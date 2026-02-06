“Cuba no está sola”: Díaz-Canel resalta respaldo de Sheinbaum ante bloqueo petrolero

El presidente Miguel Díaz-Canel dio un mensaje que fue televisado del 5 de febrero de 2026, donde agradece el apoyo de México en medio de la crisis energética. Sputnik/Sergey Bobylev/Pool vía Reuters

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su agradecimiento público el jueves 5 de febrero a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como al partido político Morena y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, por el apoyo brindado a la isla caribeña, especialmente en el envío de petróleo y ayuda humanitaria.

En un mensaje televisado transmitido a nivel nacional, Díaz-Canel destacó la postura de respaldo de México en medio de una profunda crisis energética que enfrenta Cuba, atribuida, según él, a las presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos. “La Presidencia Claudia Sheinbaum, que prácticamente en todas sus mañaneras responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo”, subrayó el mandatario.

La ausencia de combustible desde diciembre de 2025 —que el presidente cubano atribuyó directamente a las medidas del gobierno estadounidense— ha forzado al Ejecutivo de La Habana a implementar “medidas de emergencia” para afrontar la escasez. “Es asfixiarnos completamente”, declaró Díaz-Canel, quien advirtió que el llamado “bloqueo energético” tendrá consecuencias graves en sectores básicos de la economía y los servicios públicos.

El mandatario cubano advirtió que la falta de combustible afecta de forma directa a la transportación, producción de alimentos, transporte público, hospitales, escuelas y actividades económicas, incluido el turismo. Señaló que estos impactos no sólo erosionan la calidad de vida de millones de habitantes, sino que también ponen en riesgo la estabilidad social en la isla caribeña.

La presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo diplomático y envío de ayuda fue destacado por el gobierno cubano en medio de tensiones con Estados Unidos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

En su alocución, Díaz-Canel apeló a la fortaleza y resistencia del pueblo cubano. “Si no resistimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?”, planteó ante la población, destacando la necesidad de “esfuerzos extraordinarios” frente a lo que calificó como una política “agresiva y criminal” por parte de Estados Unidos.

Además de México, el presidente cubano mencionó el apoyo de otros países como Rusia, China y Venezuela, así como de otras naciones y movimientos políticos que, según él, han manifestado solidaridad con la isla ante la presión estadounidense. “Les puedo asegurar que Cuba no está sola”, enfatizó.

Paralelamente, el Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó “planes y medidas” para enfrentar la crisis, incluyendo la declaración de un estado que el gobierno ha descrito como “Estado de Guerra”, tras lo que calificó de agresiones externas vinculadas a acontecimientos recientes en Venezuela. Desde entonces, se han llevado a cabo ejercicios militares semanales como parte de la respuesta estatal.