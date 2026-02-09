México

IPN desmiente suspensión de clases por sismo tras rumores en redes

El movimiento de 5.7 en Puerto Escondido resultó con saldo blanco en Oaxaca y CDMX

Después del sismo de 5.7 originado en Puerto Escondido, Oaxaca, se activaron las alertas en CDMX, pero también circuló el rumor de que el IPN suspendería clases.

Si bien es posible que existan protocolos de revisión de edificios para descartar daños, el Instituto Politécnico Nacional no suspenderá actividades por este motivo el 9 de febrero.

Qué dijo el IPN

A través de Secretaría General, el IPN informó que habrá clases y actividades académicas de forma regular en sus planteles de Educación Superior y Medio Superior.

Aviso a la comunidad

Ante la información que circula, se aclara que mañana, 9 de febrero, se Ilevarán a cabo labores de manera normal, conforme a los horarios y actividades previamente establecidos.

Se invita a la comunidad a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de mensajes no verificados.

Agradecemos su atención y colaboración.

SG SECRETARIA GENERAL

Cómo surgió el rumor de suspensión de clases en el IPN

Las páginas de memes de instituciones grande suelen hacer bromas al mismo tiempo en que brindan información.

Tras la activación de alertas en CDMX, los administradores de Actitud Politénica en Facebook mencionaron que las clases se suspenderían.

La edición incluía el uso de colores característicos del Gobierno de México, imitando la estética de comunicación oficial de varios órganos o instituciones oficiales.

La publicación intenta replicar un comunicado de la dirección oficial del Instituto Politécnico Nacional y aunque se trata de una actitud deshonesta, las y los alumnos lo tomaron como una broma.

El IPN invita a sus estudiantes a verificar la información en vías de comunicación oficiales para evitar mal entendidos.

Entre comentarios, muchas personas encontraron irónico que se tuviera que salir a desmentir una edición de tipo meme en Facebook.

Sismo en Oaxaca alerta a capitalinos

La revisión de inmuebles en la Ciudad de México concluyó sin daños tras el sismo que se registró la tarde del ocho de febrero.

Las autoridades capitalinas informaron que los sobrevuelos y patrullajes realizados no encontraron afectaciones en estructuras ni reportes de emergencias graves.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló en su cuenta oficial:

“Primer corte de las patrullas de las cinco zonas y sobrevuelos: sin novedades relevantes; sin daños o afectaciones relevantes”.

Minutos después del movimiento, insistió en que “hasta el momento, no se reportan daños” en la capital y pidió a la población canalizar cualquier incidencia al 911.

Usuarios reciben alerta sísmica con leyenda presidencial pese a promesas de cambio.

El Servicio Sismológico Nacional situó la magnitud preliminar en 5,7 grados y precisó que el epicentro ocurrió a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca.

El movimiento se sintió en diversas zonas de la capital y activó las alertas sísmicas, generando que habitantes desalojaran edificios de forma preventiva y se concentraran en explanadas o calles.

En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz comunicó que, luego de media hora de revisión, no se registraron personas lesionadas ni daños mayores.

Las autoridades estatales y la Coordinación Estatal de Protección Civil continuaron con recorridos de supervisión para descartar riesgos adicionales.

Capitalinos percibieron el sismo con epicentro en Oaxaca. (X/Clara Brugada)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó también: “Después del #sismo de magnitud 5.7, tras una revisión inicial de clínicas y hospitales en #Oaxaca y la zona costera, no se reportan daños estructurales. Nuestras Unidades Médicas continúan operando al 100%”.

