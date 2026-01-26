Caen tres sujetos armados en Zacatecas tras enfrentamiento con agentes de seguridad: uno es de Venezuela

Los sujetos detenidos (SSP Zacatecas)

Tres hombres que atacaron a elementos de seguridad en Zacatecas fueron detenidos, se trata de dos hombres y una mujer identificados como posibles miembros de una célula criminal.

Fue en la colonia Lindavista, ubicada en el municipio de Tabasco, que los uniformados vieron a tres personas que llevaban chalecos tácticos y quienes accionaron sus armas de fuego en cuanto vieron a los elementos de seguridad en la zona.

Es por ello que los agentes repelieron el ataque y aseguraron a las personas, quienes fueron identificadas como “probables integrantes de una célula criminal”, según lo compartido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el 25 de enero.

Francisco Javier N., de 28 años de edad, originario de Venezuela, fue capturado junto con Ricardo Manuel N., de 33 años y Erika N., de 22 años.

Parte de lo asegurado (SSP Zacatecas)

Como resultado de la intervención fueron aseguradas ocho armas de fuego, ocho cargadores, más de 200 cartuchos útiles, más de 600 kilogramos de explosivos y aproximadamente 70 metros de cordón detonante.

Junto con lo anterior, fue incautada una fornitura táctica, cinco chalecos tácticos, un par de placas balísticas, 300 dosis de una sustancia granulada en color blanco con características similares al cristal (metanfetamina), así como 100 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína.

Tanto las personas aseguradas como las armas, equipo táctico, narcóticos y explosivos fueron puestos a disposición de las autoridades para que sean realizadas las averiguaciones correspondientes.

En las acciones participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía estatal.

Otros tres detenidos en Zacatecas

Mientras que el pasado 11 de enero las autoridades informaron sobre la captura de presuntos integrantes de una célula criminal. En dicha ocasión fueron arrestadas tres personas, quienes fueron identificadas como Bryan David N., de 20 años; Hazael N., de 26 años; y Moisés Alain N., de 21 años.

“Durante la intervención, uno de los sujetos se identificó como policía municipal activo del estado de Jalisco, quien manifestó ser jefe de una célula delictiva", es parte de lo informado en dicha ocasión.

Los sujetos llevaban:

Equipos de comunicación

30 envoltorios con hierba verde y seca con características de la marihuana

15 envoltorios con sustancia granulada similar a la droga conocida como cristal (metanfetamina)

Destruyen laboratorios en Zacatecas tras ataque

Mientras que días antes, el pasado 4 de enero, elementos de seguridad destruyeron campamentos usados por miembros de un grupo delictivo en el municipio de Villanueva.

Agentes de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo en la zona como consecuencia de una agresión en su contra, del cual no hubo personas (ni civiles ni elementos de seguridad) heridas.