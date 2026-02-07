México

Marina localiza campamento de huachicol en Escuinapa, Sinaloa y asegura armas y vehículos

La Semar, en tres hechos diferentes, logró incautar un campamento, presuntamente para huachicol, así como armas largas, una motocicleta y un automóvil

Guardar
En el poblado de La
En el poblado de La Escondida, en el municipio de Escuinapa, se localizó un campamento presuntamente empleado por grupos delictivos.

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que el pasado jueves, en eventos distintos, se localizó un campamento con cubitanques de combustible, y aseguró armas, municiones y vehículos en Sinaloa.

En un primer evento, ocurrido en el poblado de La Escondida, en el municipio de Escuinapa, se localizó un campamento presuntamente empleado por grupos delictivos. También se encontraron dos cubitanques vacíos y mangueras con olor similar a combustible, presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

Los cubitanques y el campamento fueron inhabilitados en el área y así mismo, se coordinó con las autoridades competentes para la puesta a disposición de los artefactos asegurados.

En un segundo hecho, en el poblado de Los Tanques, en el municipio de Elota, se vio a una persona del sexo masculino, que al notar la presencia naval, tomó tomó una actitud evasiva y emprendió la huida, abandonando un vehículo, dos armas largas, un cargador y 25 cartuchos.

En el campo El Diez, en Culiacán, en otro hecho, se observó a dos personas armadas, mismas que, al percatarse del personal naval, emprendieron la huida, dejando en el sitio una motocicleta, dos armas largas, cuatro cargadores, 31 cartuchos, 9 dosis con hierba seca con las características propias de la marihuana, así como 29 dosis con sustancia granulada con características similares a la droga cristal.

Rocha Moya anuncia que municipios son atendidos en materia de seguridad

Rocha Moya dijo que en
Rocha Moya dijo que en Escuinapa y otros municipios se trabaja en materia de seguridad.

Apenas hace unos días, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que el municipio de Escuinapa, donde fue localizado el campamento, era atendido en materia de seguridad, con el operativo que ya se había implementado en Concordia y en la parte sur de Sinaloa, incluyendo Rosario.

Rocha Moya reiteró que con la estretagia federal desplegada para buscar a los mineros reportados como privados de la libertad, también se realizarán acciones que abarcan toda la región sur del estado, especialmente donde se han registrado hechos de violencia, en concreto Escuinapa, en donde, reconoció, se ha complicado el tema de seguridad.

“El operativo ya lo tenemos en estos tres municipios Escuinapa, Rosario y Concordia. Este operativo que les anunciamos, donde traemos de mil 190 efectivos, tres células de inteligencia y traemos fuerzas especiales, creo que son 270. Ese operativo ya anda allá y nosotros estamos atentos, sabemos cómo anda, qué andan haciendo, resultados del operativo, solamente los responsables en su momento y ahí el caso que se nos ha complicado, el de Escuinapa, lo estamos atendiendo. Toda esa área de ahí, de El Camarón y Tecualilla, todo eso está siendo supervisado por tierra y por aire”, dijo el gobernador del estado.

Temas Relacionados

SinaloaEscuinapacampamentohuachicolRubén Rocha Moyanarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Tu patrón te tiene registrado con menos sueldo? Esto pierdes en pensión y crédito Infonavit

Te decimos cómo opera esta práctica, por qué es tan perjudicial y qué puedes hacer si estás en esta situación

¿Tu patrón te tiene registrado

Temblor en México hoy: se registró segundo sismo en Oaxaca, ahora de magnitud 4.0, localizado en Puerto Escondido

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

Emilio Azcárraga rompe el silencio tras las salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin del América

El directivo delineó el perfil y la fortaleza mental que exige jugar en Coapa

Emilio Azcárraga rompe el silencio

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de febrero: cerrada la circulación de Av. Juárez a la altura de Av. Balderas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Movimiento Ciudadano impulsa agenda progresista y de derechos en la Ciudad de México

Estas iniciativas surgen ante lo que consideran una ausencia de propuestas para resolver los principales pendientes en la capital y a nivel federal

Movimiento Ciudadano impulsa agenda progresista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran dosis de droga, celulares

Encuentran dosis de droga, celulares y armas blancas en penal de Aguarato, en Sinaloa

Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Dejan restos humanos calcinados afuera de la Fiscalía de Guanajuato: un hombre fue detenido

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

Uno de los cuerpos hallados en fosa clandestina de Concordia sería de minero desaparecido en Sinaloa, informa FGR

ENTRETENIMIENTO

Baile de San Valentín 2026:

Baile de San Valentín 2026: así podrás ver a Sonido La Changa gratis en CDMX

Nieta de Alfredo Adame y el hermano de Sandra Itzel anuncian su noviazgo: “Lo que siempre esperé”

Nació Isabella, la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González: así fue el emotivo anuncio en redes

Así puedes ir gratis al listening party para Kenia Os en el Palacio de los Deportes

Guillermo del Toro escribió junto a Francis Ford Coppola el guion de una nueva versión oscura de este clásico de la literatura

DEPORTES

Emilio Azcárraga admite que el

Emilio Azcárraga admite que el Estadio Azteca no estará listo para el partido contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

Emilio Azcárraga rompe el silencio tras las salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin del América

Donovan Carrillo porta con orgullo la bandera de México en Milano-Cortina 2026: “Es un sueño hecho realidad”

Los Hermanos Chávez hacen historia otra vez en la Arena México con su defensa número 26

Joao Pedro y Armando González lideran la Tabla de Goleo del Clausura 2026