México

Sofía Castro consigue su primer protagónico en la telenovela “Hermanos Coraje” tras trabajar junto a su mamá

La producción televisiva será protagonizada por la joven actriz, quien compartirá créditos con Emmanuel Palomares y otras figuras

Guardar
Sofía Castro anuncia su primer
Sofía Castro anuncia su primer protagónico en la telenovela 'Hermanos Coraje' junto a un elenco destacado. (RS)

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, sorprendió a sus fanáticos al compartir una imagen en su cuenta de Instagram para anunciar su primer protagónico.

Junto a Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio, la joven actriz confirmó que será parte del melodrama “Hermanos Coraje”, producida por José Alberto “El Güero” Castro.

“Los Coraje y Clara. Así empieza esta historia. Emocionada y profundamente agradecida. Qué bonito compartir esto con ustedes 3 y con todo el resto del elenco. Muy pronto”, se lee en la descripción de la publicación.

La producción 'Hermanos Coraje', de
La producción 'Hermanos Coraje', de José Alberto Castro, explora conflictos familiares y secretos que cambian vidas. (Captura de pantalla)

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar; sin embargo, sus compañeros también se mostraron emocionados por el proyecto con comentarios como: “Qué bonito equipo” y “Estoy tan feliz de compartir esto con ustedes”.

Hermanos Coraje: la nueva producción de José Alberto Castro

Las relaciones familiares se presentan como el eje central de la nueva producción de José Alberto Castro, ya que los personajes deberán enfrentar conflictos entre hermanos, donde cada decisión puede cambiar el rumbo de sus vidas.

En lo que respecta al amor, los protagonistas se verán obligados a elegir entre sus propios deseos y las lealtades que los atan a su pasado, pero serán los secretos familiares los que jugarán un papel crucial, saliendo a la luz en momentos clave y poniendo a prueba los vínculos más sólidos.

Dentro del elenco confirmado, resalta del nombre de Mar Contreras, ex habitante de La Casa de los Famosos México que jugará el papel de villana junto a Dalílah Polanco, quien también formó parte del reality show.

La actriz Mar Contreras, reconocida
La actriz Mar Contreras, reconocida por 'La Casa de los Famosos México', interpretará a la villana en esta nueva telenovela. (La Casa de los Famosos México)

Sin embargo, el regreso de Patricia Navidad, actriz y cantante, tras varios años de ausencia en la pantalla chica es uno de los factores que más a generando expectativa entre el público.

Trayectoria artística de Sofía Castro

Hija de la actriz y ex primera dama Angélica Rivera y del productor de telenovelas José Alberto Castro. Pertenece a una familia con larga tradición en el medio artístico, siendo sobrina de Verónica Castro y prima de Cristian Castro.

Su primer papel en telenovelas lo obtuvo en “Teresa” y desde entonces ha formado parte de varias producciones como “Esperanza del corazón”, “Cachito de cielo”, “Por siempre mi amor”, “El hotel de los secretos”, “Vino el amor”, “Por amar sin ley”, “El Dragón: el regreso de un guerrero”, “Malverde: el santo patrón”, “Tierra de esperanza” y “El maleficio”.

Desde 'Teresa' hasta 'El maleficio',
Desde 'Teresa' hasta 'El maleficio', Sofía Castro ha demostrado versatilidad y crecimiento en la industria del entretenimiento mexicano. Foto: Televisa

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado versatilidad al interpretar personajes en proyectos tanto nacionales como internacionales, consolidándose como una figura reconocida dentro del entretenimiento mexicano.

Temas Relacionados

Sofía CastroHermanos CorajeJosé Alberto CastroTelevisaTelenovelamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

En medio de su crisis de salud, Yolanda Andrade dedica romántica canción a su eterna compañera Montserrat Oliver

En pleno cumpleaños de Rafaela Gómez, mamá de Yolanda, las conductoras de Unicable demostraron que la amistad puede con todo, generando furor tras un emotivo gesto cargado de cariño ante familiares y amigos

En medio de su crisis

Proyectarán de manera gratuita ‘El niño y la garza’ en la CDMX: sede y fecha para la exhibición de la película de Hayao Miyazaki

La cinta ganó el Premio Oscar en la categoría de ‘Mejor Película Animada’ en el año 2024

Proyectarán de manera gratuita ‘El

Un hombre fue asesinado a las afueras del Comité Olímpico Mexicano en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el hecho y detalló que se trataría de un ataque derivado de un percance vial

Un hombre fue asesinado a

Noroña arremete contra Rubén Moreira tras criticar a Hugo Aguilar por dejarse limpiar los zapatos previo a evento de Sheinbaum

La polémica sobre el ministro presidente de la Corte ha escalado en el marco de la celebración por el 109 aniversario de la Constitución

Noroña arremete contra Rubén Moreira

¿Manifestar, o planear? La UNAM explica cómo el vision board te ayuda a cumplir metas

Se trata de una técnica popular al iniciar el año, pero el éxito depende de muchos otros factores

¿Manifestar, o planear? La UNAM
MÁS NOTICIAS

NARCO

Realizan audiencia desde el Altiplano

Realizan audiencia desde el Altiplano de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Tras robo de casa en Tijuana, Secretario de Seguridad afirma que aún no se comprueba que fueran elementos de la Guardia Nacional

Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan, Veracruz: su chofer resultó herido

Acusan al “Mantecas”, operador del Cártel de Sinaloa, de cuatro cargos relacionados con tráfico de fentanilo en EEUU

Localizan 10 narcocampamentos, municiones y equipo táctico en operativo de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos

ENTRETENIMIENTO

En medio de su crisis

En medio de su crisis de salud, Yolanda Andrade dedica romántica canción a su eterna compañera Montserrat Oliver

Proyectarán de manera gratuita ‘El niño y la garza’ en la CDMX: sede y fecha para la exhibición de la película de Hayao Miyazaki

Santos Bravos: así puedes elegir el nombre del fandom para la primera boyband latina

Hijo de Pedro Torres se defiende de quienes lo juzgaron por sonreír junto al ataúd del productor

Carlos Rivera responde a los supuestos comentarios de Toñita sobre su matrimonio con Cynthia Rodríguez

DEPORTES

Jersey de Diablos Rojos con

Jersey de Diablos Rojos con Stitch: precio, lugar y fechas para comprarlo

Álvaro Fidalgo ya puede ser convocado por la Selección Mexicana; FIFA notificó a la FMF

Pumas analizaría continuidad de Efraín Juárez tras la goleada que recibió ante San Diego FC

Artistas, horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México

Reportan acuerdo para que Rodrigo Aguirre llegue a Tigres tras su paso por América