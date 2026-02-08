“Hoy le tocó al maquinista al que le echaron la culpa”: le hacen corrido a Felipe, quien conducía el Tren Interoceánico descarrilado

El dueto musical Los hijos de su Apá dedicaron una canción llamada "Felipe El Maquinero", donde hablan que el conductor fue a quien le echaron la culpa "en lugar de los poderosos" del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó 14 muertos y más de 90 heridos. CRÉDITO: Facebook Los hijos de su Apá

El corrido “Felipe el maquinista” de Los Hijos de su Apá se viralizó en redes sociales al abordar el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el Istmo de Oaxaca el 28 de diciembre de 2025. El tema está dedicado al maquinista Felipe de Jesús, detenido como presunto responsable de un accidente que dejó 14 fallecidos.

En las plataformas del grupo, el video musical acumula cerca de 500 mil reproducciones. Entre los comentarios, varios usuarios sugirieron que la canción se interprete durante la conferencia matutina que ofrece la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los Hijos de su Apá han ganado reconocimiento por crear corridos sobre acontecimientos noticiosos, lo que les ha permitido reunir más de 35 mil seguidores en su página de Facebook.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)

“Dicen que los perros flacos se les cargan más las pulgas

Dicen que los intocables están absueltos de culpa

hoy le tocó al maquinista al que le echaron la culpa

la cuarta le está apuntando a la alta velocidad

sin el equipo adecuado él tenía que adivinar

ahora tendrá que pagar lo que otros hicieron mal

cuando un rico poderoso está envuelto en un delito la fiscalía resuelve en caso en cortito

Hoy te tocó al buen Felipe, lo tienen encerradito...

La agrupación de corridos norteña “Los Hijos de Su Apá” es un dueto conformado por Pepe y Rafa Herrera, de Valle Hermosos, Tamulipas, conocido por sus canciones con temáticas sociales y políticas, las cuales han generado debate en redes sociales por su crudeza.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico de 2025 ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en el estado de Oaxaca, México, que dejó al menos 14 personas fallecidas y más de 90 heridos. El siniestro involucró a un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los principales proyectos de infraestructura ferroviaria del país.

Integrantes de equipos de rescate trasladan a una persona herida luego del descarrilamiento del tren Transístmico en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca (México). EFE/ Luis Villalobos

El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto estratégico del gobierno federal destinado a conectar los puertos de Salina Cruz, en el océano Pacífico y Coatzacoalcos, en el golfo de México, mediante una red ferroviaria moderna.

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de dos trabajadores del Tren Interoceánico accidentado el pasado 28 de diciembre de 2025 en el que 14 personas perdieron la vida.

Los dos procesados son identificados como Felipe de Jesús “N” y Ricardo “N”, el primero señalado como maquinista del tren accidentado y el segundo identificado como despachador de transporte.

Los delitos por los que son acusados son homicidio culposo y lesiones culposas.

La acción judicial fue realizada por la jueza de control Diana Ivens, inscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chiapas con residencia en el municipio de Cintalapa.

La Secretaría de Gobernación difundió la lista oficial de las 13 personas fallecidas en el accidente del Tren Interoceánico. (Redes sociales)

Medidas Cautelares

A los dos presuntos involucrados se les dictó prisión preventiva, la cual deberán de cumplir en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14. también conocido como El Amate.

Durante la audiencia de vinculación la FGR evidenció que los dos procesados no contaban con licencia vigente para ejercer las funciones de su cargo.

Esos motivos se sumarían al informe presentado el pasado 27 de enero por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, cuando reveló que la causa principal del accidente fue provocado por el constante exceso de velocidad.

Además, el diario antes mencionado reportó que en la audiencia fue señalado otro maquinista identificado como Emilio Erasmo, quien habría estado controlando el tren cuando ocurrió el lamentable hecho.

Según las declaraciones en la audiencia, “los dos procesados no accionaron la válvula del freno de emergencia para detener el tren debido a la excesiva velocidad con que Emilio Erasmo lo condujo”.

Pie de foto: El descarrilamiento del Tren Interoceánico fue detallado por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. Crédito: Claudia Sheinbaum Pardo

Detenciones de Felipe “N” y Jesús “N”

Felipe de Jesús “N”, identificado como garrotero y conductor del tren Interoceánico, fue detenido el 26 de enero de 2026 en la colonia Pakalna de Palenque, Chiapas. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones y reportes de la Secretaría de Marina, Felipe de Jesús “N” era parte del personal operativo señalado por las investigaciones.

Por otra parte, Ricardo “N”, despachador del tren, fue capturado el 27 de enero de 2026 en la colonia centro de Coatzacoalcos, Veracruz. Según la Fiscalía General de la República, enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones, ya que no contaba con licencia oficial para ejercer sus funciones.

Qué habría causado el accidente, según la FGR

Turistas extranjeros en el Tren Interoceánico, así vivieron el descarrilamiento. (Facebook: Enlace Istmo Noticias)

La Fiscalía General de la República informó que el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca se debió al exceso de velocidad.

De acuerdo con los datos recuperados de la caja negra, el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 50 para trenes de pasajeros y 45 para unidades de carga.

Las autoridades verificaron que el sistema de frenos funcionaba correctamente y que no existían daños ni fallas en los rieles, ruedas o elementos de acople.

Además, informaron que las investigaciones continuarán para descartar cualquier otra factor que pudiera haber intervenido en los hechos.

La investigación presentada por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, el pasado 27 de enero, enfatizó que el exceso de velocidad constante en diversos tramos del recorrido fueron el causante del accidente, por lo que la responsabilidad podría recaer directamente en los operadores y personal a cargo del tren.