una vez que aparecen (las ronchas) sabemos que dura 4 días, y después se quita. La mayor parte de los casos que tienen sarampión se curan, entonces no requiere más que tomar algo para controlar sus síntomas”, aseguró.

Asimismo, afirmó que los pacientes que tengan alguna complicación son los que necesitan un antibiótico, “esto es a lo que se refiere al tratamiento del sarampión”, finalizó el funcionario.

Vacuna contra el sarampión. Crédito: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Casos de sarampión en México

La enfermedad viral continúa afectando a miles de mexicanos y mexicanas en varias regiones del país, alertando a las autoridades de salud por el alza de casos y el número de defunciones.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en su informe del brote con corte al 9 de febrero, en los 32 estados se han registrado 8,899 casos acumulados desde el comienzo de los contagios en 2025, de los cuales 2,467 se contabilizaron en las primeras semanas del 2026.

Hasta el momento se han reportado 28 defunciones en todo el territorio mexicano. Chihuahua lidera la lista con 21 fallecimientos, seguido de Jalisco con 2 y otros 6 estados con 1.

¿Cómo prevenir el sarampión?

Ante el incremento de casos, la institución de salud implementó medidas preventivas para frenar las transmisiones, a través de campañas de vacunación dirigidas especialmente a niños y adultos en un rango de edad de 20 a 49 años que no cuentan con la vacuna o tienen el esquema de vacunación incompleto.

“Una persona que tiene sarampión puede contagiar hasta 18 personas a su alrededor y además el virus puede permanecer en el espacio por dos horas después de que haya dejado ese lugar”, declaró David Kershenobich.