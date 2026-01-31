Ayuda humanitaria se mantendrá cuando se requiera, afirma Juan Ramón de la Fuente en plenaria de Morena

Secretario de Relaciones Exteriores asegura que México priorizará ayuda humanitaria. (YT, Coordinación de Comunicación Social)

El compromiso de México con la ayuda humanitaria fue reafirmado por el secretario de Relaciones Exteriores,Juan Ramón de la Fuente, quien participó en la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, la cual se lleva a cabo este 31 de enero de 2026.

En un contexto internacional desafiante, el canciller subrayó que la protección de los mexicanos en el extranjero y el respeto a los principios constitucionales guían las acciones diplomáticas del país.

Prioridad en la protección de los connacionales

La Cancillería mantiene como eje central la defensa de los derechos de las y los mexicanos en Estados Unidos. De la Fuente recalcó que la protección de los connacionales seguirá siendo una prioridad:

“Nuestra principal preocupación, ocupación y obligación ha sido la protección de nuestros paisanos en los Estados Unidos. Yo les quiero decir que ésta va a seguir siendo la prioridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No vamos a quitar el dedo del renglón.”

Según el titular de Relaciones Exteriores, la red consular mexicana en Estados Unidos atendió más de 5.5 millones de trámites durante 2025, fortaleciendo su capacidad con recursos adicionales provenientes de la Lotería Nacional. Entre las acciones más relevantes de esta red se encuentran:

10 mil 447 visitas de protección consular a centros de detención.

18 mil 423 asesorías legales brindadas a mexicanos en situación de vulnerabilidad.

Atención a más de 212 mil llamadas telefónicas de paisanos.

(Foto: SRE)

“Nuestros hermanos, nuestras hermanas tienen derechos. Nosotros tenemos que ver que se respeten esos derechos. Ese es el punto central. Y contribuyen, como se ha dicho muchas veces, a la economía local de allá y contribuyen al desarrollo social de allá y de acá. La diplomática y la jurídica”, reiteró el secretario, agregando que México no busca intervención en otros países.

México no busca intervenir en EEUU por medio de consulados

De la Fuente enfatizó que la política exterior mexicana se fundamenta en el respeto, la cooperación y el diálogo. La diplomacia nacional respeta el derecho internacional y se apega a la solución pacífica de controversias, como lo demuestran las recientes acciones ante la Corte Internacional de Justicia y la defensa del derecho de asilo.

El canciller rechazó categóricamente las acusaciones de injerencia de los consulados mexicanos en asuntos internos de otros países. Aseguró: “Nuestros consulados atienden a nuestros paisanos, protegen sus derechos, pero no intervienen en política interna, ni de los Estados Unidos, ni de ningún otro país”.

La postura de no intervención y respeto absoluto a la soberanía nacional se mantiene como principio irrenunciable de la acción diplomática mexicana.

Relación bilateral con Estados Unidos y seguridad fronteriza

La cooperación en materia de seguridad fronteriza ha sido reforzada mediante el Programa de Cooperación en Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. El diálogo bilateral se sustenta en la confianza mutua y la responsabilidad compartida, evitando cualquier subordinación y preservando el respeto irrestricto a la soberanía.

De la Fuente destacó que la frontera entre México y Estados Unidos es ahora más segura, y que ambos países han puesto sobre la mesa temas como el tráfico de armas, además del fentanilo. Los resultados recientes muestran que los cruces ilegales han disminuido de manera significativa y los aseguramientos de fentanilo han caído en casi 50%:

“Al mismo nivel que se habla del tráfico de fentanilo, se habla y se discute el tráfico de armas de allá para acá. Y eso es un punto también que nos permite estar ahí en esta condición de un diálogo entre iguales”.

La participación del canciller ante legisladores de Morena dejó claro que la ayuda humanitaria, la protección consular y el respeto a los principios constitucionales seguirán siendo pilares de la política exterior mexicana.