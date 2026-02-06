Sofía Castro consigue su primer protagónico en la telenovela “Hermanos Coraje” tras trabajar junto a su mamá

Sofía Castro anuncia su primer protagónico en la telenovela 'Hermanos Coraje' junto a un elenco destacado. (RS)

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, sorprendió a sus fanáticos al compartir una imagen en su cuenta de Instagram para anunciar su primer protagónico.

Junto a Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio, la joven actriz confirmó que será parte del melodrama “Hermanos Coraje”, producida por José Alberto “El Güero” Castro.

“Los Coraje y Clara. Así empieza esta historia. Emocionada y profundamente agradecida. Qué bonito compartir esto con ustedes 3 y con todo el resto del elenco. Muy pronto”, se lee en la descripción de la publicación.

La producción 'Hermanos Coraje', de José Alberto Castro, explora conflictos familiares y secretos que cambian vidas. (Captura de pantalla)

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar; sin embargo, sus compañeros también se mostraron emocionados por el proyecto con comentarios como: “Qué bonito equipo” y “Estoy tan feliz de compartir esto con ustedes”.

Hermanos Coraje: la nueva producción de José Alberto Castro

Las relaciones familiares se presentan como el eje central de la nueva producción de José Alberto Castro, ya que los personajes deberán enfrentar conflictos entre hermanos, donde cada decisión puede cambiar el rumbo de sus vidas.

En lo que respecta al amor, los protagonistas se verán obligados a elegir entre sus propios deseos y las lealtades que los atan a su pasado, pero serán los secretos familiares los que jugarán un papel crucial, saliendo a la luz en momentos clave y poniendo a prueba los vínculos más sólidos.

Dentro del elenco confirmado, resalta del nombre de Mar Contreras, ex habitante de La Casa de los Famosos México que jugará el papel de villana junto a Dalílah Polanco, quien también formó parte del reality show.

La actriz Mar Contreras, reconocida por 'La Casa de los Famosos México', interpretará a la villana en esta nueva telenovela. (La Casa de los Famosos México)

Sin embargo, el regreso de Patricia Navidad, actriz y cantante, tras varios años de ausencia en la pantalla chica es uno de los factores que más a generando expectativa entre el público.

Trayectoria artística de Sofía Castro

Hija de la actriz y ex primera dama Angélica Rivera y del productor de telenovelas José Alberto Castro. Pertenece a una familia con larga tradición en el medio artístico, siendo sobrina de Verónica Castro y prima de Cristian Castro.

Su primer papel en telenovelas lo obtuvo en “Teresa” y desde entonces ha formado parte de varias producciones como “Esperanza del corazón”, “Cachito de cielo”, “Por siempre mi amor”, “El hotel de los secretos”, “Vino el amor”, “Por amar sin ley”, “El Dragón: el regreso de un guerrero”, “Malverde: el santo patrón”, “Tierra de esperanza” y “El maleficio”.

Desde 'Teresa' hasta 'El maleficio', Sofía Castro ha demostrado versatilidad y crecimiento en la industria del entretenimiento mexicano. Foto: Televisa

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado versatilidad al interpretar personajes en proyectos tanto nacionales como internacionales, consolidándose como una figura reconocida dentro del entretenimiento mexicano.