México autoriza sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves de EEUU por motivo humanitario

La operación humanitaria incluyó dos Hércules cisterna y dos helicópteros HH-60

Defensa dio autorización al sobrevuelo
Defensa dio autorización al sobrevuelo de aeronaves de EEUU.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) autorizó el ingreso y sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano para llevar a cabo un rescate humanitario de emergencia.

De acuerdo con comunicado emitido por la dependencia, la autorización se otorgó conforme a las Bases de Coordinación para Autorizar Sobrevuelos en Espacio Aéreo Mexicano y el Aterrizaje de Aeronaves Extranjeras.

El permiso permitió el ingreso de dos aeronaves Hércules cisterna con funciones de reabastecimiento de combustible en vuelo y dos helicópteros HH-60W de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para rescatar a un paciente que integraba la tripulación de un buque situado a unos 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El objetivo fue estrictamente humanitario y la vida del paciente se encontraba en riesgo.

(Defensa)
(Defensa)

La Defensa reafirmó su compromiso con la cooperación internacional para salvaguardar la vida de las personas y la seguridad regional, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, respeto a las decisiones y territorios soberanos.

Controversias recientes por sobrevuelos

La autorización para el sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves de Estados Unidos en territorio mexicano se da en un momento de especial atención pública sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En las últimas semanas, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió alertas dirigidas a aerolíneas y pilotos estadounidenses sobre posibles interferencias en los sistemas de navegación y operaciones militares en diversas zonas del país, especialmente en el Golfo de California y el Pacífico mexicano.

Hace unas semanas aterrizó una
Hace unas semanas aterrizó una aeronave de EEUU en Toluca. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que fue para capacitación.

Estas alertas despertaron preocupación sobre la posible presencia de aeronaves militares extranjeras en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha salido al paso de los rumores y ha negado categóricamente la existencia de operativos militares estadounidenses en territorio nacional. La mandataria enfatizó que cualquier cooperación se limita a intercambio de información, coordinación diplomática y asistencia en situaciones de emergencia, y que México mantiene su soberanía intacta frente a las solicitudes de operaciones conjuntas.

Este posicionamiento se ha reforzado tras el reciente aterrizaje de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense en Toluca, Estado de México. La dependencia explicó que el vuelo estaba destinado a actividades de capacitación y que no implicó la presencia de tropas activas, por lo que no fue necesaria la aprobación del Senado de la República.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha
La presidenta Claudia Sheinbaum ha salido en defensa de la soberanía nacional.

Históricamente, la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha sido estrecha pero delicada, marcada por la necesidad de coordinar esfuerzos contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales, sin comprometer la soberanía nacional.

Ante cualquier sospecha de intervención militar directa, las autoridades mexicanas han mantenido una postura de cero tolerancia a la injerencia extranjera.

