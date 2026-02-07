México

Denuncian a policía de Tlalnepantla de Baz por presunto robo a ciudadano: exigen sanción ejemplar

El caso ya está en el Órgano Interno de Control y en la Fiscalía de Servidores Públicos

Un nuevo señalamiento de abuso policial sacude al municipio de Tlalnepantla de Baz. Un ciudadano denunció públicamente que un elemento de la policía municipal lo despojó de sus pertenencias mientras circulaba a bordo de su vehículo, denuncia que quedó registrado en un video difundido en redes sociales y que ha generado indignación entre habitantes de la zona.

De acuerdo con el testimonio del afectado, los hechos ocurrieron cuando transitaba por una vialidad del municipio y, sin motivo aparente, tuvo que orillar su automóvil.

En ese momento —relató— un policía se acercó, abrió la puerta del coche y sustrajo diversos objetos personales. El joven aseguró que se trató de un acto completamente arbitrario por parte de quien, en teoría, debía garantizar su seguridad.

El caso tomó mayor relevancia luego de que el primer regidor del municipio, Adrián Juárez Jiménez, hiciera público su respaldo al ciudadano.

A través de sus redes sociales, el funcionario condenó los hechos y aseguró que no se permitirá que este tipo de conductas queden impunes.

Ya se interpusieron las denuncias

Tras lo ocurrido, la víctima acudió a presentar las denuncias correspondientes tanto ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Tlalnepantla como ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos con sede en Naucalpan. Con ello busca que se investigue al elemento señalado y que se le sancione conforme a la ley.

“Otra más de policías corruptos que olvidan que su deber es cuidar a la ciudadanía. Carlos fue víctima de un policía municipal, quien abusó de su autoridad y le robó sus pertenencias. Esto no se puede normalizar. No descansaremos hasta que le sean devueltas sus cosas y los responsables enfrenten las consecuencias conforme a la ley”, expresó el regidor en su publicación.

El representante popular también hizo un llamado a la ciudadanía para que no guarde silencio ante los abusos y utilice las vías institucionales para denunciar. Subrayó que las redes sociales son útiles para visibilizar los casos, pero que los procesos legales son indispensables para lograr sanciones reales.

“La única forma de parar con esto es que denuncien, no solo en redes sociales, sino que hagan las denuncias correspondientes”, enfatizó Juárez Jiménez, al tiempo que ofreció acompañamiento jurídico a la víctima para dar seguimiento al proceso.

Organizaciones civiles y vecinos de Tlalnepantla señalaron que este hecho refleja un problema recurrente: la desconfianza hacia las corporaciones de seguridad. Afirmaron que, pese a los esfuerzos por depurar a las policías municipales, continúan registrándose quejas por extorsiones, robos y abuso de autoridad.

Especialistas en materia de seguridad recordaron que cualquier detención o revisión por parte de un elemento debe estar debidamente fundada y que los ciudadanos tienen derecho a conocer el motivo de la intervención, así como a conservar sus pertenencias. Cuando esto no ocurre —indicaron— se configura un delito que debe ser perseguido de oficio.

El afectado reiteró que su objetivo no es solo recuperar lo que le fue quitado, sino evitar que otras personas pasen por la misma situación.

Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión policial, profesionalizar a los cuerpos de seguridad y garantizar que las denuncias ciudadanas se traduzcan en sanciones efectivas. Mientras tanto, el caso de Carlos se ha convertido en un símbolo del hartazgo social frente a los abusos de autoridad en el Valle de México.

