Con música y baile, celebran en Tequila la detención del alcalde Diego “N”: “Justicia divina”

La detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, provocó una reacción inédita en el municipio: vecinos, comerciantes y exempleados salieron a las calles con música y baile para celebrar la captura del funcionario. (Capturas de pantalla)

La noticia de la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, desató una reacción inusual en el municipio: decenas de habitantes se volcaron a las calles con música y baile en vivo para festejar la captura del funcionario acusado de encabezar una red de extorsión y secuestro, presuntamente bajo el cobijo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La celebración se extendió hasta la Unidad Deportiva Francisco Javier Sauza y la Glorieta de Tequila, donde vecinos, comerciantes y exempleados del ayuntamiento expresaron su alivio tras meses de inconformidad por las políticas y acciones del funcionario, quien ya pasó su primera noche en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano.

La gente de Tequila hizo un festejo luego de que el alcalde Diego "N" fue detenido el jueves 5 de febrero. (Fuente: @IsaackdeLoza)

“Justicia divina”

La reacción de la comunidad se potenció a través de redes sociales. En grupos comunitarios, como “Que Todo Tequila Se Entere”, circularon invitaciones abiertas para sumarse a la fiesta:

“Tequilenses!! Están cordialmente invitados, nos vemos a las 5:30”, anunciaba un cartel acompañado de la frase “El adiós a la corrupción”, que iba acompañado de una imagen del alcalde.

El mensaje convocó a la población a reunirse en la Glorieta Hornero de Carga la tarde del 5 de febrero, bajo el lema “¡Todos a festejar!” y con la expectativa de marcar el fin de una etapa que los organizadores calificaron como nociva para el municipio.

Alcaldía de Tequila celebra detención de Diego "N". (X/@TendenciasMX)

Durante la celebración, pancartas escritas a mano reflejaron el hartazgo social, en ellas se leían mensajes como:

“Karma se escribe... y yo le llamo justicia divina”

“Yo quiero un buen presidente que ame a su pueblo y a su gente”

“Sus chistes son buenos, pero los problemas del pueblo no tienen gracia”

“Diego Rivera, te queremos... pero fuera del pueblo”

“Que Dios te guarde y se le olvide dónde”

Con ánimo de alivio y esperanza, ciudadanos comentaron a medios locales cómo el alcalde les imponía cuotas a comerciantes, transportistas y hasta promotores turísticos. Así como otros hechos polémicos que le valieron el apodo de “El Varguitas de Jalisco” en alusión a la película “La Ley de Herodes”.

¿Cómo fue la detención y quién quedará a cargo?

La detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, se realizó durante la madrugada del jueves 5 de febrero en un operativo coordinado por fuerzas federales y estatales.

TEQUILA, JALISCO, 05FEBRERO2026.- Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila e integrante del Morena, fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante el operativo fueron detenidos otros tres funcionarios, esto como resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que "El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación". FOTO: SSPC/CUARTOSCURO.COM

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) participaron en la acción simultánea, que incluyó cateos en varios domicilios del municipio y el despliegue de un helicóptero.

La captura de Rivera Navarro ocurrió a las 6:52 de la mañana, según el registro oficial, y fue parte de la llamada “Operación Enjambre”, una estrategia federal lanzada para combatir la corrupción y las redes delictivas infiltradas en gobiernos municipales.

Junto con el alcalde, fueron detenidos también tres funcionarios de su administración: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas, todos señalados por presunta participación en esquemas de extorsión y vínculos con el crimen organizado.

Así fue el operativo para detener al alcalde de Tequila, Jalisco. (Especial)

Tras su aprehensión, Rivera Navarro fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al penal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece a disposición de las autoridades federales.

En cuanto al futuro inmediato del gobierno municipal, la ley establece que el cabildo de Tequila debe sesionar en un plazo no mayor a 72 horas para designar al presidente o presidenta municipal suplente.