Con datos de la caja negra, la FGR reconstruyó el recorrido del Tren Interoceánico en Oaxaca

La FGR reconstruyó el accidente del Tren Interoceánico. Crédito: FGR Crédito: FGR

La tarde de este martes 27 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló una reconstrucción visual del accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en el estado de Oaxaca, que dejó como saldo 14 personas fallecidas.

En mensaje para la opinión publica, la Fiscal General, Ernestina Godoy, mostró datos proporcionados por la caja negra de la locomotora, los cuales señalan que se excedió la velocidad permitida en la mayoría del recorrido.

El material proporcionado por las autoridades incluye un análisis de los puntos de exceso de velocidad y una ilustración que revelaría cómo ocurrió el descarrilamiento, sustentado por los informes periciales.

Visualización del recorrido y análisis de velocidad

Según datos proporcionados por la FGR, la información contenida en la caja negra permitió representar visualmente cómo el tren circuló a exceso de velocidad durante la mayor parte del trayecto.

Los datos muestran que el convoy redujo su marcha hasta cero kilómetros por hora en puntos coincidentes con las estaciones previas al lugar del siniestro, lo que evidencia el funcionamiento adecuado de los frenos.

A pesar de estas detenciones, la velocidad del tren superó los 70 kilómetros por hora permitidos en línea recta, incrementándose de modo abrupto hasta alcanzar 111 kilómetros por hora en uno de los tramos rectos, cifra considerablemente mayor al límite señalado por la normatividad vigente.

Asimismo, se enfatizó que en el momento que el tren descarriló, este viajaba a una velocidad de 65 kilómetros por hora, cuando el limite permitido en esas zonas era de 50 kilómetros por hora.

Comportamiento en curvas y factores del descarrilamiento

El registro de la caja negra indica que el tren ingresó a las seis curvas previas al siniestro a cincuenta y dos kilómetros por hora.

Posteriormente, la velocidad aumentó hasta sesenta y cinco kilómetros por hora en la curva donde se produjo el descarrilamiento, aunque el límite máximo permitido era de cincuenta.

Reconstrucción del accidente Crédito: FGR

Según datos recalcados en diversas ocasiones por Ernestina Godoy, el exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se amplifica debido al peso, la masa y el radio de la curva, ya que esto incrementa la fuerza centrífuga y propicia la salida del tren de las vías con el consiguiente vuelco.

Funcionamiento de frenos y cumplimiento de normativas

Según la reconstrucción, en múltiples puntos del recorrido, la caja negra registró que el tren disminuyó la velocidad hasta detenerse completamente, lo que confirma el correcto funcionamiento del sistema de frenos.

Tras cada parada, el tren reanudó la marcha y alcanzó nuevamente velocidades por encima del límite permitido en tramos rectos, llegando a 111 kilómetros por hora donde la norma establece un máximo de 70.

Antes del sitio del accidente, el convoy mantuvo velocidades superiores a los cincuenta kilómetros por hora permitidos en curvas, evidenciando un patrón de exceso de velocidad que contribuyó de manera determinante al descarrilamiento.

Qué es la caja negra

Según la explicación proporcionada por la Fiscal General de la República, la caja negra es una “herramienta inalterable que permite almacenar datos como la localización y el registro de velocidad del tren”.

Asimismo, esta registra eventos de supervisión y protección, las alertas y las actuaciones automáticas en caso de violaciones de seguridad,

Gracias a ese aparato tecnológico, el cual se encontraba al interior de la locomotora al momento del descarrilamiento, se pudo reconstruir el recorrido.

Determinación de responsabilidades y acciones legales

La FGR concluyó, a partir de la reconstrucción del recorrido y los peritajes, que se incumplieron las normas al exceder los límites de velocidad y las reglas de operación.

La institución decidió ejercer acción penal por la probable comisión de homicidio y lesiones culposas, y mantiene activa la investigación para descartar otros factores, sin embargo, no revelaron identidades de los presuntos culpables.

La fiscalía también reiteró el compromiso de garantizar la reparación del daño a las víctimas y la coordinación con instituciones federales para la atención de los afectados.

Por último, la fiscal señaló que mantendrá informada a la opinión pública, siempre y cuidando en todo momento el debido, y finalizó afirmando lo siguiente:

“Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie”.

Puntos más destacados

La caja negra permitió reconstruir el trayecto exacto del tren antes del accidente.

El tren circuló a 111 kilómetros por hora en zonas permitidas solo hasta setenta.

En la curva del descarrilamiento, el límite era de 50 y el tren avanzaba a 65 kilómetros por hora.

La FGR afirmó que los frenos funcionaban y no hubo fallas técnicas en la infraestructura.

La FGR ejercerá acción penal por exceso de velocidad y omisión de las reglas de operación.