Marina localiza campamento de huachicol en Escuinapa, Sinaloa y asegura armas y vehículos

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que el pasado jueves, en eventos distintos, se localizó un campamento con cubitanques de combustible, y aseguró armas, municiones y vehículos en Sinaloa.

En un primer evento, ocurrido en el poblado de La Escondida, en el municipio de Escuinapa, se localizó un campamento presuntamente empleado por grupos delictivos. También se encontraron dos cubitanques vacíos y mangueras con olor similar a combustible, presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

Los cubitanques y el campamento fueron inhabilitados en el área y así mismo, se coordinó con las autoridades competentes para la puesta a disposición de los artefactos asegurados.

En un segundo hecho, en el poblado de Los Tanques, en el municipio de Elota, se vio a una persona del sexo masculino, que al notar la presencia naval, tomó tomó una actitud evasiva y emprendió la huida, abandonando un vehículo, dos armas largas, un cargador y 25 cartuchos.

En el campo El Diez, en Culiacán, en otro hecho, se observó a dos personas armadas, mismas que, al percatarse del personal naval, emprendieron la huida, dejando en el sitio una motocicleta, dos armas largas, cuatro cargadores, 31 cartuchos, 9 dosis con hierba seca con las características propias de la marihuana, así como 29 dosis con sustancia granulada con características similares a la droga cristal.

Rocha Moya anuncia que municipios son atendidos en materia de seguridad

Apenas hace unos días, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que el municipio de Escuinapa, donde fue localizado el campamento, era atendido en materia de seguridad, con el operativo que ya se había implementado en Concordia y en la parte sur de Sinaloa, incluyendo Rosario.

Rocha Moya reiteró que con la estretagia federal desplegada para buscar a los mineros reportados como privados de la libertad, también se realizarán acciones que abarcan toda la región sur del estado, especialmente donde se han registrado hechos de violencia, en concreto Escuinapa, en donde, reconoció, se ha complicado el tema de seguridad.

“El operativo ya lo tenemos en estos tres municipios Escuinapa, Rosario y Concordia. Este operativo que les anunciamos, donde traemos de mil 190 efectivos, tres células de inteligencia y traemos fuerzas especiales, creo que son 270. Ese operativo ya anda allá y nosotros estamos atentos, sabemos cómo anda, qué andan haciendo, resultados del operativo, solamente los responsables en su momento y ahí el caso que se nos ha complicado, el de Escuinapa, lo estamos atendiendo. Toda esa área de ahí, de El Camarón y Tecualilla, todo eso está siendo supervisado por tierra y por aire”, dijo el gobernador del estado.