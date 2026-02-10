Hallan sin vida a dos empresarios desaparecidos de San Luis Potosí en Zacatecas

Tras varios días desaparecidos, los empresarios Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva fueron localizados sin vida en Zacatecas.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó el hallazgo sin vida de dos empresarios originarios de Villa de Reyes, reportados como desaparecidos desde el 7 de febrero.

Se trata de Pablo Ortega Venegas, conocido como “Pablo Carreta”, de 36 años, y Óscar Osbaldo Luna Silva, de 38, quienes fueron localizados en el municipio de Pinos, Zacatecas, tras una búsqueda coordinada entre autoridades de ambas entidades.

¿Cómo fue su desaparición y hallazgo?

La desaparición de Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva ocurrió el sábado 7 de febrero. Ortega Venegas fue visto por última vez en la entrada a la localidad de Jesús María, mientras que Luna Silva fue ubicado en el rancho La Carreta, ambos puntos dentro del municipio de Villa de Reyes.

Los empresarios estaban desaparecidos desde el 7 de febrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según sus familiares y las fichas de búsqueda que fueron emitidas, Ortega Venegas vestía una sudadera con la marca de un conejo, pants y tenis, y Luna Silva llevaba una chamarra gris y pantalón de mezclilla con manchas de grasa.

La denuncia formal de su desaparición fue presentada el día siguiente y la FGESLP y la CEBP activaron los protocolos de búsqueda. El operativo incluyó la participación de la Policía de Investigación (PDI) y la difusión de fichas de búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

La autoridad solicitó la colaboración ciudadana para localizar a los empresarios y a dos vehículos: una camioneta Kia Sportage color vino y un Nissan Tsuru blanco, en las cuales se transportaban.

Sin embargo, la noche de este 9 de febrero la Fiscalía de SLP confirmó el hallazgo sin vida de ambos empresarios. A través de un breve comunicado precisó que “mantiene trabajos de investigación para esclarecer los hechos relacionados con el deceso de dos hombres originarios del municipio de Villa de Reyes”.

La Fiscalía confirmó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) de San Luis Potosí y Zacatecas llevan a cabo diversas diligencias.

“El personal de la FGESLP ha robustecido las indagatorias necesarias para establecer los hechos y dar con quien o quienes resulten responsables de este suceso”, apuntaron.

Las autoridades no revelaron las condiciones en las que ambos personajes fueron hallados sin vida.

¿Quiénes eran Pablo Ortega y Óscar Luna?

(Comisión Estatal de Búsqueda/FGE SLP)

Pablo Ortega Venegas era reconocido por su actividad como empresario restaurantero. Según información de Milenio, Ortega Venegas se perfilaba como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por el partido Movimiento Ciudadano.

Por otro lado, Óscar Osbaldo Luna Silva se dedicaba a la cosecha de chile y era colaborador cercano de Ortega Venegas en temas empresariales y políticos.

Luna Silva, de 38 años, era hermano de Aurelio Luna, asesinado en 2024 mientras buscaba la candidatura de Morena para la alcaldía local.

(Comisión Estatal de Búsqueda/FGE SLP)

Ambos mantenían una relación activa en el ámbito público de la región y eran figuras conocidas en el municipio por sus alianzas políticas y empresariales.

De acuerdo con cifras oficiales, en enero se presentaron 48 denuncias por personas no localizadas en San Luis Potosí; 40 fueron localizadas y 8 permanecen pendientes.