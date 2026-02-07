México

Preinscripciones de la SEP 2026-2027: esta es la fecha límite y el link oficial

El registro para preescolar, primaria y secundaria en la CDMX es gratuito y se realiza en línea a través del sistema SAID

Las preinscripciones escolares para el ciclo 2026-2027 en la Ciudad de México ya se encuentran en su etapa decisiva. La Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), recordó a madres, padres y tutores que el tiempo para realizar el trámite y asegurar un lugar en escuelas públicas de nivel básico está por agotarse.

El procedimiento se lleva a cabo mediante el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) y está dirigido a niñas, niños y adolescentes que ingresarán a 2° y 3° de preescolar, 1° de primaria y 1° de secundaria, así como a alumnos de Centros de Atención Múltiple (CAM). El registro es totalmente gratuito y se realiza exclusivamente en línea.

¿Cuál es la fecha límite para las preinscripciones SEP 2026-2027?

De acuerdo con la convocatoria oficial, el periodo ordinario de preinscripción concluye el 27 de febrero de 2026 para la mayoría de los niveles de educación básica. Esta fecha marca el límite para participar en el proceso regular de asignación, por lo que las autoridades recomiendan no dejar el trámite para el último momento.

Aunque el sistema permanece abierto durante todo el periodo, registrarse dentro del calendario establecido incrementa las posibilidades de obtener un lugar en alguno de los planteles seleccionados.

Quienes no completen el proceso antes del cierre deberán esperar una convocatoria extemporánea, en la cual la asignación dependerá únicamente de los espacios disponibles.

Calendario de registro por apellido

Para evitar la saturación de la plataforma, la AEFCM organizó el registro con base en la letra inicial del primer apellido del alumno. Durante febrero, las fechas restantes son las siguientes:

  • 3 al 5 de febrero: apellidos con L
  • 6, 9 y 10 de febrero: apellidos con M
  • 11 al 13 de febrero: letras N, Ñ, O y P
  • 16 al 20 de febrero: letras Q, R, S y T
  • 23 al 27 de febrero: letras U, V, W, X, Y y Z

Las letras A a la K tuvieron su periodo sugerido en enero; sin embargo, aún pueden realizar el trámite, siempre que se haga antes del 27 de febrero.

¿Hay excepciones en las fechas de preinscripción?

Sí. La SEP informó que 1° de preescolar no sigue el mismo calendario. Para este grado, los requisitos se publicarán el 13 de mayo, y el periodo de preinscripción será del 19 al 29 de mayo de 2026.

En cuanto al periodo extemporáneo, las autoridades hicieron un llamado a la calma para quienes no logren registrarse en tiempo; no obstante, advirtieron que la asignación estará sujeta a la disponibilidad real de lugares en cada escuela.

¿Cuál es el link oficial para hacer la preinscripción?

El registro se realiza a través del portal oficial del SAID, que es el mismo enlace para preescolar, primaria y secundaria. Basta con seleccionar el nivel correspondiente y capturar correctamente la información del menor: https://preinscripciones.aefcm.gob.mx:9024/gobMx/jsp/preinscripcion/index.jsp

Para agilizar el proceso, se recomienda tener a la mano la CURP del alumno, así como una lista de escuelas de preferencia. Las autoridades reiteran que el trámite debe hacerse únicamente en portales oficiales para evitar fraudes o intermediarios.

Con el cierre del periodo ordinario cada vez más cerca, la SEP exhorta a las familias a realizar la preinscripción a tiempo y revisar cuidadosamente los datos capturados, ya que este paso es clave para el ingreso al próximo ciclo escolar 2026-2027.

