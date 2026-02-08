México

Actor de Televisa lanza crítica directa contra los “nepo babies” de la televisión mexicana

Un mensaje publicado en redes sociales volvió a poner sobre la mesa el debate sobre oportunidades, privilegios y acceso al trabajo dentro del medio artístico

Guardar
David Caro Levy denuncia en
David Caro Levy denuncia en redes sociales el favoritismo en la industria de la televisión mexicana y la falta de oportunidades laborales. - (Instagram/@davidcarolevy)

La industria de la televisión mexicana vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras la queja de un actor que señaló prácticas que, según su experiencia, limitan las oportunidades laborales. El tema no es nuevo, pero esta vez el mensaje tomó fuerza por la forma directa en que fue expresado.

David Caro Levy utilizó sus redes sociales para manifestar su inconformidad con lo que considera favoritismos dentro del gremio. A través de imágenes publicadas en sus historias de Instagram, el actor dejó ver su frustración ante la falta de espacios para quienes no forman parte de ciertos círculos.

Sus palabras rápidamente llamaron la atención, ya que conectaron con una discusión recurrente en el medio del espectáculo: la percepción de que algunos apellidos abren más puertas que el talento o la trayectoria.

El mensaje que encendió la conversación

David Caro Levy recuerda que
David Caro Levy recuerda que perdió, por cuarta vez en seis meses, la posibilidad de un proyecto actoral por influencias de grupos cerrados. - (Instagram/@davidcarolevy)

En una de las imágenes compartidas, el actor escribió con ironía que regresaba de “criar ganado” mientras buscaba una nueva oportunidad laboral, señalando que “los nepos no dan chance”. El comentario fue interpretado como una crítica directa a los llamados “nepo babies”.

En otra publicación, Caro Levy aseguró que era la cuarta vez en menos de seis meses que existía la posibilidad de volver a su país para actuar, dando a entender que nuevamente el proyecto no se concretó.

Aunque el tono fue sarcástico, el trasfondo reflejó molestia y cansancio. La reacción en redes no se hizo esperar, con opiniones divididas entre quienes apoyaron su postura y quienes cuestionaron la forma de expresarla.

Un actor entre la actuación y la música

El artista compagina su carrera
El artista compagina su carrera de actor con proyectos musicales, destacando el lanzamiento de su sencillo 'Adoro' en 2022. - (Instagram/@davidcarolevy)

David Caro Levy ha desarrollado una carrera constante dentro de la televisión mexicana. Su debut en telenovelas ocurrió en 2016 con Yago, seguido por participaciones en producciones como La jefa del campeón y La reina soy yo.

Su llegada a la pantalla chica se dio desde 2015, cuando formó parte de la serie infantil Kin y posteriormente apareció en proyectos populares como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Estos trabajos le permitieron construir presencia dentro del medio.

Paralelamente, el actor ha explorado la música. En 2022 lanzó su primer sencillo, Adoro, una composición original de Armando Manzanero, mostrando una faceta artística distinta a la actuación.

Lo que sigue tras la polémica

El artista compagina su carrera
El artista compagina su carrera de actor con proyectos musicales, destacando el lanzamiento de su sencillo 'Adoro' en 2022. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la controversia, Caro Levy también aprovechó el espacio para anunciar que el próximo 6 de marzo estrenará una nueva canción. El anuncio pasó casi desapercibido frente al debate que generaron sus declaraciones.

El tema de los “nepo babies” continúa generando conversación dentro y fuera de la industria, especialmente entre artistas jóvenes que buscan consolidarse. Casos como este reflejan una inquietud que sigue latente.

Mientras tanto, el actor mantiene su postura pública, sumándose a una discusión que, aunque incómoda, sigue marcando el pulso del entretenimiento mexicano.

Temas Relacionados

David Caro LevyActorTelevisión mexicanaNepo babiesmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Para qué sirve verter agua oxigenada, bicarbonato y detergente líquido o jabón en tu colchón y almohadas

La limpieza regular de colchones y almohadas es fundamental para mantener un ambiente saludable en el hogar

Para qué sirve verter agua

Canelo Álvarez confiesa el verdadero motivo por el que perdió ante Terence Crawford: “Sé qué errores cometí”

El tapatío fue derrotado por el estadounidense el pasado 13 de septiembre

Canelo Álvarez confiesa el verdadero

Pronóstico del tiempo en Veracruz: ¿Qué esperar este domingo 8 de febrero?

Consulta las proyecciones de temperatura, viento y nubosidad antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo en Veracruz:

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 8 de febrero

Ya sea en coche o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cómo está
MÁS NOTICIAS

NARCO

No eran camotes: detienen a

No eran camotes: detienen a Iram con 87 explosivos en Chihuahua

Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

Asesinaron a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz

Captura a “La Patrona”, esposa de “El Monkey”, del Cártel de Caborca en Yucatán: operaban en Chetumal

Con el uso de drones: localizan y detienen a cinco personas por la venta de vehículos con reporte de robo en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Alex Gou aclara por qué

Alex Gou aclara por qué la hija de Daniel Bisogno no protagoniza “Matilda, el Musical”

Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa en medio de polémicos señalamientos de Imelda Tuñón sobre su muerte

Final de ‘Doménica Montero’: qué esperar de la versión de Angelique Boyer tras las historias de Lucero y Angélica Rivera

Sofi Saar fue la encargada de lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Diablos Femenil y el Águila de Veracruz

The Warning y Carín León lanzan canción que sacude el espectáculo musical mexicano

DEPORTES

New England Patriots vs Seattle

New England Patriots vs Seattle Seahawks: sigue el minuto a minuto del Super Bowl LX

Canelo Álvarez confiesa el verdadero motivo por el que perdió ante Terence Crawford: “Sé qué errores cometí”

Pumas vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 8 en la Liga Mx Femenil

Toluca vs Cruz Azul: Antonio Mohamed se queja del arbitraje y reconoce fallas de su equipo: “No nos está alcanzando”

Ex lanzador de Dodgers y Yankees se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México para la temporada 2026