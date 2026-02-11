México

Conavi 2026: cómo hacer el pre-registro al Programa Vivienda para el Bienestar

A partir del 10 de febrero de 2026, familias en situación de vulnerabilidad pueden manifestar su interés en participar en el programa

Guardar
A partir del 10 de
A partir del 10 de febrero de 2026, las personas interesadas pueden completar el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de México habilitó la plataforma digital para el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), una iniciativa gestionada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que busca acercar apoyos habitacionales a las familias en situación de vulnerabilidad.

A partir del 10 de febrero de 2026, las personas interesadas pueden manifestar su intención de participar en el proceso de selección mediante el portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx, según informó la propia Conavi.

Quiénes pueden acceder al Programa Vivienda para el Bienestar

El Programa de Vivienda para el Bienestar prioriza a grupos con mayores necesidades, como mujeres jefas de familia, población de pueblos indígenas y afromexicanos, personas adultas mayores, personas con discapacidad, y quienes no cuenten con acceso a mecanismos de financiamiento por no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social.

De acuerdo con las Reglas de Operación difundidas por la Comisión Nacional de Vivienda, este enfoque busca reducir el rezago habitacional y ampliar el acceso a una vivienda adecuada.

La formalización del registro dependerá de las convocatorias que la Conavi emitirá en fechas próximas.

Mientras tanto, el pre-registro funciona como un mecanismo preliminar para recabar información que facilite la planeación de las zonas de intervención y la definición de apoyos.

“El acceso a estos apoyos no requiere de pagos a gestores ni intermediarios, ya que es un derecho que se otorga de forma directa por el Gobierno de México”, detalló la Conavi en su comunicación oficial.

Cómo realizar el pre-registro

Conavi habilitó el pre-registro 2026
Conavi habilitó el pre-registro 2026 del Programa Vivienda para el Bienestar. (Captura de pantalla)

Para iniciar el proceso, las personas deben ingresar a preregistropvb.conavi.gob.mx y completar un formulario digital, según lo informado por la Comisión Nacional de Vivienda.

Es necesario llenar los datos básicos de identidad, ubicación y documentos necesarios. Este trámite no tiene costo alguno.

La información proporcionada durante el pre-registro será válida únicamente cuando las y los interesados realicen su registro oficial, conforme a los requisitos y plazos definidos en las convocatorias. El proceso es gratuito y no requiere la intervención de gestores externos.

Documentos que podrían ser necesarios para el registro oficial

Documentos que podrían ser necesarios.
Documentos que podrían ser necesarios.

Aunque la convocatoria formal aún no se publica, en ediciones anteriores del Programa Vivienda para el Bienestar, la Conavi ha solicitado documentos como:

  • Identificación oficial vigente
  • CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Certificado de no propiedad
  • Comprobante de ingresos (en su caso)

Contar con esta documentación desde ahora puede agilizar el proceso cuando se abra el registro oficial.

Qué sigue después del pre-registro

Una vez completado el pre-registro, las personas interesadas deberán esperar la publicación de las convocatorias oficiales, donde se detallarán las fechas, requisitos específicos y el proceso de selección.

La información se difundirá exclusivamente a través de los canales oficiales de la Conavi, incluyendo su sitio web y comunicados institucionales.

Se recomienda mantener los datos actualizados, guardar comprobantes de pre-registro y revisar periódicamente el portal de la Conavi para no perder ninguna etapa del proceso.

Temas Relacionados

ConaviPrograma Vivienda para el BienestarProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

El reporte de la calidad del oxígeno se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

Cómo se encuentra la calidad

Jugo de manzana con limón: cómo desintoxicar la vesícula biliar de forma natural

Una alternativa sencilla para apoyar el funcionamiento de la salud digestiva

Jugo de manzana con limón:

Temblor hoy 11 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Baja California

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 11 de febrero

Feria del Empleo Neza 2026: fechas, horarios y detalles del evento

Este primer evento del 2026 ofrecerá hasta 500 vacantes en diferentes ámbitos laborales

Feria del Empleo Neza 2026:

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 100 kilos de autopartes

Aseguran 100 kilos de autopartes y detienen a dos personas tras cateo en domicilio en Iztacalco

Quién es “Jando” o “El Fresa”, el nuevo líder de Los Blancos de Troya tras la caída de “El Bótox” en Michoacán

Mineros de Concordia niegan “confusión” en secuestro y revelan que grupo criminal ya les había ordenado dejar la mina

Diego “N”, exalcalde de Tequila ligado al CJNG, es vinculado a proceso por secuestro

Aseguran ocho mil litros de huachicol, vehículos y una toma clandestina en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

¿Golpe a los Aguilar? Crecen

¿Golpe a los Aguilar? Crecen rumores de dueto entre Cazzu y Alejandro Fernández

My Chemical Romance setlist en México: canciones que aún no han sonado en su tour y podrían ser la gran sorpresa

My Chemical Romance en México: así funciona el acceso Fast Lane en el Estadio GNP Seguros

My Chemical Romance en México: objetos y bolsas permitidas en el Estadio GNP Seguros

Ángela Aguilar responde a críticas públicas y revela sentirse injustamente juzgada

DEPORTES

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda fuera del Mundial 2026: no será sede de entrenamiento para selecciones

Fechas clave y quiénes son los mexicanos que participarán en el Spring Training de la MLB

Cuándo se jugaría el España vs Chile en Puebla

¿Quién es Maxim Naumov?: el rival de Donovan Carrillo que perdió a sus padres en un accidente aéreo

Los Pumas de Efraín Juárez son eliminados de Concachampions ante San Diego FC