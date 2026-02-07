Fabiola Campomanes despide a su madre con un emotivo mensaje: “Vuela alto”

La actriz anunció la muerte de su madre (IG)

Fabiola Campomanes anunció el fallecimiento de su madre la mañana del sábado 7 de febrero mediante una publicación en redes sociales.

La actriz eligió comunicar la noticia a sus seguidores con un mensaje cargado de emoción y acompañado de fotografías familiares.

Reconocida por su papel en la telenovela Teresa, Campomanes compartió el mensaje tras varias semanas de ausencia en el ámbito digital, motivada por la delicada salud de su madre.

La publicación en redes sociales sirvió como el único canal público para informar sobre la pérdida.

Fabiola Campomanes comparte el proceso de recuperación de su madre tras una cirugía de colon, destacando la importancia del apoyo familiar (IG)

Lo que escribió Fabiola Campomanes en su post

A través de su cuenta de Instagram, Fabiola Campomanes se dirigió a su madre con palabras breves pero muy sentimentales:

“Vuela alto mami! Gracias por todo!! Ya te extraño. Te amo tanto”. El mensaje acompañó una serie de imágenes a modo de despedida.

La actriz no ofreció detalles sobre la causa del deceso. Sin embargo, el mensaje provocó numerosas respuestas de apoyo por parte de colegas y seguidores.

¿Qué tenía la mamá de Fabiola?

A comienzos del año, la madre de Campomanes fue sometida a una cirugía de emergencia en el colon debido a complicaciones de salud. La actriz decidió alejarse momentáneamente de sus compromisos profesionales y redes sociales para dedicar tiempo completo al cuidado de su madre.

El motivo exacto del fallecimiento no ha sido publicado. La última etapa estuvo marcada por el acompañamiento familiar y la prioridad hacia el bienestar de la madre.

Frente a situaciones como esta, Campomanes ha subrayado la importancia de estar presentes y apoyar a los padres en momentos difíciles, una actitud que, aunque suele mantenerse en privado, representa una profunda muestra de amor y conciencia familiar.