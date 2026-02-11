México

Quién es “Jando” o “El Fresa”, el nuevo líder de Los Blancos de Troya tras la caída de “El Bótox” en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información que lleve a la captura de Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, primo de “El Botox”

Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias “El Fresa”, señalado como sucesor de “El Bótox” en Los Blancos de Troya. (FGE Michoacán)

La captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, conocido como “El Bótox”, el 22 de enero de 2026, marcó un cambio en la estructura del grupo criminal Los Blancos de Troya en Michoacán. Tras su detención en Buenavista Tomatlán, las autoridades han identificado a Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias “El Fresa” o “Jando”, como el nuevo líder de la organización.

De acuerdo con información de Latinus, una fuente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha confirmado que el control de la organización continúa en manos de la familia Sepúlveda, que mantiene su influencia en la región de Tierra Caliente.

¿Quién es Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias “El Fresa”?

Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias “El Fresa” y conocido también como “El Jando” desde su infancia en Apatzingán, tiene 43 años y es originario de esa localidad.

Líderes de los Blancos de Troya

Su bastión principal se encuentra en la tenencia de Cenobio Moreno o Las Colonias, en el municipio de Apatzingán. Actualmente, la Fiscalía General del Estado mantiene una recompensa de cien mil pesos por información que conduzca a su captura.

A Sepúlveda Álvarez se le acusan de los delitos de secuestro agravado, el control de extorsiones a miembros de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA) y la presunta autoría intelectual del asesinato de Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensa, ocurrido el 29 de junio de 2023 por un comando de más de 25 sicarios, que también dejó cuatro escoltas fallecidos.

El expediente criminal lo describe como un hombre de complexión robusta, 1.80 metros de estatura, tez morena, ojos de iris café, cabello quebrado con ligeras entradas, frente amplia, cejas pobladas, nariz mediana de base ancha y boca mediana de labios delgados.

¿Cómo surgieron Los Blancos de Troya y cuál es su estructura familiar?

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Los Blancos de Troya surgieron como una escisión de los grupos de autodefensa que se levantaron en armas en 2013 contra Los Caballeros Templarios.

Tanto “El Bótox” como “El Fresa” fueron identificados como exautodefensas que con el tiempo consolidaron una estructura delictiva de carácter familiar.

Además de ellos, otros integrantes de la familia Sepúlveda han sido implicados en actividades delictivas: el padre, Cirilo Sepúlveda, fue detenido en 2017 por portación de arma de fuego; la hija de “El Bótox”, Johana “N”, y su pareja, Gerardo Valencia “El Astilla”, fueron aprehendidos en 2025; y el hermano, Cirilo “N” “El Capi”, fue arrestado por presuntamente cobrar cuotas en la región.

La historia criminal de la familia incluye la primera detención de “El Bótox” en agosto de 2018 en Cuernavaca, Morelos, tras un presunto secuestro y portación de armas de fuego, aunque fue liberado 20 meses después. Al obtener su libertad, reingresó a Michoacán para fortalecer el grupo junto a sus familiares, incluidos “El Fresa” y su hijo, César Alejandro Sepúlveda Valencia.

¿Qué alianzas criminales mantiene “El Fresa” y dónde opera?

Tras la caída de “El Bótox”, “El Fresa” consolidó alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y el Cártel de Acahuato, lo que ha reforzado la influencia de Los Blancos de Troya en los municipios de Apatzingán, Buenavista, Tancítaro, Uruapan y Morelia, entre otros.

La organización se mantiene vigente y activa, pese a los golpes policiales, gracias a estas alianzas y a su red familiar interna.

¿Cómo operaba el sistema de extorsión al limón en Tierra Caliente?

El arresto de El Botox, señalado como principal extorsionador del sector citrícola en Apatzingán, reveló el impacto económico y el clima de terror que enfrentaron productores de limón bajo el dominio de Los Blancos de Troya. (Infobae)

El control de Los Blancos de Troya sobre la región ha dejado una huella profunda en el sector limonero. La organización ha ejercido extorsiones de manera sistemática sobre citricultores y empacadores, obligando al cierre de empacadoras tras asesinatos de empresarios agrícolas como José Luis Aguiñaga Escalera y Bernardo Bravo.

La cadena productiva del limón, desde la siembra hasta el transporte y la comercialización, ha sido afectada por el cobro de cuotas, amenazas y asesinatos, generando un clima de terror entre miles de familias del campo en la región de Tierra Caliente.

Durante años, el sistema de extorsión impuesto por “El Bótox” y su grupo forzó a los limoneros a pagar dos pesos por cada kilo de limón empacado, lo que equivalía a cerca de 60 pesos por caja y significaba que los productores trabajaban prácticamente solo para cubrir la cuota ilegal.

El cobro se realizaba de forma personal y violenta: hombres armados acudían a los empaques y huertas para recoger el dinero, o citaban a los productores en el parque central del pueblo de origen del líder criminal.

Las sanciones por incumplimiento eran inmediatas y severas: desde multas de hasta 200 mil pesos hasta la clausura de los negocios. El propio “El Bótox” solía acudir a las entregas acompañado de escoltas armados, y las reuniones para el pago se realizaban por la noche, aumentando la percepción de riesgo y vulnerabilidad entre los trabajadores del campo.

El miedo a represalias impidió que los afectados denunciaran, pues temían por su seguridad y la de sus familias. Muchos productores optaron por dejar de cosechar o incluso tirar la fruta para evitar ser víctimas de la extorsión, como relataron en testimonios anónimos.

Un informe estatal identificó la extorsión como problemática prioritaria, y la “Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días” de la administración de Claudia Sheinbaum reconoció en 2024 que toda la cadena del limón estaba bajo asedio criminal en municipios clave como Nueva Italia, Antúnez, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán.

Lista de objetivos prioritarios en Michoacán

De El Abuelo Farías a Metro, los 10 objetivos criminales de Michoacán para frenar la extorsión. (Infobae)

La caída de “El Bótox” y la sucesión de “El Fresa” llevaron a una actualización en la lista de objetivos prioritarios de las autoridades para combatir la extorsión y violencia en Michoacán.

En esa lista figuran líderes como:

  • Heladio Cisneros “La Sirena”
  • Juan José Farías Álvarez “El Abuelo Farías”
  • José Enereo Yáñez Pacheco “Mono Verde”
  • Jorge Luis Nolasco Guillén “Cokis o Galleta”
  • Alberto García Flores “Peggy”
  • Ricardo Madrigal “El Barbas”
  • Nicolás Sierra Santana “El Gordo o El Coruco”
  • Gabino Sierra Santana “El Ingeniero”
  • Mario Álvarez Espinoza “Metro”
  • Miguel Ángel Gallegos Godoy “Migueladas”
  • Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez “El Fresa”

El fiscal Carlos Torres Piña ha declarado que tras la detención de “El Bótox” las denuncias por delitos en Michoacán aumentaron 18%, atribuible a la recuperación de la confianza ciudadana y a la implementación de una plataforma digital que facilita la denuncia y ratificación en línea.

