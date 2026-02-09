Té de cúrcuma: la poderosa raíz que ayuda a desinflamar la vesícula

Infusión de canela con cúrcuma, pimienta, jengibre y limón, una bebida reconfortante con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de infusiones con plantas medicinales ha cobrado relevancia en los últimos años por sus efectos positivos en el bienestar digestivo. Entre estas opciones, destaca el té de cúrcuma, reconocido por su capacidad para desinflamar y reducir el dolor en las vías biliares. Esta bebida, preparada a partir de la raíz de la planta, se ha incorporado a la rutina de quienes buscan remedios naturales para apoyar la función hepática y biliar.

La cúrcuma contiene un compuesto llamado curcumina, que ha sido objeto de estudio por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Interviene en procesos celulares que ayudan a modular la respuesta inflamatoria del organismo, lo que resulta relevante para quienes presentan molestias en la zona hepática o biliar. El consumo regular de esta infusión puede favorecer la digestión y promover un mejor tránsito de la bilis, un factor clave para evitar la irritación de los conductos biliares.

La curcumina facilita la producción de bilis, lo que contribuye a la descomposición de las grasas y evita la acumulación de sustancias que pueden generar inflamación o dolor. Personas con antecedentes de dolor biliar leve han reportado mejoría al integrar el té de cúrcuma en su alimentación habitual, siempre bajo supervisión médica.

Esta bebida acompaña rutinas saludables orientadas al bienestar hepático y biliar.(Especial)

Beneficios para desinflamar y aliviar el dolor

El uso del té de cúrcuma se asocia con la reducción de episodios inflamatorios en las vías biliares. Este beneficio responde a la acción de la curcumina sobre las células del sistema digestivo, donde ayuda a regular los mecanismos que generan inflamación local. Además, la presencia de antioxidantes en la cúrcuma protege los tejidos frente al daño causado por el estrés oxidativo, un proceso vinculado al desarrollo de molestias y enfermedades hepato-biliares.

Consumir té de cúrcuma puede ser útil como complemento de un tratamiento médico tradicional. Quienes incluyen esta infusión en su dieta suelen experimentar alivio en los síntomas y reducción en la frecuencia de episodios dolorosos. No obstante, este remedio natural no sustituye la consulta médica ni los tratamientos prescritos por profesionales de la salud.

La infusión de cúrcuma, preparada a partir de la raíz fresca o en polvo, se consume caliente para potenciar sus efectos digestivos. (Archivo)

Precauciones y recomendaciones para su consumo

Aunque el té de cúrcuma suele tolerarse bien, existen situaciones en las que su uso debe realizarse con precaución. Personas con cálculos biliares grandes o enfermedades hepáticas graves deben consultar previamente con un especialista. El consumo excesivo puede provocar molestias digestivas o interacciones con ciertos medicamentos. Mantener una dosis moderada y observar los efectos individuales es fundamental para aprovechar los beneficios de esta planta.

Receta para preparar té de cúrcuma

Calentar 500 ml de agua hasta hervir

Agregar 1 cucharadita de cúrcuma en polvo o 5 gramos de raíz fresca rallada

Incorporar una pizca de pimienta negra para potenciar la absorción de la curcumina

Cocinar a fuego bajo durante unos 10 minutos

Filtrar el líquido y servir caliente

Opcional: añadir miel o jugo de limón al gusto