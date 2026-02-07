México

Policía Cibernética de la CDMX alertó por aumento del ‘depósito fantasma’: así operan los estafadores

Autoridades advierten sobre un engaño cada vez más común en redes

Alerta de las autoridades por el fraude conocido como depósito fantasma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento del comercio digital ha abierto nuevas oportunidades para emprendedores y usuarios, pero también ha dado paso a modalidades de fraude que afectan a miles de personas.

Una de las más frecuentes es el llamado depósito fantasma, mecanismo con el que delincuentes engañan a vendedores para obtener artículos sin realizar un pago real.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, este delito se ha detectado principalmente en transacciones de vehículos, teléfonos celulares, computadoras y otros productos de alto valor que se ofrecen en redes sociales o plataformas de segunda mano.

Los estafadores aprovechan la urgencia de venta y el desconocimiento de los usuarios para consumar el engaño.

¿Cómo funciona el fraude?

Un joven muestra preocupación mientras revisa su teléfono móvil tras recibir una posible alerta de estafa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades explican que el modus operandi sigue un patrón casi siempre idéntico:

  • Generación de confianza. El supuesto comprador contacta al vendedor y se muestra muy interesado. Acepta el precio sin regatear y propone cerrar el trato de inmediato.
  • Comprobante falso. Para “garantizar” el pago, envía una captura de pantalla o un documento editado que simula ser un recibo bancario legítimo.
  • Presión para la entrega. Asegura que la transferencia ya fue realizada y exige recibir el producto cuanto antes, incluso proponiendo reunirse ese mismo día.
  • Consumación del engaño. El vendedor, confiando en la imagen del depósito, entrega el artículo antes de verificar el dinero en su cuenta. Después el comprador desaparece y el pago nunca se refleja.

Especialistas en ciberseguridad advierten que estos comprobantes suelen ser creados con aplicaciones de edición o plantillas que imitan a la perfección a los bancos. En algunos casos los delincuentes utilizan correos electrónicos apócrifos para reforzar la mentira.

Recomendaciones para no caer

Encapuchados interactúan con una base
Encapuchados interactúan con una base de datos holográfica que contiene emails, nombres, DNIs y tarjetas de crédito, ilustrando el riesgo de la filtración masiva de datos y la importancia de la protección digital (Imagen ilustrativa / Infobae / Gemini)

La SSC difundió una serie de medidas preventivas dirigidas a quienes realizan ventas por internet:

  • Verificación bancaria real. No entregar ningún producto hasta confirmar directamente en la aplicación del banco que el dinero ya está disponible. Las imágenes no son prueba.
  • Desconfiar de la prisa. Si el comprador exige una entrega “exprés” o se niega a esperar la validación del pago, es una señal de alerta.
  • Identidad y reputación. Revisar el perfil del interesado, sus referencias y su historial en la plataforma donde contactó.
  • Canales seguros. Priorizar métodos de pago reconocidos y evitar transferencias desde cuentas de terceros o enlaces sospechosos.
  • Registro de evidencias. Guardar conversaciones, números telefónicos, fotografías del producto y cualquier dato que pueda servir en una denuncia.

En caso de haber sido víctima, se recomienda no intentar confrontar al delincuente y acudir de inmediato a presentar una denuncia ante el Ministerio Público o la Policía Cibernética. Contar con capturas de chats, el comprobante falso y datos del perfil facilitará la investigación.

Las autoridades recuerdan que ninguna institución bancaria solicita entregar mercancía para “liberar” un pago y que los tiempos de acreditación pueden variar. Ante cualquier duda, lo mejor es comunicarse directamente con el banco por los canales oficiales.

Un problema en aumento

Organizaciones civiles señalan que el fraude digital creció tras la pandemia, cuando millones de personas comenzaron a vender y comprar desde casa. La falta de educación financiera y la confianza excesiva son factores que los criminales explotan.

Por ello, expertos insisten en que la prevención es la herramienta más efectiva. Verificar dos veces, evitar encuentros en lugares aislados y utilizar plataformas con sistemas de protección al comprador y vendedor puede marcar la diferencia entre un negocio exitoso y una pérdida económica.

La Unidad de Policía Cibernética mantiene atención las 24 horas para orientar a la ciudadanía a través del teléfono 55 5242 5100 extensión 5086, el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y sus redes sociales oficiales.

El mensaje es claro: en el comercio digital, el dinero debe verse en la cuenta antes de soltar el producto. Cualquier otra promesa puede ser el inicio de un “depósito fantasma”.

