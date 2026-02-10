México

Emilio Osorio aclara si apoyaría a Joaquín Bondoni en La Casa de los Famosos

El actor y cantante habla sobre si respaldaría el paso de su ex compañero de elenco en un reality show

Emilio Osorio revela que no planea regresar a ningún reality show tras su paso por La Casa de los Famosos México.

Emilio Osorio fue cuestionado recientemente sobre la posibilidad de que Joaquín Bondoni ingrese a La Casa de los Famosos, un tema que reavivó el interés del público debido a la historia que ambos comparten en la pantalla.

Hace algunos años, los actores coincidieron en producciones televisivas donde interpretaron a una pareja juvenil, trabajos que generaron atención mediática y consolidaron una base sólida de seguidores.

Con el paso del tiempo, surgieron versiones que apuntaban a un supuesto conflicto entre ellos.

Apoyo abierto y recuerdos compartidos

Juntos protagonizaron una telenovela basada en su historia de amor adolescente (Foto: Instagram)

Durante el encuentro con medios, Emilio Osorio reaccionó con sorpresa al escuchar la posibilidad de que Joaquín Bondoni forme parte del reality. “Órale, qué locura”, expresó antes de fijar postura.

El actor fue enfático al señalar su respaldo: “Joaquín de mi parte siempre va a tener el apoyo y siempre va a tener mucho cariño de mi parte hacia él”, afirmó, desmintiendo cualquier distanciamiento personal.

Osorio también recordó el impacto del trabajo que realizaron juntos. “Guardamos muchas cosas bien bonitas que vivimos… ese proyecto nos regaló un público impresionante”, dijo, destacando el vínculo profesional que marcó una etapa importante en sus carreras.

Emilio y su paso por la Casa de los Famosos

El finalista de LCDLF platicó tras su salida del reality (Diego Alva/Infobae México)

Emilio Osorio volvió a ser tema de conversación luego de confesar si aceptaría regresar a un reality show. El actor, quien dejó una marca clara en La Casa de los Famosos México, habló con honestidad sobre lo que esa experiencia representó en su vida.

Su participación en la primera temporada del programa lo colocó en el centro de la conversación digital. La convivencia, las estrategias y los momentos virales lo hicieron conectar con nuevas audiencias y consolidar su presencia mediática.

Sin embargo, lejos de idealizar ese formato, Osorio decidió poner sobre la mesa una reflexión personal que sorprendió por su franqueza y madurez, dejando claro que no todo lo que da fama es compatible con su forma de ser.

La huella que dejó en La Casa de los Famosos

El actor Emilio Osorio confiesa que la polémica y el amarillismo de los realities no encajan con su personalidad. - (La Voz)

El reality fue considerado uno de los más exitosos por el impacto que generó en redes sociales. Emilio formó parte del recordado “Team Infierno”, un grupo que marcó la narrativa del programa.

Durante su estancia compartió escena con figuras como Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer, creando dinámicas que todavía son comentadas por el público.

Esa exposición masiva lo posicionó como uno de los participantes más reconocidos de la temporada, aunque también lo enfrentó a un entorno que no terminó de disfrutar.

La confesión que define su postura

La participación de Emilio Osorio en La Casa de los Famosos México lo posicionó como uno de los concursantes más comentados en redes sociales. - (Diego Alva/Infobae México)

Al ser cuestionado sobre su paso en el programa, Emilio fue directo: “Yo no soy bueno para eso… no me gusta la polémica, el amarillismo. La paso muy mal”, expresó con total sinceridad.

El actor reconoció que saber retirarse a tiempo también es una forma de respeto hacia el público y hacia uno mismo. Para él, la introspección fue clave tras salir del programa.

Incluso bromeó al admitir que hay personas con mayor habilidad para ese formato, mencionando entre risas a Nicola Porcella como ejemplo.

