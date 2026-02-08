México

Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa en medio de polémicos señalamientos de Imelda Tuñón sobre su muerte

La cantante culpó directamente a Marco Chacón, esposo de la actriz, y vislumbró una posible demanda en su contra bajo el marco legal de la Ley Olimpia

Maribel Guardia centró su publicación en el recuerdo íntimo de su hijo y en el vínculo que mantiene con él a través de la memoria. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

Maribel Guardia reapareció en redes sociales con un mensaje dedicado a la memoria de su hijo Julián Figueroa, a unos días de su tercer aniversario luctuoso. La publicación, compartida en Instagram el 8 de febrero, llamó la atención no solo por su carga emocional, sino por el contexto de alta tensión mediática que rodea a su familia, tras las recientes polémicas protagonizadas por su nuera, Imelda Tuñón.

El mensaje de Maribel Guardia a Julián Figueroa

Sin aludir de forma directa a los conflictos actuales, Maribel Guardia centró su publicación en el recuerdo íntimo de su hijo y en el vínculo que mantiene con él a través de la memoria. La actriz evocó el amor incondicional de madre, el dolor permanente de la ausencia y la idea de que Julián sigue presente en su vida cotidiana, como una guía espiritual y emocional.

El tono del mensaje se mantuvo sobrio y respetuoso, con énfasis en el duelo personal y la fortaleza que ha debido construir tras la pérdida. Para muchos de sus seguidores, el texto fue interpretado como una forma de honrar a Julián sin alimentar la controversia que rodea a su familia desde hace semanas.

Para muchos de sus seguidores, el texto fue interpretado como una forma de honrar a Julián sin alimentar la controversia. (@maribelguardia / Instagram)

Un homenaje en medio de la polémica familiar

La publicación ocurre mientras Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, enfrenta una serie de señalamientos públicos que han escalado el conflicto con la familia del cantante. En días recientes, se difundieron videos privados grabados por el propio Julián antes de morir, donde se observa a Tuñón en episodios de crisis emocional. Ella ha asegurado que ese material fue sacado de contexto y filtrado con la intención de perjudicarla.

Además, Tuñón ha acusado a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de haber filtrado dichos videos y de haber intervenido en decisiones médicas relacionadas con la salud de Julián. Estas declaraciones profundizaron la fractura entre ambas partes.

Imelda Tuñón arremetió contra Marco Chacón (Captura de pantalla/Instagram)
Un collage televisivo presenta al presentador Javier Ceriani y a Imelda Tuñón en dos segmentos distintos, uno realizando una actividad y otro hablando a cámara (@javierceriani)

Custodia, audios y nuevas acusaciones

El distanciamiento entre Maribel Guardia y su nuera también incluye un conflicto legal por la custodia del menor José Julián, así como la filtración de audios que desataron una nueva controversia. En una grabación difundida en redes, Imelda Tuñón presuntamente acusa a José Manuel Figueroa de abuso sexual contra su hermano Julián.

Tras la reacción mediática, Tuñón puso en duda la autenticidad del audio y sugirió el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, periodistas como Gustavo Adolfo Infante sostienen que la grabación es real. José Manuel Figueroa negó de forma categórica las acusaciones y cuestionó las motivaciones de su excuñada.

En contraste con la confrontación pública, el mensaje de Maribel Guardia optó por el silencio frente a la polémica y por el recuerdo de su hijo como eje central.

