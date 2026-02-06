Sergio Sendel enciende las redes sociales con fotografía junto a su hijo Graco, actor de Doménica Montero

Sergio Sendel publicó en Instagram su primera foto junto a su hijo Graco Sendel en los foros de Televisa. (RS)

Sergio Sendel encendió las redes sociales al compartir una fotografía junto a su hijo Graco Sendel, quien actualmente participa en el melodrama “Doménica Montero”, junto a Angelique Boyer y Marcus Ornellas.

A través de su cuenta de Instagram, el villano de telenovelas dejó ver la cercanía que mantiene con el joven, además de resaltar el orgullo que siente por el inicio de su trayectoria artística.

“Primer foto con mi hijo Graco en Televisa”, escribió en la publicación.

Distintas personalidades del medio reaccionaron con comentarios positivos, mientras que los internautas no pudieron evitar resaltar el gran parecido físico y aplaudir el trabajo que está realizando en la producción de Televisa.

La publicación de Sergio Sendel recibió más de 60 mil me gusta y reacciones positivas tanto de celebridades como de internautas. (Captura de pantalla)

Reacciones en redes sociales a la foto de Sergio Sendel junto a su hijo

Pese a que el joven actor colocó en uno de los comentarios que no era “su mejor foto”, eso no fue impedimento para que diversos usuarios escribieran todo tipo de comentarios.

"Suegro e hijastro juntos", "Mi almuerzo y postre en una foto", "El hijo es guapo, pero el papá trae los años bien invertidos", "Mi esposo y mi novio juntos", “Pedrito y Pedro Medina” y “Par de guapos”, son algunas de las reacciones que se pueden leer.

Hasta ahora, la publicación ya suma más de 60 mil me gusta, al igual que la foto en la que el actor aparece junto a su hija Valeria Santaella, quien debutó en la televisión en el melodrama “Mi fortuna es amarte”, transmitido en 2022.

Graco Sendel reveló que su padre no quería que siguiera la carrera actoral debido a las dificultades del medio del entretenimiento.

Sergio Sendel no quería que su hijo fuera actor

Antes de la euforia que ocasionó la publicación del actor de 59 años, Graco Sendel tuvo un encuentro con la prensa en el que se sinceró sobre la postura de su papá tras su gusto por la actuación.

En un encuentro con Edén Dorantes, el joven actor confesó que la principal razón por la que su papá quería que estuviera lejos del entretenimiento son los obstáculos que se atraviesan.

“No quería que yo fuera actor, que es una carrera complicada, que sí es, sin duda lo es, pero al final del día cuando le toca a uno le toca”, reveló.

Graco Sendel participa en la telenovela 'Doménica Montero' junto a Angelique Boyer y Marcus Ornellas en el canal Las Estrellas. (Instagram/ @gracosendel)

Pese a ello, actualmente es una de las personalidades más queridas de “Doménica Montero”, melodrama estelar del canal de Las Estrellas en el que interpreta a “Pedro”, un hombre joven que se ve limitado por la pobreza debido al abandono de sus padres.

Breve trayectoria de Graco Sendel

Aunque su vocación artística se manifestó desde la infancia en la Ciudad de México, el joven intérprete inició formalmente su paso por los melodramas en 2022, cuando participó en la producción “Mi camino es amarte”.

Su perfil no se limita al ámbito actoral, ya que cuenta con una licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas y ha buscado ampliar sus horizontes profesionales; sin embargo, la experiencia en el reality “Reto 2 Elementos: La Liga Extrema” contribuyó a consolidar su presencia mediática y lo impulsó a continuar en el medio artístico.