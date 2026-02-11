México

¿Dónde me puedo vacunar contra el sarampión?: presentan plataforma para ubicar módulos por estado

Dentro de la página puedes consultar los más de 21 mil puntos de vacunación por municipio, grupo de edad y tipo de vacuna

Guardar
Foto: Presidencia
Foto: Presidencia

Este miércoles en La Mañanera, los titulares de Salud presentaron las acciones que forman parte de la estrategia nacional de atención al sarampión, entre las cuales destacan la plataforma “¿Dónde me vacuno?”, para ubicar módulos por entidad.

Desde Palacio Nacional, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, presentó las características de este sitio web, dónde los ciudadanos pueden consultar los más de 21 mil puntos de vacunación contra el sarampión disponibles actualmente. Dentro de la página, puedes filtrar por estado, municipio, grupo de edad y tipo de vacuna.

Elizalde agregó que esta plataforma será actualizada de acuerdo a las existencias reportadas por los principales centros de salud en el país: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las secretarías de salud estatales, además de Petróleos Mexicanos (Pemex).

con información en desarrollo...

Temas Relacionados

VacunaciónSarampiónSarampión en MéxicoMódulos vacunaciónIMSSISSSTESaludmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum llama a vacunarse contra el sarampión: hay 28 millones de dosis disponibles

Se prioriza la inmunización de niñas y niños de 6 meses a 12 años ante el brote de la enfermedad

Sheinbaum llama a vacunarse contra

Los frutos secos esenciales para la salud auditiva: protegen al oído interno y previenen infecciones

El consumo responsable de estos alimentos puede marcar la diferencia en la calidad auditiva a lo largo de la vida

Los frutos secos esenciales para

Mario Bautista revela que policías del Metrobús lo sacaban por causar alboroto entre fans de CDMX: “Fue muy difícil”

El cantante reveló cómo fue su ascenso a la fama hace algunos años

Mario Bautista revela que policías

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Miahuatlán

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Oaxaca hoy: se

CDMX sí pedirá a la FIFA que los visitantes al Mundial de Futbol 2026 vengan vacunados contra el sarampión

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, también solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores que turistas cumplan con su esquema de vacunación para evitar nuevos contagios

CDMX sí pedirá a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina decomisa en Nayarit 39

Marina decomisa en Nayarit 39 máquinas tragamonedas presuntamente del CJNG

Aseguran 100 kilos de autopartes y detienen a dos personas tras cateo en domicilio en Iztacalco

Quién es “Jando” o “El Fresa”, el nuevo líder de Los Blancos de Troya tras la caída de “El Bótox” en Michoacán

Mineros de Concordia niegan “confusión” en secuestro y revelan que grupo criminal ya les había ordenado dejar la mina

Diego “N”, exalcalde de Tequila ligado al CJNG, es vinculado a proceso por secuestro

ENTRETENIMIENTO

Mario Bautista revela que policías

Mario Bautista revela que policías del Metrobús lo sacaban por causar alboroto entre fans de CDMX: “Fue muy difícil”

Gabo Cuevas demandará a Poncho de Nigris tras agresión en la presentación en vivo del “Ring Royale”

Montserrat Oliver confía que Yolanda Andrade se recuperará tras diagnóstico de ELA: “Los doctores se equivocaron”

Presentan Ring Royale, el evento de box entre celebridades e influencers: Alfredo Adame y Carlos Trejo encabezan la cartelera

Pedro Ferriz se exilia para evitar orden de aprehensión promovida por ex gobernador de Coahuila

DEPORTES

Afición de Pumas lanza grito

Afición de Pumas lanza grito homofóbico contra portero de San Diego FC tras quedar fuera de Concachampions 2026

Efraín Juárez reconoce fracaso con Pumas tras eliminación en Concachampions: “Esa es la realidad”

Placas del Mundial 2026 en CDMX: dónde y cómo recogerlas durante febrero

Athletic Club de Bilbao vs Real Sociedad: cuándo y dónde ver las semifinales de ida por la Copa del Rey en México

Checo Pérez vuelve a pista: cuándo serán los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Bahréin