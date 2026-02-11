¿Dónde me puedo vacunar contra el sarampión?: presentan plataforma para ubicar módulos por estado

Foto: Presidencia

Este miércoles en La Mañanera, los titulares de Salud presentaron las acciones que forman parte de la estrategia nacional de atención al sarampión, entre las cuales destacan la plataforma “¿Dónde me vacuno?”, para ubicar módulos por entidad.

Desde Palacio Nacional, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, presentó las características de este sitio web, dónde los ciudadanos pueden consultar los más de 21 mil puntos de vacunación contra el sarampión disponibles actualmente. Dentro de la página, puedes filtrar por estado, municipio, grupo de edad y tipo de vacuna.

Elizalde agregó que esta plataforma será actualizada de acuerdo a las existencias reportadas por los principales centros de salud en el país: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las secretarías de salud estatales, además de Petróleos Mexicanos (Pemex).

con información en desarrollo...