Reportan detención de un operador del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca

El accidente sucedió el 28 de diciembre de 2025 (Europa Press/Contacto/Tong Lian)

Felipe de Jesús “N”, identificado como el presunto maquinista principal del Tren Interoceánico, el cual sufrió un accidente en Oaxaca a finales de año y que dejó 14 muertos, fue detenido. Sin embargo, documentos revisados por Infobae México contradicen que se trata de un maquinista.

A través del Registro Nacional de Detenciones (RND) puede verse que el hombre referido fue capturado el 26 de enero en Chiapas.

Reportes periodísticos, tales como el de El Universal, identifican al ahora detenido como el encargado principal de la maquinaria, según detalla el periodista Alberto López Morales.

La captura de Felipe de Jesús fue realizada en la colonia Pakalna de Palenque, a media cuadra de una iglesia.

Los implicados en el accidente declararon

Ahora bien, cabe destacar que registros periodísticos del 30 de diciembre del 2025 señalan que al menos tres personas relacionadas con la operación del vehículo fueron citadas a declarar.

El accidente ocurrió en Nizanda (ESPECIAL/CUARTOSCURO)

En dicha ocasión los sujetos fueron identificados como:

Felipe de Jesús , conductor

Emilio , identificado como maquinista

Jesús, un garrotero

Es decir, los nombres y cargos no coinciden con lo recientemente reportado. En dado caso, el sujeto capturado el 26 de enero sería conductor o garrotero.

Un documento de la Secretaría de Marina (Semar), fechado el 31 de octubre, muestran que el sujeto recientemente detenido tenía el puesto de garrotero.

FGR señala exceso de velocidad como causa del accidente

El rol de la persona recientemente capturada es relevante debido a que el 27 de enero la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos informó que las investigaciones en el caso apuntan a que el siniestro fue resultado de exceso de velocidad.

La titular de la FGR señala que el accidente derivó del exceso de velocidad Crédito: FGR

Godoy resaltó que las pruebas indican que los frenos de la unidad funcionaban, además de que fueron revisados los diferentes sistemas necesarios para la función del tren.

El tren “llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora, es decir, circulaba 15 arriba del límite permitido”, compartió la titular de la FGR.

De igual manera, Godoy presentó una reconstrucción del accidente tras recoger los datos que estaban en la llamada caja negra.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...