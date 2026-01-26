México

Caen tres sujetos armados en Zacatecas tras enfrentamiento con agentes de seguridad: uno es de Venezuela

Fueron asegurados junto con más de 600 kilos de pólvora

Guardar
Los sujetos detenidos (SSP Zacatecas)
Los sujetos detenidos (SSP Zacatecas)

Tres hombres que atacaron a elementos de seguridad en Zacatecas fueron detenidos, se trata de dos hombres y una mujer identificados como posibles miembros de una célula criminal.

Fue en la colonia Lindavista, ubicada en el municipio de Tabasco, que los uniformados vieron a tres personas que llevaban chalecos tácticos y quienes accionaron sus armas de fuego en cuanto vieron a los elementos de seguridad en la zona.

Es por ello que los agentes repelieron el ataque y aseguraron a las personas, quienes fueron identificadas como “probables integrantes de una célula criminal”, según lo compartido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el 25 de enero.

Francisco Javier N., de 28 años de edad, originario de Venezuela, fue capturado junto con Ricardo Manuel N., de 33 años y Erika N., de 22 años.

Parte de lo asegurado (SSP
Parte de lo asegurado (SSP Zacatecas)

Como resultado de la intervención fueron aseguradas ocho armas de fuego, ocho cargadores, más de 200 cartuchos útiles, más de 600 kilogramos de explosivos y aproximadamente 70 metros de cordón detonante.

Junto con lo anterior, fue incautada una fornitura táctica, cinco chalecos tácticos, un par de placas balísticas, 300 dosis de una sustancia granulada en color blanco con características similares al cristal (metanfetamina), así como 100 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína.

Tanto las personas aseguradas como las armas, equipo táctico, narcóticos y explosivos fueron puestos a disposición de las autoridades para que sean realizadas las averiguaciones correspondientes.

En las acciones participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía estatal.

Otros tres detenidos en Zacatecas

Mientras que el pasado 11 de enero las autoridades informaron sobre la captura de presuntos integrantes de una célula criminal. En dicha ocasión fueron arrestadas tres personas, quienes fueron identificadas como Bryan David N., de 20 años; Hazael N., de 26 años; y Moisés Alain N., de 21 años.

Los sujetos detenidos (SSP Zacatecas)
Los sujetos detenidos (SSP Zacatecas)

“Durante la intervención, uno de los sujetos se identificó como policía municipal activo del estado de Jalisco, quien manifestó ser jefe de una célula delictiva", es parte de lo informado en dicha ocasión.

Los sujetos llevaban:

  • Equipos de comunicación
  • 30 envoltorios con hierba verde y seca con características de la marihuana
  • 15 envoltorios con sustancia granulada similar a la droga conocida como cristal (metanfetamina)

Destruyen laboratorios en Zacatecas tras ataque

Mientras que días antes, el pasado 4 de enero, elementos de seguridad destruyeron campamentos usados por miembros de un grupo delictivo en el municipio de Villanueva.

Agentes de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo en la zona como consecuencia de una agresión en su contra, del cual no hubo personas (ni civiles ni elementos de seguridad) heridas.

Temas Relacionados

ZacatecasVenezuelaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Deportivo de lujo robado en EEUU fue recuperado por la Guardia Civil de Michoacán

Dos personas fueron detenidas tras el aseguramiento, además de una pistola calibre 9mm

Deportivo de lujo robado en

Clima en Acapulco de Juárez: cuál será la temperatura máxima y mínima este 26 de enero

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Acapulco de Juárez:

Top 10 Netflix México: “Max” domina el ranking de las películas más populares del momento

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Top 10 Netflix México: “Max”

Este estado del país modificará horarios de entrada y salida de clases durante una semana en escuelas de nivel básico por ambiente frío

La medida aplicará para escuelas de nivel básico en esta entidad de la República Mexicana, de acuerdo con autoridades locales

Este estado del país modificará

‘El Güero’ Castro quiere a Adela Noriega de regreso a los foros de Televisa: “Un encanto de mujer”

El productor resalta la calidad humana de la actriz y rememora su trabajo juntos, mientras la incertidumbre sobre el regreso de Noriega sigue inquietando a los amantes del melodrama mexicano

‘El Güero’ Castro quiere a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan al Botox, presunto líder

Trasladan al Botox, presunto líder de Los Blancos de Troya, al penal del Altiplano

Inhabilitan antena de internet en Apatzingán, Michoacán, ligada con Los Blancos de Troya

Vinculan a proceso a 7 integrantes de “Los Rugrats” detenidos en bodega con metanfetamina, fentanilo y armas en Culiacán

Detienen a joven que llevaba más de 70 kilos de metanfetamina ocultos en un auto en Baja California

Ejército Mexicano liberó a cuatro hombres secuestrados en Mazatlán tras ser engañados mediante una oferta de trabajo

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix México: “Max”

Top 10 Netflix México: “Max” domina el ranking de las películas más populares del momento

‘El Güero’ Castro quiere a Adela Noriega de regreso a los foros de Televisa: “Un encanto de mujer”

La empresa detras del reencuentro de ‘Otro Rollo’ se defiende y afirma que realizó ‘todos los esfuerzos posibles’

Muere a los 57 Gabriel Garzón, muppetero y voz mexicana de Topo Gigio, tras solicitar donadores de sangre

Galilea Montijo hace ‘Galy Fest’ rodeada de famosos, sería grabado para su nuevo reality show ‘estilo Kardashian’

DEPORTES

Preocupa repentina ausencia de Christian

Preocupa repentina ausencia de Christian Martinoli en el partido de la Selección Mexicana

México vs. Bolivia: concluye 1-0 el partido amistoso desde el Estadio Ramón “Tahuichi”

Se encienden las alarmas: lesión de Edson Álvarez preocupa a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Serie del Caribe 2026: un repaso por los equipos mexicanos que han sido campeones del torneo

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano de Dios’: así fue como México salvó el Mundial de 1986