Beca Rita Cetina 2025: revelan supuesta fecha en que arrancarán los pagos de este mes de febrero

Estudiantes de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos bimestrales

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social promovida por el Gobierno de México y se dirige exclusivamente a alumnos que cursan estudios en secundarias públicas dentro del país.

El objetivo de este apoyo económico es cubrir los gastos relacionados con los insumos y herramientas imprescindibles que los jóvenes requieren a lo largo del ciclo escolar para favorecer su formación académica.

Los beneficiarios pueden utilizar este beneficio para la compra de libros, alimentos, material escolar, uniformes y para costear los traslados entre su hogar y el plantel educativo.

Cada dos meses, los estudiantes de secundaria reciben un depósito de mil 900 pesos en sus cuentas del Banco del Bienestar.

La gestión de la Beca Rita Cetina está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La finalidad de este programa consiste en disminuir el abandono escolar en secundarias públicas y apoyar a los adolescentes para que concluyan la educación básica.

Este mes de febrero se realizará el pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios de este programa social, pero el calendario sigue sin publicarse.

Autoridades federales dieron a conocer una posible fecha en que arrancarán los pagos de la Beca Rita Cetina en este mes de febrero.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

¿Cuándo caerá el pago de la Beca Rita Cetina en este mes de febrero?

El pago de la Beca Rita Cetina arrancará este mes de febrero, de acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Los depósitos se realizarán de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de los padres de familia y/o tutores que registraron a los menores de edad.

De acuerdo a información revelada por esta dependencia, los pagos aparentemente arrancarán el miércoles 18 de febrero.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas para saber la publicación del calendario de depósitos.

Esto es lo que tienes que saber antes de acudir al cajero por el pago del mes de febrero

A los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, se les informa que los alumnos de secundaria pública que hayan sido seleccionados por primera vez, es decir, de nuevo ingreso o que cursen el primer año, se recomienda modificar el NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para actualizar el NIP, se deben cumplir estos pasos:

  • En el menú principal, elegir la opción para Cambiar NIP.
  • El sistema solicitará un nuevo NIP; introdúcelo y selecciona continuar.
  • Para validarlo, deberás ingresar nuevamente el nuevo NIP.

El Banco del Bienestar enfatizó que es fundamental mantener el NIP en privado y no revelarlo a nadie.

A los estudiantes que ya cuentan con la tarjeta del Banco del Bienestar, es decir, quienes fueron beneficiarios previamente, se les sugiere memorizar el NIP de su plástico.

Esto se debe a que la tarjeta puede quedar bloqueada tras varios intentos fallidos, situación que podría impedir que los alumnos de secundaria accedan a su dinero y provocar un retraso en el pago, por lo que resulta fundamental conservar el NIP de cuatro dígitos.

Para obtener más detalles, es posible acudir a las páginas oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

