“Que Dios la acompañe”: esposa del motociclista arrastrado en Iztapalapa reacciona a la detención de Gaby “N”

Gaby "N" fue detenida a un mes del homicidio del motociclista Roberto Hernández, quien fue arrollado y arrastrado por calles de Iztapalapa. (Redes sociales/FGJCDMX)

La captura de Gaby “N” en Oaxaca cerró más de un mes de búsqueda y abrió una nueva etapa en el caso que conmocionó a la Ciudad de México: el del motociclista Roberto Hernández, quien murió tras ser arrollado y arrastrado por casi dos kilómetros en la alcaldía Iztapalapa.

Tras confirmarse la detención de la mujer acusada de homicidio calificado, Wendy Leyva, esposa de la víctima, reaccionó con un mensaje breve pero contundente: “Le diría que Dios la acompañe, porque no se merece palabra alguna. No se lo merece.”

En entrevista con Radio Fórmula, la viuda aseguró que, aunque nunca estuvieron preparados para enfrentar una tragedia de esta magnitud ni el impacto público de las imágenes que circularon, confía en que el proceso judicial avance y se haga justicia. “Confío en la justicia, su justicia terrenal es la que va a sufrir. Y justicia divina es la que le va a doler”, expresó.

La exigencia de la Ley Roberto creció tras la muerte de un repartidor arrollado y arrastrado en Iztapalapa; la fiscalía ya libró orden de aprehensión contra la conductora señalada como responsable. (Anayeli Tapia/Infobae)

La esposa de la víctima también afirmó que la familia de Roberto está fuerte y de pie, unidos, para poder obtener el resultado que buscan desde el asesinato del motociclista. Aunque reconoció que las autoridades tardaron un poco en encontrar a Gaby “N”, se mostró confiada en las instituciones para que haya justicia.

“Agradecerles a todos, a todos, que no nos han dejado solos, nos han dado el apoyo y… Todos con cuidado, todos empáticos al volante, sea dos ruedas, cuatro ruedas, las ruedas que sean, todos empáticos, porque todos somos humanos, todos merecemos el respeto y el cuidado de uno con otro”, finalizó.

¿Cómo fue la muerte del motociclista Roberto Hernández?

El 3 de enero de 2026, Roberto Hernández, repartidor de 52 años, salió de su domicilio en la colonia Lomas de San Lorenzo para recoger a su pareja.

Gaby "N" es señalada de atropellar al motociclista Roberto Hernández en la alcaldía Iztapalapa. (Captura de pantalla)

Circulaba sobre su motocicleta cuando, en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, fue impactado por un Honda City azul. La conductora del vehículo no se detuvo tras el impacto y arrastró el cuerpo de Hernández por casi dos kilómetros hasta que un tope lo liberó.

Cámaras de seguridad y videos de testigos captaron la escena, lo que provocó una reacción inmediata en redes sociales.

Posteriormente, la conductora implicada llegó a su domicilio, abrió el portón, ingresó el coche y, tras permanecer varias horas en el lugar, salió y abandonó el automóvil en una colonia de Ciudad Nezahualcóyotl. El vehículo fue encontrado sin placas de circulación y con daños visibles. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, aseguró el vehículo y dio inicio a la investigación.

Durante la investigación, la acusada habría regresado a su domicilio solo para recoger pertenencias y solicitó a sus familiares que negaran su presencia en caso de que la buscaran. La presión mediática también llevó a que familiares cercanos de Gaby “N” abandonaran el país. El 26 de enero, agentes de la FGJEM registraron un domicilio en Chimalhuacán, donde reside una prima de la presunta responsable. Según declaró la familiar, la acusada seguía huyendo.

CIUDAD DE MÉXICO, 06ENERO2026.- Aspectos del velorio y salida del cortejo fúnebre del motociclista Roberto Hernández, atropellado y arrastrado por un auto en la alcaldía Iztapalapa. El cuerpo fue llevado al panteón San Lorenzo Tezonco, ubicado en la Av Tláhuac. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

En tanto, en redes internautas ventilaron que la mujer de 43 años trabajaba como enfermera, con licenciatura en Enfermería Obstétrica, una maestría en Administración de Hospitales y laboraba en el Hospital Juárez de México.

La muerte de Hernández movilizó a la comunidad de motociclistas y repartidores.

La captura de Gaby “N” y el proceso legal

Detención de Gaby "N". (Fiscalía)

La búsqueda de Gaby “N” se extendió más de un mes y culminó este lunes 9 de febrero de 2026, cuando fue localizada en el municipio de Ejutla de Crespo, en Oaxaca.

La detención fue resultado de la coordinación entre la FGJCDMX y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, así como de la colaboración de agentes de la Policía de Investigación. Videos difundidos muestran el momento en que la acusada fue notificada de la orden de aprehensión y detenida por el delito de homicidio calificado.

Gaby 'N' flanqueada por dos agentes de investigación, con insignias de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca visibles en el fondo. (Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX))

Tras su captura, Gaby “N” fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales de la capital mexicana.

El caso, que inicialmente fue considerado homicidio culposo, fue reclasificado a homicidio calificado, lo que implica una posible pena de entre 8 y 20 años de prisión, además de otras sanciones relacionadas con la omisión de auxilio.

La situación jurídica de Gaby “N” se definirá en las próximas horas.