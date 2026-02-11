Reportan que Don Chayo, líder de Los Cardenales de Nuevo León, fue hospitalizado de emergencia

El vocalista de "Los Cardenales de Nuevo León" tiene 78 años. (IG: @donchayoficial)

Cesáreo Sánchez, mejor conocido en el medio artístico nacional como “Don Chayo”, habría sido hospitalizado de emergencia el pasado 9 de febrero por causas desconocidas.

La noticia trascendió en medios locales; hasta el momento ni los familiares del cantante ni “Los Cardenales de Tijuana” -agrupación donde se desempeña como vocalista- se han pronunciado al respecto.

Los Cardenales de Nuevo León, con una trayectoria que se remonta a 1982, son sinónimo de la música norteña y han dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores (Foto: Archivo)

¿Cuál es su estado de salud?

Se desconocen cuáles habrían sido las causas de la supuesta hospitalización del cantante; no obstante, se sabe que en 2022 sufrió un infarto cerebral que le ocasionó secuelas.

De acuerdo con la información que compartió el propio intérprete ese mismo año para el programa “Al rojo vivo”, todo sucedió después de una presentación en vivo.

“De repente me comencé a sentir mal, perdí fuerza (...) Detectaron que traía un infarto cerebral”, contó.

Afortunadamente, acudió al médico de inmediato y su padecimiento no trascendió a mayores. No fue operado, pero sí permaneció alrededor de siete días bajo observación médica y tratamiento.

“Me dieron un medicamento para que tuviera más fluidez la sangre en el cuerpo. A base de medicamento lograron deshacer el coágulo de sangre”, narró.

Sin embargo, el infarto cerebral le ocasionó algunas secuelas: tuvo parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo y afectaciones en el habla.

“Ya puedo mover el brazo, no lo podía mover. Los dedos tampoco... ya los puedo mover también. Este pie (izquierdo) no lo podía levantar, pero ya puedo”, comentó.

Hasta el momento, se desconoce si su reciente hospitalización está relacionada con este padecimiento que enfrentó hace cuatro años.

¿Quién es Don Chayo, vocalista de Los Cardenales de Nuevo León?

Cesáreo “Don Chayo” Sánchez es considerado como una figura central en la música norteña a partir de la fundación de Los Cardenales de Nuevo León en 1982.

En sus primeros años, la agrupación comenzó presentándose en eventos sociales locales, consolidando gradualmente una base de seguidores mediante un estilo auténtico y una conexión directa con el público. Con el paso del tiempo, han logrado presentarse en escenarios de gran relevancia.

Entre su repertorio destacan temas como “Belleza de cantina”, “El primer tonto”, “Si yo fuera él”, “El cachas de oro” y “Soy lo peor”, los cuales se han posicionado como canciones representativas dentro del género norteño.