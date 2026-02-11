Enfrentamiento armado deja tres muertos en inmediaciones de un mercado en Villanueva, Zacatecas

Diversos agentes de seguridad acudieron al sitio (Facebook/Juan Manuel Robledo)

Un total de tres personas murieron durante un enfrentamiento entre grupos delictivos antagónicos en el municipio de Villanueva, Zacatecas, durante el 11 de febrero.

Los hechos fueron confirmados por el secretario General de Gobierno de la entidad, Rodrigo Reyes Mugüerza. Mientras que reportes periodísticos indicaron que las detonaciones sucedieron detrás de un mercado.

“En el municipio de Villanueva se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de la delincuencia organizada, en donde tres civiles armados, lamentablemente, perdieron la vida”, declaró en un video el Reyes Mugüerza.

Luego de los hechos violentos en Villanueva fue desplegado un operativo que tiene como objetivo reforzar la seguridad y hallar a los responsables del enfrentamiento.

Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones de seguridad y fue implementado un operativo para hallar a los responsables. Crédito: Facebook/Rodrigo Reyes Mugüerza

De igual manera, el funcionario destacó que si bien las cifras de inseguridad van a la baja durante lo que va de febrero, acciones como las que sucedieron en Villanueva conducen a que no se puedan “echar las campanas al vuelo”, pues aseguró que la pacificación es un proceso.

Al sitio acudieron elementos de la Mesa de Construcción de Paz, del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la República.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...