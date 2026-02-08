La estrategia de CFE Fibra E apunta a transformar la transmisión eléctrica en México

¿Cuáles son las vacantes de la CFE? Aquí te las decimos (Cuartoscuro)

CFE Fibra E (FCFE18), el único vehículo financiero con acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentó sus resultados al cuarto trimestre de 2025, confirmando su solidez financiera y su papel estratégico en el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión del país.

Asimismo, se convirtió en la primera emisora del sector en 2026 en presentar oportunamente su información financiera ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con lo que reafirma su compromiso con la transparencia y la disciplina financiera, informó la dependencia en un comunicado.

Durante el cuarto trimestre de 2025, los ingresos acumulados por Derechos de Cobro del Fideicomiso Promovido ascendieron a 24 mil 618 millones de pesos (mdp). En el acumulado anual, estos ingresos alcanzaron 94 mil 967 mdp, lo que representa un crecimiento de 4.4%, el más alto registrado desde 2022.

La mayor participación de CFE Fibra E en los flujos del Fideicomiso Promovido (9.5%) permitió realizar de manera exitosa el primer pago de capital e intereses de su bono inaugural. Este resultado se vio fortalecido por una estrategia integral de cobertura cambiaria, diseñada como un seguro financiero frente a la volatilidad del tipo de cambio peso-dólar que protege al vehículo durante los 15 años de la vida del bono y brinda certidumbre sobre sus obligaciones financieras así como estabilidad en sus flujos.

Los medidores digitales sustituyen a los mecánicos en la mayoría de los hogares, permitiendo lecturas más exactas y un mejor control del consumo energético. Crédito: CFE

La oportunidad en la presentación de los resultados financieros ante la Bolsa Mexicana de Valores posicionó a CFE Fibra E como la primera emisora del sector en 2026 en cumplir con este requisito, reforzando su compromiso con la transparencia y la disciplina financiera. Este enfoque busca fortalecer la confianza de los participantes del mercado y contribuir a la consolidación de buenas prácticas en el sector financiero mexicano.

El acceso exclusivo a activos de transmisión eléctrica ubicados en distintas regiones del país permite a CFE Fibra E mantener una base de ingresos estable y predecible, además de garantizar la continuidad de las operaciones en la red nacional. La contratación permanente de estos activos proporciona certidumbre sobre el flujo de recursos, elemento clave para la sostenibilidad del vehículo y la generación de valor para el público inversionista.

La Comisión Federal de Electricidad, bajo la instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene su objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica nacional. El enfoque se orienta a garantizar la seguridad energética, elemento fundamental para el desarrollo económico y social, así como para la atracción de inversiones productivas en el país.

(CFEmx)

CFE Fibra E se consolida como un instrumento central en la estrategia de inversión y financiamiento para el sector eléctrico, al ofrecer rendimientos superiores y mantener una gestión financiera prudente. Su desempeño refuerza la visión de largo plazo que busca asegurar la modernización y expansión continua de la red de transmisión eléctrica en México.

Las autoridades responsables han subrayado la importancia de sostener prácticas de transparencia y disciplina en la administración de los recursos, poniendo énfasis en el cumplimiento regulatorio y en la generación de valor sostenible para la sociedad y los inversionistas.

CFE Fibra E reportó un crecimiento anual de ingresos de 4.4%, el mayor desde 2022, y registró un rendimiento anual de 11.5% en 2025.

El vehículo financiero realizó el primer pago de capital e intereses de su bono inaugural, respaldado por una estrategia de cobertura cambiaria.

La Comisión Federal de Electricidad mantiene el compromiso de fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar seguridad energética.