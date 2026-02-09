México

Angelique Boyer anuncia su primer protagónico en comedia de cine con Bárbara de Regil y Diego Klein

La actriz amplía su trayectoria artística al asumir un nuevo reto lejos del melodrama televisivo y frente a la pantalla grande

La actriz, conocida como 'reina del melodrama', amplía su perfil artístico con el debut en cine. (Jovani Pérez/ Infobae)

Angelique Boyer da un paso decisivo en su carrera al estar en su primer película, marcando un antes y un después en una trayectoria estrechamente ligada a la televisión. Reconocida por su dominio del melodrama, la actriz explora ahora un terreno distinto que amplía su perfil artístico.

Durante años, su nombre ha sido sinónimo de melodramas exitosas, lo que le valió el título de “reina de las telenovelas”. Ese recorrido consolidó su popularidad, pero también la vinculó de forma casi exclusiva al formato televisivo.

La noticia de su incursión en el cine despertó una alta expectativa entre sus seguidores, quienes ven en este proyecto una oportunidad para descubrir una nueva faceta de la actriz en un lenguaje narrativo distinto.

Un cambio esperado por el público

El público expresa alta expectativa ante la transición de Angelique Boyer del formato televisivo al cinematográfico. - (Instagram/@videocine)

La transición de Boyer al cine no pasó desapercibida. Desde que se dio a conocer que trabajaría en un proyecto cinematográfico, las reacciones fueron inmediatas, impulsadas por la curiosidad y el entusiasmo.

El cine representa un reto distinto al de la televisión, tanto en ritmo como en construcción de personajes.

Este movimiento también refleja una búsqueda natural de crecimiento profesional, explorando formatos que le permitan diversificar su carrera más allá de los foros televisivos.

Una comedia con elenco destacado

La reconocida actriz dará el paso a la pantalla grande por primera vez en su carrera. - (Instagram/@videocine)

La actriz integra el reparto de la película ‘Socias por accidente’, una producción de Videocine presentada hace poco. En esta cinta, participa junto a Bárbara de Regil y Diego Klein, aportando al elenco una mezcla de trayectorias y enfoques interpretativos.

La colaboración con figuras ya reconocidas en la industria representa un valor agregado para la película, que apuesta por la interacción de talentos diversos.

Estreno y nuevas expectativas

Angelique Boyer ya ha pasado a la historia de los melodramas mexicanos por sus icónicos personajes - (Jesús Avilés/Infobae)

Socias por accidente llegará a las salas de cine el próximo 12 de marzo, fecha que marca oficialmente el debut cinematográfico de Angelique Boyer.

El estreno no solo significa el lanzamiento de una película, sino también la apertura de una nueva etapa en la carrera de la actriz.

Con este debut, Boyer confirma que su talento puede adaptarse a nuevos formatos, demostrando que su carrera aún tiene mucho por explorar.

Boyer se ha caracterizado por participar en melodramas de renombre como ‘Teresa’, ‘Lo que la vida me robo’, ‘Amar a muerte’, ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ y actualmente en ‘Doménica Montero’ como la protagonista que se está consolidando como una de las grandes de la televisión nacional.

Temas Relacionados

Angelique BoyerActrizProtagonistaCineSocias por Accidentemexico-entretenimientomexico-noticias

