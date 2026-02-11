Conavi 2026: cómo hacer el pre-registro al Programa Vivienda para el Bienestar

A partir del 10 de febrero de 2026, las personas interesadas pueden completar el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de México habilitó la plataforma digital para el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), una iniciativa gestionada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que busca acercar apoyos habitacionales a las familias en situación de vulnerabilidad.

A partir del 10 de febrero de 2026, las personas interesadas pueden manifestar su intención de participar en el proceso de selección mediante el portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx, según informó la propia Conavi.

Quiénes pueden acceder al Programa Vivienda para el Bienestar

El Programa de Vivienda para el Bienestar prioriza a grupos con mayores necesidades, como mujeres jefas de familia, población de pueblos indígenas y afromexicanos, personas adultas mayores, personas con discapacidad, y quienes no cuenten con acceso a mecanismos de financiamiento por no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social.

De acuerdo con las Reglas de Operación difundidas por la Comisión Nacional de Vivienda, este enfoque busca reducir el rezago habitacional y ampliar el acceso a una vivienda adecuada.

La formalización del registro dependerá de las convocatorias que la Conavi emitirá en fechas próximas.

Mientras tanto, el pre-registro funciona como un mecanismo preliminar para recabar información que facilite la planeación de las zonas de intervención y la definición de apoyos.

“El acceso a estos apoyos no requiere de pagos a gestores ni intermediarios, ya que es un derecho que se otorga de forma directa por el Gobierno de México”, detalló la Conavi en su comunicación oficial.

Cómo realizar el pre-registro

Conavi habilitó el pre-registro 2026 del Programa Vivienda para el Bienestar. (Captura de pantalla)

Para iniciar el proceso, las personas deben ingresar a preregistropvb.conavi.gob.mx y completar un formulario digital, según lo informado por la Comisión Nacional de Vivienda.

Es necesario llenar los datos básicos de identidad, ubicación y documentos necesarios. Este trámite no tiene costo alguno.

La información proporcionada durante el pre-registro será válida únicamente cuando las y los interesados realicen su registro oficial, conforme a los requisitos y plazos definidos en las convocatorias. El proceso es gratuito y no requiere la intervención de gestores externos.

Documentos que podrían ser necesarios para el registro oficial

Documentos que podrían ser necesarios.

Aunque la convocatoria formal aún no se publica, en ediciones anteriores del Programa Vivienda para el Bienestar, la Conavi ha solicitado documentos como:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Certificado de no propiedad

Comprobante de ingresos (en su caso)

Contar con esta documentación desde ahora puede agilizar el proceso cuando se abra el registro oficial.

Qué sigue después del pre-registro

Una vez completado el pre-registro, las personas interesadas deberán esperar la publicación de las convocatorias oficiales, donde se detallarán las fechas, requisitos específicos y el proceso de selección.

La información se difundirá exclusivamente a través de los canales oficiales de la Conavi, incluyendo su sitio web y comunicados institucionales.

Se recomienda mantener los datos actualizados, guardar comprobantes de pre-registro y revisar periódicamente el portal de la Conavi para no perder ninguna etapa del proceso.