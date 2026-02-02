Beca Rita Cetina: estos son los meses en que se abrirá el registro en línea para estudiantes de primaria y requisitos para realizarlo

La convocatoria de la Beca Rita Cetina primaria está dirigida a niños de 6 a 14 años en todo México, informó Julio León del CNBB.

La Beca Rita Cetina es un programa implementado por el Gobierno de México que otorga apoyo económico a familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica.

El objetivo principal de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir a que los alumnos continúen y concluyan sus estudios satisfactoriamente. El programa se centra en estudiantes de secundaria, aunque en 2026 se expandirá también a primaria y posteriormente a preescolar.

Padres y estudiantes deberán gestionar su cuenta Llave MX antes del registro digital para acceder sin contratiempos a la beca.

Cuáles son los meses en que se reabrirá el registro para estudiantes de primaria de la Beca Rita Cetina

El registro en línea para la Beca Rita Cetina primaria 2026 se llevará a cabo en los meses de febrero y marzo, confirmaron oficialmente las autoridades del programa.

Esta decisión ajusta el proceso originalmente previsto para enero y otorga a los padres de familia un plazo definido para inscribir a sus hijos en la plataforma www.becaritacetina.gob.mx, después de la realización de las asambleas informativas en las escuelas públicas de México.

En la etapa final del ciclo de inscripciones de años anteriores, se recomendó a los padres y estudiantes aprovechar este margen de tiempo para gestionar su acceso a la cuenta Llave MX, pues este requisito facilita el procedimiento de inscripción digital. El llamado busca prevenir cualquier contratiempo al momento de completar el registro.

De acuerdo con lo informado por Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), la convocatoria está dirigida a todos los alumnos de primaria, con especial atención a quienes tienen entre 6 y 14 años.

Los candidatos deberán reunir la documentación necesaria y cumplir las condiciones establecidas en la guía oficial. León comunicó estos detalles a través de sus cuentas verificadas en redes sociales.

Documentos que se solicitarán para registrarse a la Beca Rita Cetina

CURP.

Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.

Grado y grupo escolar.

Edad.

Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

CURP.

Código postal del domicilio.

Credencial para votar (INE) vigente.

Número telefónico de contacto.

Correo electrónico personal en uso.

La plataforma www.becaritacetina.gob.mx será el canal oficial para la inscripción de alumnos a la Beca Rita Cetina en escuelas públicas. (Foto: Cortesía)

De cuánto es la ayuda que se entregará a los alumnos de primaria que tengan la Beca Rita Cetina

De acuerdo con la información oficial, la Beca Rita Cetina para primaria otorgará2,500 pesos por estudianteen unpago único anual. El monto será entregado de manera directa, sin intermediarios, a través de unatarjeta del Banco del Bienestar.

Este esquema busca reconocer la carga económica que representa la educación de varios hijos dentro de una misma familia.

El pago se realiza de manera bimestral, alineado al calendario escolar y a los periodos de dispersión definidos por las autoridades educativas.