México

“Cuba no está sola”: Díaz-Canel resalta respaldo de Sheinbaum ante bloqueo petrolero

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este jueves el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la SRE, en medio de la escasez de combustible que ha golpeado a la isla por presiones de Estados Unidos

Guardar
El presidente Miguel Díaz-Canel dio
El presidente Miguel Díaz-Canel dio un mensaje que fue televisado del 5 de febrero de 2026, donde agradece el apoyo de México en medio de la crisis energética. Sputnik/Sergey Bobylev/Pool vía Reuters

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su agradecimiento público el jueves 5 de febrero a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como al partido político Morena y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, por el apoyo brindado a la isla caribeña, especialmente en el envío de petróleo y ayuda humanitaria.

En un mensaje televisado transmitido a nivel nacional, Díaz-Canel destacó la postura de respaldo de México en medio de una profunda crisis energética que enfrenta Cuba, atribuida, según él, a las presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos. “La Presidencia Claudia Sheinbaum, que prácticamente en todas sus mañaneras responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo”, subrayó el mandatario.

La ausencia de combustible desde diciembre de 2025 —que el presidente cubano atribuyó directamente a las medidas del gobierno estadounidense— ha forzado al Ejecutivo de La Habana a implementar “medidas de emergencia” para afrontar la escasez. “Es asfixiarnos completamente”, declaró Díaz-Canel, quien advirtió que el llamado “bloqueo energético” tendrá consecuencias graves en sectores básicos de la economía y los servicios públicos.

El mandatario cubano advirtió que la falta de combustible afecta de forma directa a la transportación, producción de alimentos, transporte público, hospitales, escuelas y actividades económicas, incluido el turismo. Señaló que estos impactos no sólo erosionan la calidad de vida de millones de habitantes, sino que también ponen en riesgo la estabilidad social en la isla caribeña.

La presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo
La presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo diplomático y envío de ayuda fue destacado por el gobierno cubano en medio de tensiones con Estados Unidos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

En su alocución, Díaz-Canel apeló a la fortaleza y resistencia del pueblo cubano. “Si no resistimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?”, planteó ante la población, destacando la necesidad de “esfuerzos extraordinarios” frente a lo que calificó como una política “agresiva y criminal” por parte de Estados Unidos.

Además de México, el presidente cubano mencionó el apoyo de otros países como Rusia, China y Venezuela, así como de otras naciones y movimientos políticos que, según él, han manifestado solidaridad con la isla ante la presión estadounidense. “Les puedo asegurar que Cuba no está sola”, enfatizó.

Paralelamente, el Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó “planes y medidas” para enfrentar la crisis, incluyendo la declaración de un estado que el gobierno ha descrito como “Estado de Guerra”, tras lo que calificó de agresiones externas vinculadas a acontecimientos recientes en Venezuela. Desde entonces, se han llevado a cabo ejercicios militares semanales como parte de la respuesta estatal.

Temas Relacionados

CubaMiguel Díaz-CanelMéxicoClaudia Sheinbaumpetróleomexico-noticias

Más Noticias

Harfuch aseguró que continuarán las detenciones por asesinato de Carlos Manzo; Sheinbaum visitará a Grecia Quiroz en Uruapan

El funcionario de seguridad confirmó que actualmente se encuentra trabajando en absoluta coordinación con las autoridades del estado de Michoacán, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad

Harfuch aseguró que continuarán las

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de febrero: bloqueo en Eje 5 Norte Calz. San Juan de Aragón

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Denuncias ciudadanas revelaron la red de secuestro y extorsión del alcalde de Tequila, Jalisco, afirma Sheinbaum

La presidenta aseguró que el partido Morena “no puede ser un paraguas para delinquir”

Denuncias ciudadanas revelaron la red

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

ATEEZ VR Concert en México: fecha de estreno, preventa y cines en que se proyectará el show de K-Pop

Los seguidores de la banda surcoreana podrán disfrutar una experiencia de realidad virtual

ATEEZ VR Concert en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Las “cuotas” con las que

Las “cuotas” con las que Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, extorsionaba a empresarios

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’? La razón por la que EEUU habría dado una corta sentencia a ‘El Mini Lic’

Quiénes son los cuatro turistas secuestrados en Mazatlán y qué se sabe de su desaparición

Como integrante del CJNG, así operaba la red de secuestro y extorsión del alcalde de Tequila, según la FGR

Alcalde de Tequila, Jalisco, es recluido en el penal del Altiplano

ENTRETENIMIENTO

ATEEZ VR Concert en México:

ATEEZ VR Concert en México: fecha de estreno, preventa y cines en que se proyectará el show de K-Pop

Día del Amante: lista de canciones para escuchar este 13 de febrero

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: dónde y cuándo ver en México el show de medio tiempo

Light Stick BTS Ver. 4: ¿Cuándo comprarlo en México y cómo saber si tu Army Bomb es original?

José Manuel Figueroa reacciona a supuestas acusaciones de Imelda Tuñón de presunto abuso sexual contra su hermano Julián

DEPORTES

México Sub-17 enfrenta a Saint

México Sub-17 enfrenta a Saint Martin en la Jornada 2 del Premundial de Concacaf 2026: dónde y cuándo ver en vivo

Oribe Peralta enfría la opción Fidalgo a la Selección Mexicana: “En esa posición hay de sobra”

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: dónde y cuándo ver en México el show de medio tiempo

Henry Martín ya es de cera: el capitán del América recibe un homenaje histórico

Oficial: Igor Lichnovsky deja al América y continuará su carrera en el Karagümrük de Turquía