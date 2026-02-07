Extranjera pide quedarse gratis en Zicatela a cambio de publicaciones en redes sociales

La propuesta reabrió la discusión sobre el impacto de visitantes extranjeros en la costa oaxaqueña.

La costa de Oaxaca volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que una publicación en Facebook desatara una ola de críticas, burlas y debate sobre el impacto del turismo extranjero y la gentrificación en Puerto Escondido. El caso tuvo como protagonista a una mujer extranjera identificada como Pauline, quien solicitó hospedaje gratuito en Punta Zicatela a cambio de lo que llamó “ayuda en redes sociales”.

La publicación fue realizada dentro del grupo “Mujeres de la Punta Zicatela Puerto Escondido”, donde la joven explicó que buscaba alojamiento del 4 al 8 de febrero, exclusivamente en esa zona de playa. A cambio, ofrecía realizar publicaciones, historias diarias y brindar asesoría digital enfocada en estrategias futuras para redes sociales.

De acuerdo con lo compartido en el grupo, la mujer —aparentemente de origen francés— detalló que su propuesta incluía un post y un story por día durante su estancia, además de apoyo en posicionamiento digital. La oferta no tardó en viralizarse fuera del grupo, donde fue replicada por usuarios que la tomaron como un ejemplo del abuso que, aseguran, enfrentan comunidades locales ante el creciente flujo de visitantes extranjeros.

La solicitud de una mujer extranjera fue vista como un abuso por residentes locales.

La reacción no se hizo esperar. Habitantes de Puerto Escondido y usuarios en redes sociales manifestaron su inconformidad, señalando que este tipo de solicitudes reflejan una falta de sensibilidad hacia el contexto económico de la región. Para muchos, el ofrecimiento minimiza el valor del trabajo local y normaliza el intercambio desigual en zonas que han visto encarecer el costo de vida por la llegada masiva de turistas y nómadas digitales.

En particular, Punta Zicatela ha sido una de las áreas más mencionadas en debates recientes sobre gentrificación, debido al aumento en precios de rentas, servicios y terrenos, lo que ha desplazado a pobladores originarios y trabajadores locales. En ese contexto, la publicación fue interpretada como una provocación más que como una propuesta legítima.

Mientras algunos usuarios optaron por responder con sarcasmo y memes, otros utilizaron el caso para abrir una discusión más amplia sobre el turismo responsable, el respeto a las comunidades anfitrionas y la necesidad de regular prácticas que consideran abusivas.

Hasta el momento, Pauline no ha emitido una postura pública posterior a la viralización del caso. Sin embargo, el episodio dejó al descubierto una tensión creciente entre residentes y visitantes extranjeros, así como el malestar social que persiste en destinos turísticos donde el atractivo internacional ha transformado profundamente la vida cotidiana de sus habitantes.