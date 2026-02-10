México

SEP invertirá más de 140 mil millones de pesos en las Becas del Bienestar este 2026

Se verán beneficiados más de 22 millones de alumnos en todos los niveles escolares

El Gobierno de México asignará
El Gobierno de México asignará más de 140 mil millones de pesos en 2026 al programa Becas para el Bienestar, beneficiando a 22,8 millones de estudiantes en todos los niveles educativos. Crédito: Secretaría de Educación Pública

El Gobierno de México destinará en 2026 más de 140 mil millones de pesos al programa Becas para el Bienestar, que beneficiará a 22.8 millones de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior, según informó la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 9 de febrero. Esta inversión representa el mayor aporte registrado para apoyos educativos en la historia reciente del país.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, indicó que la cobertura nacional de las becas ha experimentado un crecimiento notable, al pasar de 7.2 millones de beneficiarios en 2019 a 22.8 millones previstos para 2026.

Más de 8 millones de estudiantes de primaria reciben un apoyo en el país

Más de 8,4 millones de
Más de 8,4 millones de niños y niñas de primaria obtendrán un pago único de 2 mil 500 que cubrirá útiles y uniformes escolares para el ciclo 2026-2027. (Infobae/Jesús Aviles)

Para estudiantes de secundaria, en febrero se entregarán las tarjetas de la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez a 1 millón 053 mil 215 alumnos de nuevo ingreso. Cada familia recibirá un apoyo económico de 1 mil 900 pesos, al que se suman 700 pesos adicionales por cada estudiante extra dentro del mismo hogar, detalló la SEP en su comunicado.

En el caso de la educación primaria, 8 millones 417 mil 182 niñas y niños serán incorporados al programa mediante un pago único anual de 2 mil 500 pesos. Este monto cubrirá útiles y uniformes escolares durante el ciclo escolar 2026-2027.

El propósito de estos apoyos es garantizar el acceso universal al beneficio, dirigido a alumnos de primero a sexto grado de primarias públicas. La SEP subrayó que otorgar estos recursos contribuye a mejorar la experiencia de aprendizaje y a reducir desde etapas tempranas las brechas educativas.

Ampliación de las becas en Michoacán

Michoacán implementa la Beca Gertrudis
Michoacán implementa la Beca Gertrudis Bocanegra para que más de 44.000 estudiantes de nivel superior cuenten con apoyo al transporte y eviten la deserción escolar. Credito: cuartoscuro

La ampliación de las Becas para el Bienestar integra nuevas acciones a nivel estatal.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la SEP y el gobierno de Michoacán comenzaron la entrega de tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra para transporte. Este apoyo está destinado a más de 44 mil estudiantes de educación superior en la entidad.

El beneficio fue diseñado para cubrir principalmente los gastos de traslado de casa a la universidad, en un esfuerzo por limitar la deserción escolar y fortalecer la seguridad de la juventud michoacana.

Sheinbaum extiende la Beca Gertrudis Bocanegra a todos los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos

Claudia Sheinbaum anunció la futura
Claudia Sheinbaum anunció la futura cobertura nacional de la Beca Gertrudis Bocanegra para todos los alumnos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. | Presidencia

Durante la inauguración de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la próxima extensión de la Beca Gertrudis Bocanegra a todos los estudiantes de esa casa de estudios a nivel nacional.

Sin embargo, la presidenta no especificó la fecha de inicio de la entrega nacional de este apoyo, aunque confirmó que la medida forma parte de la estrategia del gobierno para prevenir la deserción escolar y reducir la exposición de los jóvenes a situaciones de riesgo. Actualmente, la universidad cuenta con 14 planteles en el país, la mayoría en la Ciudad de México.

Requisitos para poder acceder a estos programas sociales

Para acceder a las becas
Para acceder a las becas estudiantiles federales, las y los solicitantes deben cumplir requisitos de registro como CURP, identificación y comprobante de domicilio. (Foto: Programas para el Bienestar)

Las condiciones para acceder a la Beca Rita Cetina Gutiérrez están resumidas en el listado oficial de requisitos. Los estudiantes deben presentar CURP, clave de centro de trabajo de la escuela pública, grado y grupo escolar, edad y dirección completa. Las personas tutoras deben aportar CURP, código postal, credencial para votar (INE) vigente, número telefónico y un correo electrónico activo.

Por su parte, la Beca Gertrudis Bocanegra se dirige a estudiantes hasta los 29 años que cursan en instituciones de educación superior seleccionadas por el programa. El monto del apoyo bimestral es de 1 mil 900 pesos y se paga durante 10 meses de cada ciclo escolar. Las y los beneficiarios pueden recibir hasta 45 pagos bimestrales, y en el caso de estudiantes de Medicina, hasta 55.

