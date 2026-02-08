Actor de Televisa lanza crítica directa contra los “nepo babies” de la televisión mexicana

David Caro Levy denuncia en redes sociales el favoritismo en la industria de la televisión mexicana y la falta de oportunidades laborales. - (Instagram/@davidcarolevy)

La industria de la televisión mexicana vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras la queja de un actor que señaló prácticas que, según su experiencia, limitan las oportunidades laborales. El tema no es nuevo, pero esta vez el mensaje tomó fuerza por la forma directa en que fue expresado.

David Caro Levy utilizó sus redes sociales para manifestar su inconformidad con lo que considera favoritismos dentro del gremio. A través de imágenes publicadas en sus historias de Instagram, el actor dejó ver su frustración ante la falta de espacios para quienes no forman parte de ciertos círculos.

Sus palabras rápidamente llamaron la atención, ya que conectaron con una discusión recurrente en el medio del espectáculo: la percepción de que algunos apellidos abren más puertas que el talento o la trayectoria.

El mensaje que encendió la conversación

En una de las imágenes compartidas, el actor escribió con ironía que regresaba de “criar ganado” mientras buscaba una nueva oportunidad laboral, señalando que “los nepos no dan chance”. El comentario fue interpretado como una crítica directa a los llamados “nepo babies”.

En otra publicación, Caro Levy aseguró que era la cuarta vez en menos de seis meses que existía la posibilidad de volver a su país para actuar, dando a entender que nuevamente el proyecto no se concretó.

Aunque el tono fue sarcástico, el trasfondo reflejó molestia y cansancio. La reacción en redes no se hizo esperar, con opiniones divididas entre quienes apoyaron su postura y quienes cuestionaron la forma de expresarla.

Un actor entre la actuación y la música

El artista compagina su carrera de actor con proyectos musicales, destacando el lanzamiento de su sencillo 'Adoro' en 2022. - (Instagram/@davidcarolevy)

David Caro Levy ha desarrollado una carrera constante dentro de la televisión mexicana. Su debut en telenovelas ocurrió en 2016 con Yago, seguido por participaciones en producciones como La jefa del campeón y La reina soy yo.

Su llegada a la pantalla chica se dio desde 2015, cuando formó parte de la serie infantil Kin y posteriormente apareció en proyectos populares como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Estos trabajos le permitieron construir presencia dentro del medio.

Paralelamente, el actor ha explorado la música. En 2022 lanzó su primer sencillo, Adoro, una composición original de Armando Manzanero, mostrando una faceta artística distinta a la actuación.

Lo que sigue tras la polémica

Más allá de la controversia, Caro Levy también aprovechó el espacio para anunciar que el próximo 6 de marzo estrenará una nueva canción. El anuncio pasó casi desapercibido frente al debate que generaron sus declaraciones.

El tema de los “nepo babies” continúa generando conversación dentro y fuera de la industria, especialmente entre artistas jóvenes que buscan consolidarse. Casos como este reflejan una inquietud que sigue latente.

Mientras tanto, el actor mantiene su postura pública, sumándose a una discusión que, aunque incómoda, sigue marcando el pulso del entretenimiento mexicano.